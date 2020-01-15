萬事達卡（Mastercard）宣布與淡海輕軌合作，開通信用卡感應支付。萬事達卡也透露，新北市公車也將在今年導入。

在去年5月，萬事達卡與高雄捷運合作，無論來自海內外的旅客，只要拿出萬事達卡就可直接搭乘高雄捷運。這項合作，也在開放上線的前三個月就讓高捷乘客月增率（MOM）成長接近50%，人數突破12萬人次。

在與高捷的合作中達到好成績之後，萬事達卡也進一步在去年底與桃園捷運宣布合作，並將在明（16日）開通萬事達卡支付功能。在今（15日）萬事達卡也宣布搶在農曆春節之前與淡海輕軌展開合作，同時，持卡人在支付過淡海輕軌交通費用後，持同張卡片在淡海輕軌周圍商圈指定商店消費，同時自動享有消費優惠。

陳懿文指出，由於看好淡水區的觀光人潮，因此萬事達卡在今天宣布與淡海輕軌合作。 萬事達卡

萬事達卡由交通支付延伸到商圈，拓展無現金智慧城市

從今天開始，無論是海內外遊客，只要持有萬事達卡，就可以直接使用信用卡感應、或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡支付、搭乘淡海輕軌。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，由新北市觀光局的數字顯示，淡海的金色海岸是整個新北市裡面觀光人次排名第二高的地方。正因為看好這裡的觀光人潮，萬事達卡與新北捷運搶在春節前讓合作上線。

還要與新北公車合作？萬事達卡：今年看得到

在世界各地打造智慧城市相關方案，是萬事達卡這幾年積極在做的事。其中，與各地的交通工具系統串接，讓持卡者可以直接用萬事達卡支付交通費用，是一個重要的切入點。陳懿文就說，目前萬事達卡已經與全球150個城市合作，積極推展交通支付。

台灣除了萬事達卡目前已經有合作的高雄捷運、桃園機場捷運以及淡海輕軌之外，其他的大眾運輸工具，萬事達卡也積極洽談合作。（延伸閱讀：搭捷運、公車用嗶的！悠遊卡推「悠遊付」2020年開放，新功能搶先看）

萬事達卡業務拓展副總裁劉美慧表示，萬事達卡目前與台北捷運、高鐵、台鐵都有密切溝通，洽談合作中。不過，由於系統、硬體整合上的困難，因此短時間內還不確定合作時間。不過，她也提到，與新北公車已經進入到API串接的階段，至於會不會在今年看到與新北公車的合作上路？「一定會！」劉美慧這樣說。

責任編輯：陳映璇