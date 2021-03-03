根據主計總處公布的統計結果，2020年全體受僱員工常性薪資平均為4萬2498元，較2019年成長1.47％，然而在疫情壟罩之下，各個產業的差異在哪？

你的薪資和其他產業相比，算高嗎？

主計總處於19日公布「109年12月暨全年工業及服務業薪資統計結果」，2020年全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）每月經常性薪資平均為4萬2,498元，年增1.47%；加上獎金及加班費等非經常性薪資後，每月總薪資平均為5萬4,320元，年增1.24%。

金融及保險業總薪資居冠，不動產業成長率最高

依產業區分，總薪資平均數前三名分別為，「金融及保險業」9萬4,413元；「電力及燃氣供應業」9萬4,363元；「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」7萬4,028元。

而部分工時員工較多的產業，總薪資平均數敬陪末座，包含「教育業（主要為補習班，不含各級公私立學校等）」2萬7,104元；「住宿及餐飲業」3萬5,008元；「其他服務業」3萬6,298元，「支援服務業」3萬7,733元，皆未達4萬元。

若以成長率來看，「不動產業」居冠，年增7.36%，是第二名「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」2.61%的近3倍。

值得一提的是，2020年新冠肺炎衝擊，「運輸及倉儲業」中的「航空運輸業」的總薪資平均數掉最慘，年減15.65%；「支援服務業」中的「旅遊及相關服務業」倒數第二，年減約6.22%。

受疫情影響！住宿及餐飲業員工數遭大砍

2020年受僱員工人數平均為795萬5,000人，上半年受到疫情影響，年減1萬2,000人。其中工業部門減少0.19%，服務業部門減少0.11%。

以行業別來看，「住宿及餐飲業」毫無意外，年減最多，達2萬7,000人；「製造業」減少1萬4,000人。另一方面，疫情喚起國人健康意識，帶動市場需求，「醫療及保健業」增1萬3,000人；「金融及保險業」增5,000人。

長遠來看，近10年（2010～2020年）受僱員工人數增加126萬1,000人，成長18.83%。其中，成長率前五名分別為：「零售業」11萬3,000人、成長21.54%；「餐館業」11萬人、成長53.47%；「批發業」10萬9,000人、成長11.35%；「醫療保健業」10萬3,000人、成長35.35%；「電子零組件製造業」9萬7,000人、成長18.08%，以上5個行業增加人數合計占總增加人數逾4成。

加班變少了？2020全年正常、加班工時均降

2020年每人每月總工時平均為168.6小時，較2019年減少0.4小時；正常工時減少0.1小時，加班工時減少0.3小時。

編按：全年總薪資定義：指公司當年度支付給員工的工作報酬，包括每月經常性薪資（含本薪、按月津貼等）及非經常性薪資（年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等），不含個人其他來源所得或收入，如股息、利息、兼職或租賃等所得，亦不含雇主負擔或提撥的保險費、退休金與資遣費等非薪資報酬。

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責任編輯：文潔琳、蕭閔云