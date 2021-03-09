5G帶動智慧城市發展，正是台灣最好機會。金庫資本促成中華電信、台達電、光陽成立中華東南亞控股公司，並與泰國電信合資，瞄準5G與智慧城市商機。

2020年台灣防疫有成，讓世界看見台灣，2021年無疑是台灣最好的機會，不少企業早已摩拳擦掌，布局新南向商機。

曾帶領光陽電動機車登陸東南亞的金庫資本，今年將帶領中華電信、台達電、光陽前進東南亞攻5G，並牽起泰國電信的合資案，背後推手金庫資本管理合夥人丁學文的策略是什麼？他如何幫台灣找到轉型方向？

去年2月金庫資本宣布投資3,000萬美元入股東南亞叫車巨頭Grab，推動共享電動機車、外送合作，成功把光陽Ionex車能網系統輸出東南亞。經過一年的合作，在B2D（delivery）外送上，印尼雅加達共有7個營運中心、並投放6千輛電動機車；B2C共享租賃服務則設立200個據點，今年還要再投放1萬輛光陽電動機車。

Grab外送員騎著光陽電動機車，正準備換電。 光陽

金庫豐碩的成績單，吸引中華電信主動合作，希望金庫協助中華電信國際化，前進東南亞打造5G智慧城市解決方案。

幫中華電信牽起泰國電信合作，鎖定智慧城市應用

每年台灣都會舉辦智慧城市展，許多國家帶隊來台參觀、變成「城市外交」。去年不僅是5G頻譜大年，智慧城市展受疫情影響改線上舉辦，主辦單位力邀350位海外城市首長上線參展，不少國家力邀中華電信合作。

去年3月起丁學文開始協助中華電信與泰國電信談合作，經過11個月努力之下，促成中華電信、台達電、光陽成立中華東南亞控股公司，並與泰國電信合資，進攻泰國5G市場，將於24日智慧城市論壇進一步公布消息。

泰國電信是泰國財政部百分百持有的國營事業，今年初與電信商TOT（TOT PCL）合併成為NT（National Telecom）國營電信公司，在5G釋照中已取得6張執照。

中華東南亞控股公司要做什麼？丁學文指出，中華電信是台灣資通訊電信業龍頭，擅長數位解決方案，台達電為台灣科技硬體佼佼者、且投資泰國多年，光陽則擅長造車，「5G頻譜就像高速公路，上面會需要很多應用，我們將幫助泰國營運5G服務。」

5G技術帶動每個城市往智慧城市邁進，未來中華電信就能協助泰國曼谷建置智慧路燈、光陽提供電動車解決方案。 shutterstock

5G技術帶動每個城市往智慧城市邁進，未來中華電信就能協助泰國曼谷建置智慧路燈、光陽提供電動車解決方案，「未來的城市到底多有智慧？是很大的想像空間，」丁學文說。

當全球進入5G與後疫情時代，各國及地方政府積極規劃智慧城市建設，正是台灣最好的揮發機會。根據市調機構《Grand View Research》研究，2027年全球智慧城市規模達4,639億美元、年複合成長率24.7％，商機龐大。

科技獨角獸、政府都是合作對象，金庫助台灣打東南亞市場

金庫從原本專注電動出行服務投資，邁向商機更大的智慧城市。金庫資本目前管理13支股權投資基金，主要透過資本運作，幫助投資人國際化與轉型。

隨著中華東南亞控股公司設立後，金庫的投資標的多了5G智慧城市、智慧能源兩塊佈局，去年金庫在台灣共投資新台幣2.5億元，就是瞄準儲能系統整合、車聯網數位平台、5G應用三大項目。

從投資獨角獸Grab到牽起泰國電信合作，丁學文形容現在金庫左手有科技獨角獸，了解當地年輕人、新創的思維；右手跟國營機構、政府合作，掌握東南亞政府的招商引資，進而幫助台灣打東南亞、接軌國際，「我透過塑造一個藍圖場景（指智慧城市），讓供應鏈、新創企業願意跟金庫合作。」

今年金庫提出製造系統整合輸出（MaaS，Manufacturer as a Service）戰略，幫助台灣擺脫舊有代工買賣思維，從賣產品轉為「賣服務」。 金庫資本簡報

「我覺得台灣的製造業、科技業很強，但產業上游被別人掐著、下游缺乏應用場景，」今年金庫提出製造系統整合輸出（MaaS，Manufacturer as a Service）戰略，幫助台灣擺脫代工買賣思維，從賣產品轉型賣服務，如同Grab向光陽租賃電池與換電櫃，由光陽負責車輛維修保養服務以及Ionex充換電系統維運，協助光陽找到轉型方向。

除了把光陽電動機車資源輸出東南亞，在智慧城市藍圖上，若金庫順利協助中華電信在泰國打造智慧城市典範後，將吸引各國與台灣合作。

責任編輯：蕭閔云