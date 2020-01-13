台灣5G標金飆破千億新天價，林百里13日表示：台灣AI發展還是落後，擔憂5G標出最貴頻道 ，以後誰來買單？關鍵應用亟待誕生。

台灣5G頻譜競標激烈，標金已經超越4G金額，再創新高價，廣達董事長林百里表示「我蠻擔憂的，台灣AI還是落後，5G雖然知道要搶頻譜，但這是世界上最貴的頻段（編按：目前標金是世界第三貴），以後誰來買單？」

林百里13日以「台灣模式，能有新路嗎？」為主題參加《天下論壇》演說，他表示，5G應用絕對不是在手機上，當台灣5G頻譜開標後，接下來要看的是應用怎麼辦？5G應用不是隨手可得，要重新開發。

5G商業模式難預測，必須謹慎挑客戶

那麼，什麼是台灣在5G戰役最大的機會？

林百里說，台灣沒有特別的地方，但有全球最厲害的硬體技術，台灣首先應該要在商業模式中出發，5G應用不只是「開發手機」如此簡單，不是現在已經定義好的模式，5G雲的應用也長的不一樣，生意模式也不一樣，現在想到的生意模式會不會發生也還在研究。

左起廣達集團創辦人暨總裁林百里、瑞士洛桑管理學院創新樂高教授俞昊 天下論壇

他透露，廣達做5G雲端伺服器，發現5G應用很不同，涵蓋範圍很廣，需要新商業模式支持。因此過程中，廣達必須謹慎選擇客戶，要瞭解客戶的商業模式是否能成功，才能一起成長，轉型過程中有些客戶的產品屬於要淘汰的，也無法合作下去。

邁入超智慧社會，AI將走向完全的分散化

林百里表示，AI正在重塑新時代，開啟人類第四次工業革命，使人類社會從資訊社會4.0跨入超智慧社會5.0，5G將加速AI發展。

他以電力系統為例，AI就好像一座發電廠，5G有如智慧電網、IoT（物聯網裝置）是眾多的電器，其中智慧電網很關鍵，因為工業區跟住宅區供電條件不一樣，4G時代是沒有供電模式差別的，但5G是聰明的移動網路，可以連結更多聰明裝置，帶來更多應用。

林百里指出，超智慧社會將由5G、AI、IoT所驅動，由於5G連結裝置能力是4G的一百倍，頻寬是4G的一千倍，大寬頻、低延遲、大連結特性將使應用更新穎。

未來不僅能在雲端用到5G，在邊緣端也能用5G，使AI運算從雲端走向裝置端，真正的應用場景將是完全「分散化」的AI應用，比方在自駕車上演算及進化學習。 他提到智慧製造、智慧城市、智慧娛樂跟串流電競都是看好的應用場景。

5G應用以智慧工廠及智慧城市自駕車項目最被看好 Red Tiger via shutterstock

林百里：我不是好的生意人，努力作夢

舉例而言，廣達轉型做解決方案時，需要開發一個系統滿足醫生需求，廣達就必須思考能否達到這個要求？智慧醫療解決方案是好的生意模式，廣達將轉做以資料跟知識為基礎的生意，這會是非常大的挑戰。（延伸閱讀：郭董未現身、大和解告吹！林百里談醫療科技：摸索2年，我還是門外漢）

林百里也強調，科技改變促成行為改變，商業模式也會跟著變。身為企業主，選擇的市場決定了戰略，戰略又決定組織，組織決定成敗，企業必須一直「變」才能迎向未來。

說到最後，林百里幾乎接近自剖，他直言：「我不是一個好企業家，不是一個好的生意人，我不太會做生意，因為花太多錢在研發，但我很會作夢、很好奇，想為未來作點事情，想做一個好的工程師，這是從小到大的夢。」

他坦言沒有努力工作，但他天天努力思考，也建議新一代年輕人要更努力。聰明之外，還必須刻苦耐勞，因為必須跟全世界競爭，做好的東西必須思考出口外銷機會，才有未來。

責任編輯：陳映璇