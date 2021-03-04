光是全球主流的電動車充電標準，就有多達五種，為此，工研院攜手近50家廠商，建議政府推動統一介面的公共充電站，讓充電環境更友善。

汽車電動化，已經是無法回頭的趨勢，本周汽車製造商Volvo就在新車發表會上宣布，2030年將全面生產電動車，許多主流車廠也有類似的目標，也就是說在未來十年內，電動車將成主流。對消費者來說，最關鍵的問題依舊是「充電」，能否隨時找到可充電的地方？充電設備是否好用易上手？

光是全球主流的充電標準，就有多達五種，雖然台灣都有業者投入建置，市面上卻沒有統一的充電標準，這對電動車要在台灣普及，將是一大障礙。

為此，工研院攜手裕電能源、拓連科技、台達電子、華城電機、飛宏科技、起而行綠能等近50家廠商，成立「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」（以下簡稱：充電聯盟），建議政府推動統一界面的公共充電站，讓充電環境更友善。

充電規格太多，工研院組聯盟推採用歐規CCS1

目前電動車充電，可分為快充（DC 直流電）、慢充（AC 交流電）。快充指的是能在30分鐘內，將電力從0%充到70%~80%；慢充則需3～6小時，才能將電力完全充飽。

全球現在約有五種主流的充電規格，包括：日規CHAdeMo（僅支援快充）、歐美紐澳常用的通用規格CCS1/CCS2（同時支援快充、慢充）、中國大陸的GB/T（同時支援快充、慢充）、特斯拉自有規格（同時支援快充、慢充）。

台灣電動車市場仍在萌芽階段，五種充電規格都有廠商投入設置，隨著電動車數量逐漸增多，將面臨無法兼容充電的問題。

全球現在約有五種主流的充電規格，台灣公共充電站仍沒有統一標準。 shutterstock

工研院集結50多家電動車廠商，成立「充電聯盟」，建議政府可以將公共充電站的電動車充電界面，統一採用歐美常見，且支援快充、慢充的「CCS1」（Combined Charging System 1）規格，增進充電設備使用率，以及充電環境友善度。

政府出面廣設公共充電站，對於電動車普及是非常關鍵的一步，因此公共充電站應以國際通用的充電規格為主，讓所有車主都能用。聯盟解釋，之所以建議採用「CCS1」規格，是因為台灣跟美國電網環境相似，以及須與國內原有的慢充充電站相容，加上考量消費者意見與政府建置功效，「CCS1」規格比較適合台灣環境，與先前已布建的公共充電設施。

除了規格要相同，工研院還要推共同充電介面

充電聯盟出了推動統一充電規格外，今年也將定出電動車共同充電介面，工研院解釋，五種充電規格都有車廠投入發展，然而，沒有共容的電動車充電介面，就像缺乏共通語言，彼此無法溝通。

因此，希望能定出共同充電介面，讓不同品牌電動車，也能夠互相共用充電設備，工研院形容，這就像是金融卡到不同家銀行的ATM，也能夠相互提款一般方便。

工研院表示，充電聯盟由超過50家廠商組成，希望能推動國內電動車充電設施的技術、法規驗證與營運發展等任務。 工研院

未來，還預計規劃完整的電動車充電樁網路，建立電能管理系統，協助車輛到家戶（V2H）、車輛到電網（V2G）等應用普及，促進智慧充電管理。

工研院表示，充電聯盟由部會如經濟部、交通部；國營事業如台灣電力公司、台灣中油公司；研究法人與測試單位如工研院、車輛研究測試中心；相關公會如電機電子公會；廠商如台達電子、華城電機、飛宏科技等超過50家廠商組成，希望能推動國內電動車充電設施的技術、法規驗證與營運發展等任務，建構電動車充電產業生態鏈，並整合相關政策建言供政府參考。

責任編輯：錢玉紘