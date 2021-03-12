佛雷瑟在3月1日正式接棒花旗集團執行長的職務，這讓她成為首位掌管美國主要銀行的女性，然而迎接她的不是光環，而是一連串迫切的改革。

擁有劍橋經濟和哈佛企管雙碩士的佛雷瑟（Jane Fraser），從進入高盛銀行（Goldman Sachs）開啟她的事業，一路高升成為麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）合夥人。她在2004年加入花旗集團，歷經投資、併購及拉丁美洲等事業部多項磨練，現在正式接棒成為花旗集團執行長，帶領團隊面對來自社會責任、監管機構和企業營運三大面向的挑戰！

社會責任：2050年達到碳中和

服務對象橫跨160個國家的花旗集團，肩負指標性的社會責任，其中包含環保議題。日前花旗集團的投資者，即曾要求花旗，身為超大企業，應針對對抗全球暖化的目標表態。作為回應，佛雷瑟上任第一天，立刻宣布花旗集團將於2050年達到碳中和目標，執行細節則待接下來的一年公布，外界預估應該會朝改變營運方式、減少投資重度碳排放量的產業，兩個大方向並行。

佛雷瑟在接掌的第一天就做這項宣示，正符合大部分與她共事過的人所說，她做決定很迅速，是位能夠一邊著手眼前的事、一邊思考長期策略的領導者。

佛雷瑟（Jane Fraser）接掌花旗集團執行長第一天，立刻宣布將於2050年達到碳中和的目標。圖為花旗集團與紐約市，為改善環保和交通，共同推行的Citi Bike公共自行車。 Citi Bike Facebook

監管機構：規定在期限內完成巨大改善

2020年美國聯邦機構對花旗集團提出懲戒，指出花旗集團未能有效改善風險管理系統，藉以偵測有疑慮的交易、高風險的買賣或任何可能的危害。為符合監管機構的要求，花旗必須重新設計完整的科技系統和作業程序，前任執行長高沛德（Michael Corbat）認為，如此大規格的改革，應該交由新接班人以更充裕的時間來完成，因此決定提早退休。

美國聯邦機構對花旗集團提出的改善要求，是造成前任執行長高沛德（Michael Corbat）提早退休的主因。 Citi Group

因此佛雷瑟在正式接班之前就表示，她最重要的使命，是在期限內完成監管機構提出的要求。例如針對美國貨幣監理署（OCC）要求的資料傳輸改善，她在上任前即提供書面報告，具體說明數以百萬計的資料，如何在集團系統內快速傳輸，花旗又將採取哪些步驟改善效率；等到5月，她又必須再繳交科技與風險管理的完整改善計畫。儘管充滿挑戰，但佛雷瑟仍然抱持正向態度，她說「我不會聚焦過去，我看重的是花旗未來的目標，並且找出可行的道路。」

企業營運：透過簡化讓花旗更壯大

花旗集團曾經是全球最大的金融集團，在最巔峰時，獲利表現甚至是對手兩倍，然而今日，總收益已退至摩根大通（JPMorgan Chase）以及美國銀行（Bank of America）之後。對於如何讓花旗再次強大，佛雷瑟曾說過「我相信透過簡化，反而能解鎖企業未被發掘的價值。」事實上，前任執行長高沛德，和前前任執行長潘偉迪（Vikram Pandit）都曾企圖簡化花旗的營運模式，但佛雷瑟相信，還有很多可以再努力的地方。

花旗集團連續三任的執行長，都希望透過簡化營運模式，讓花旗更加強大。 eFinancialCareers

花旗最主要獲利來源之一是企業金融，在全球96國為政府和企業提供金融流通服務，並為企業提供貸款、再透過售出債權等方式獲利；相較之下，消費金融則需耗費較多設點成本，藉由開立更多分行才能接觸更多客戶。因此儘管佛雷瑟尚未公布簡化計畫的內容，各界專家都認為花旗應更聚焦在企業金融，相關人士更已預估，花旗可能會放棄部分在亞洲（例如：南韓和越南）的消費金融事業。

藉由新突破，帶來更大的突破

積極開創新局面的花旗，也開始向加密貨幣比特幣（Bitcoin）靠攏，更於3月發表一份大力宣揚比特幣的研究報告，力挺比特幣有機會成為國際貿易間的首選貨幣。在報告獲得媒體大量報導，引起廣大迴響的同時，卻也被極具權威的《金融時報》（Financial Times）質疑，研究報告所引用的資料不具備足夠公信力，甚至出現數據上的瑕疵。這也顯示花旗在跨出新步伐的同時，必須要更加謹慎，才能獲得更長遠的益處。

花旗於3月發表關於加密貨幣比特幣（Bitcoin）的研究報告，報告當中指出，比特幣有機會成為國際貿易間的首選貨幣。 Citi Group

在男性執行長當道的傳統金融產業，佛雷瑟能脫穎而出，是她職涯上的重大突破。現在各界更期許她，能夠運用過往在多個事業部磨練的經驗，快速帶領飽受監管機構壓力、競爭對手威脅的花旗，再次站上巔峰，讓整個集團一起擁有更大的突破！

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘