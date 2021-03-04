Google近期宣布，付錢給部落客購買連結的行為，已經違反了搜尋引擎規範，還悄悄釋出說明文件，究竟怎麼回事？

Google近期在官方Youtube頻道宣布，付錢給部落客購買連結的行為違反了搜尋引擎規範，就算文章是非常高品質的內容也一樣屬於違規行為。

網誌寫手接案發文、廣告代理商將客戶的預算發包給部落客換取文章曝光，是常見的業界行銷手法，這樣能有效提升產品的知名度和銷量，卻也讓不知情的民眾在查詢關鍵字時更容易看到「業配文」，造成整體搜尋品質下降與使用者觀感不佳。

Google悄悄釋出規則說明文件

2020年底，Google的官方網站更新了一篇名為「付費連結」的說明規範，其中提到：購買或販售連結的行為，會對網站產生負面的影響。

這也說明了Google其實對於搜尋品質相當在意，並且會定期更新規定提醒代理商與網站工程師按照規範來經營網站，可能也代表官方即將要採取行動了。

Google

WOM 口碑行銷的初衷與變質的「操作口碑」

口碑行銷（Word-of-mouth Marketing, WOM Marketing）是一種藉由提供給客戶超出預期的優質產品或服務，進而引發口耳相傳與自然擴散的行銷方式；它的本質在於提供絕佳的體驗，使人們發自內心由衷地分享與推廣。

但淺碟行銷手法卻不然，廣告代理商們手邊往往養了一群職業部落客寫手，依照不同的流量或人氣，將文章和連結區分成不同的價位等級，並用收買的方式「人為創造」出偽推薦、假口碑，使得行銷的本質變成以提升短期口碑為優先，用意在於眼前收割變現，而非強化品質累積長期效益。

販賣連結破壞信任與搜尋引擎的本質

同樣道理，置入文章與付費連結的手段干擾了使用者對搜尋引擎的信任，人們更容易透過Google查到由深口袋、高預算所堆疊出來的速食商業文案，而不是最能解答問題的相關內容，這也是為什麼Google對此行為深惡痛絕，並不惜聘用專門團隊致力打擊違規的重要原因。

網站如果為了提高排名而違反規定，很可能會被Google演算法降級、喪失寶貴的能見度與流量，情節嚴重甚至還會被搜尋引擎除名，對於部落客、對於品牌經營者來說，反而得不償失。

過往遭到Google懲罰的知名案例包含BMW、美國企業J. C. Penny、以及富比世雜誌Forbes，都曾經因為採用錯誤的行銷策略而被處以降低搜尋排名的制裁，也有公司因此將整個行銷團隊解僱的情形。

搜尋引擎最佳化的前景與口碑行銷的變革

由於語言的隔閡，新的英文資訊要被廣泛應用往往需要好一段時間，筆者由相對成熟的北美市場經驗分析：搜尋引擎最佳化（SEO）以及口碑行銷的將分為兩大走向，一是符合Google規範與內容行銷精神，短期變現較緩慢、但中長期能累積巨大品牌價值的「白帽手法」；另一個則是和Google大玩貓捉老鼠、游擊戰打帶跑的「黑帽技術」。

前者由於沒有懲罰風險，將漸漸得到較多主流意見支持與擁護，但短期獲得成效難度很高，內容經營者和行銷商為了遵守規範，所能操作的技巧和變現管道也更加受限。後者因為買賣連結對大品牌與部落客來說風險太大，只好轉為檯面下「不能說的秘密」，但業者與Google總是不斷上演貓抓老鼠的戲碼，在天生就較為淺碟的中文領域，能快速兌現的黑帽技術仍會受到不少人的青睞，畢竟如果完全沒效，官方也不必特別聲明，只是一旦被逮到，你的數位能見度可能就此消失。

Google更在意的是讓大家都按照自己制定的規範玩遊戲，當能被操縱的漏洞越來越少，愛惜羽毛的品牌和部落客會更專注於產製優質的內容以求脫穎而出，當觀眾能輕易查到更好的內容，忠誠度也就越高。而作弊勝出的成本太高，要想快速見效也就只能把更多預算投注在Google的廣告版位上了。

責任編輯：錢玉紘、陳建鈞

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