德國企業的女性董事占比落後於其他歐美國家，德國政府因此立法、有望推升比例。反觀日本，其政府呼籲企業提高女性董事比例，實際狀況卻不如預期？原因有哪些？

德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）是世界上最有權威的女性之一，而現任歐盟執委會主席烏爾蘇拉· 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也來自德國，雖然政治界中德國女性權威輩出，但在產業界卻顯得落後其他歐美國家許多。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）。 Shutterstock

以該國上市公司前三十名的董事性別狀況來說，美國女性董事佔28.6%、瑞典為24.9%、英國為24.5%，德國僅佔12.8%。

德國目前企業經營層都以中高齡的男性為主，女性董事非常稀少，為正視此問題，德國執政聯盟日前已達成立法共識，未來上市公司三人董事之中必需要有一人為女性董事，有德國媒體指出，若此法案能順利推行預估德國女性董事的比例在2020年前將會提升到16%。

日政府呼籲企業提高女性董事比例，實際狀況不如預期

而亞洲地區，日本政府亦認為推進女性職場活躍是維持國內成長不可或缺的動力，並曾於2013年提出「2020年女性董事（包含董事、監察人等）提升至30%」的目標，但依內閣府（相當於內政部）2019年的調查，實際上僅停留在5.2%。

另外，依日媒調查女性以律師、教授等身分被選任為獨立董事者最多，但經內部選拔成為董事者則非常稀少。而2019年3,730家日本上市公司中，女性董事超過50%以上者僅3家，而以種類別來說女性董事的晉用以保險業、石油石炭製品及銀行業等最多（9%以上），礦業、紙漿及倉庫運輸業等最少（3%以下）。

創業130年日本生命首位女性董事建議：女性務必要保持自信

山內千鶴氏於2019年成為日本生命創業（保險業）130年以來首位女性董事。山內氏分析，日本生命從業人員共5萬人中約有九成是女性，但因過於考慮生產等生活因素，導致消極面對擴大職務範圍的培育機會，加上對自我評價過低等問題，對女性管理職來說，給予其自信相當重要。

日本Recruit Holdings的女性董事瀬名波文野。 Recruit Holdings

三十多歲就成為日本最大人力集團Recruit Holdings董事的瀬名波文野亦相當受到矚目。曾經規劃結婚後就要離職的瀬名，在進入公司後卻意外發現工作相當有趣，更在就職第七年挑戰赴英國管理公司收購的派遣公司，雖然經歷過各種困難但也順利完成任務。

瀬名認為，女性常有自信心不足，且對於承擔重要任務有裹足不前的傾向，而育兒因素也使得出勤時間必須更有彈性，企業端應該多加鼓勵並構築更合適的體制。

高盛證券執行長蘇德巍（David Michael Solomon）也曾於今年1月表示為強化董事的多元性，若公司董事成員中沒有任何女性者，高盛證券將不承接其公開發行（IPO）業務。

蘇德巍指出，依高盛證券的資料分析，董事會成員中至少有一位為女性的公司上市一年後，其股價成長幅度高達44%，但沒有任何女性董事的公司，漲幅卻只有13%，雖然此方針上路後，可能會流失部分案件機會，但以永續投資觀點來看，身為投資專家也應該敦促上市公司晉用女性董事。

不只高盛證券，美國道富集團（State Street Corporation）、英國法通保險集團（Legal & General Investment Management）亦表示若無任何女性董事，最嚴厲的狀況將反對所有董事候選名單。

日本女性管理職比例居G7最低位，原因為何？

相對於要求採用女性管理職日益沸騰的國際聲浪，有日本企業為難表示，因當時相關法令規定女性原則上無法進行深夜勞動，從業人員的選任上就有相當限定，並非特意排除女性董事。此外，也有評論家分析，多數公司的女性主管職本來就少，而難以再進一步培養為董事，有人才不足問題。

日本民眾對於女性董事的採用義務化也有不同看法，有些人認為，即使從國外來的壓力再高，若不從根本改變企業氛圍，將難以撼動既有制度。也有人認為國外聲浪是否有過度干涉內政的問題，日本自有文化也不容忽視；亦有部分民眾則認為，不應區分男女問題，應該以能力來做為評估才為正確。

責任編輯：錢玉紘、文潔琳