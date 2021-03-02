相較於歐美商店愛用流行音樂當作背景歌曲，許多日本商場都會逕自打造專屬的店內歌曲，如唐吉軻德一般，用明快的招牌曲洗腦所有的消費者！

逛過唐吉訶德的人，一定會對店內洗腦的背景音樂印象深刻。事實上，用音樂來對消費者「魔音傳腦」幾乎已經是許多商店必備的「助買利器」了，但其實西方、日本的洗腦神曲卻各有不同。

歐美連鎖店多半採用流行歌曲

在西方的快時尚商店，或是全球知名的連鎖店裡，播放的往往是已經上架的流行曲目，在聽過一兩首歌曲後，某些人就能猜到店家選擇的是什麼風格的歌單。

然而，出自於版權的考量，許多中大型商家都是尋求與音樂服務供應商合作，為門市挑選出最合適的歌單。

2016年，麥當勞便和Soundtrack達成協議，後者將為麥當勞全球約3.6萬家餐廳提供背景音樂服務，歌曲庫則由串流媒體音樂服務商Spotify提供。

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在2019年，蘋果也推出了以Apple Music為基礎的Business服務，同樣是向商家提供音樂授權的服務。雖然這塊市場更偏B端，但由於市場容量龐大，加上門市對於背景音樂的需求，可挖掘的潛力也不容小覷。

日本連鎖店以原創、改編歌曲為主

日本連鎖店的背景音樂，算是比較特殊的一個例子，因為它們一般都不採用串流媒體的歌曲庫，而是直接進行原創。

以唐吉訶德來說，它的廣告主題曲就叫做「Miracle Shopping」，這首曲子的作曲、作詞乃至演唱者，都是由一名唐吉訶德的內部員工來完成。

歌曲作者田中舞美表示，想將顧客「 隨性又衝動的感覺做成音樂 」。「我覺得唐吉訶德更像是個正在舉辦慶典的特殊時空，人們一進來就忍不住放飛自我。即使是選購高階品牌的產品，只要是在唐吉訶德，都可以輕鬆的、閒逛著買下來。」，田中舞美說道。

當然不只是唐吉訶德，每個日本品牌的作曲傾向也有所不同。例如Bic Camera和友都八喜，它們的廣告曲都是改編自國外的讚美詩歌。

至於另一家Sofmap，則邀請了專門的作曲家和作詞人，撰寫出一首「Hello Sofmap World」廣告曲，可以說是這幾首「洗腦歌」裡最捨得花錢、最用心去做的。

用聲音激發你的購買慾！

日本的店鋪為什麼偏向自製主題曲？或許該往前回溯一下關於店家「主題曲」的歷史。

20世紀初，商家們尚未有在門市播放背景音樂的習慣，但此時已經有人發明出「 電梯音樂（Elevator music） 」的說法，以便讓人鼓起勇氣，踏進電梯這個幽閉的空間裡。

直至今日，這類音樂則泛指「 電梯、餐廳、商店等公共場所中連續播放的背景音 」。而音樂本身作為一種富有情感的媒介載體，許多商家也借助這種簡單易行的方式來吸引消費者，用音樂渲染情緒進而賺取更多的錢。

在很多日本商店、超市中，你都會看到一個自帶笑臉、張開雙手的小人擴音器，名字叫「呼び込み君」。這種裝置會內建幾首洗腦歌，大多都是輕快的風格，並不斷重複相同的旋律，以吸引顧客前往商場裡的特價區、新品區。

統計顯示，全日本僅超市數量僅為2萬多家，而這類擴音器卻已經售出近4萬個。 截圖自YouTube

但音樂真能促進門市的消費嗎？要解釋這種現象的原因並不能單靠猜測，需要更多的科學實驗來加以驗證。

日本最大的背景音樂服務商USEN，就曾展開過一次「商店購物行為是否會因BGM的節奏而改變」的實驗。他們找來了42位30–50歲的男、女性使用者，分成慢節奏與快節奏BGM的兩組顧客，同時租下了一家真正的便利店，讓他們帶著10,000日元進行正常購物。

結果顯示，快節奏BGM下的顧客更願意花錢，購買的數量更多，購物所需時間也變得更短；而慢節奏則可以讓情緒更為放鬆。具體要選擇哪種配樂，仍然要根據店舖的業務狀態來使用。

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如今，不止是門市音樂有專門的設計，在很多日本的美食廣告中，聲音也是經過特別設計的。

例如日本的薯片、巧克力等零食，或是酒水類的電視廣告中，總會有一個演員試吃的片段，此時發出的「喀滋」聲，或是喝飲料時的「咕咚」聲都會被放大，變得十分明顯。這些片段往往都是在一個極為安靜的場合下，用麥克風近距離錄製的。觀眾聽到聲音後，就算沒有真正吃到，也會自行腦補口感，跟著一起咽下口水。

這也是為什麼，就算一些廣告的時長很短，但依靠直觀的聲音表現，仍然可以在短時間內吸引到你的「耳朵」。而此時在結尾恰到好處地露出商品全貌，讓顧客的眼前為之一亮，怎麼可能不會產生購買慾呢？

本文授權轉載自：愛范兒

責任編輯：文潔琳