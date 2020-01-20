凡走過必留下痕跡，回首2019年網紅圈發生了許多爭議事件，歸納去年討論最嚴重的TOP 10，其中是否也有你曾經關注的事件呢？

在這YouTuber、網紅當道的世代，拍下生活紀錄、工作日常甚至是大尺度話題，都能吸到一票屬於自己的群眾，然而受到大眾矚目越多、責任越大，常常一句話開錯玩笑、一個立場偏頗就容易受到網友撻伐、留言群攻。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2019一整年以來，有過失言、惹糾紛、被抓包做錯事或是過分行為而受到議論的YouTuber，只能說人紅真的是非多。

第10名：那個女生KIKI抄襲

FB／那個女生 Kiki

俏麗短髮、圓滾大眼宛如少男心中初戀女神的「那個女生KIKI」以拍攝隱藏版美食、男女心事等影片走紅，不過4月時被爆出抄襲愛莉莎莎、古娃娃，道歉後又再犯被抓到和一支阿圓影片風格相近，接連爆出抄襲，不只封面圖、影片內容和主題都高達8、9成相似，讓網友直呼「無言」。

第9名：阿滴爆勞資糾紛、違反勞基法

知識型YouTuber阿滴英文在去年8月時被工作室實習生控訴受到不公平待遇、工作責任制沒有加班費，甚至工作內容就是打雜瑣事，和面試時可嘗試創作不同，讓他覺得被騙，事後阿滴道歉並調整工作，此事也引發勞動局關切，揪出2項不符勞基法規定事件，判賠4萬。

第8名：古拉爆霸凌退團在不瘋狂就等死

以搞笑短片竄紅的YouTuber「在不瘋狂就等死」爆出霸凌，前團員古拉在去年底揭露團隊不公平待遇，不只自己原住民身分受到歧視，薪水更是少的只有幾千元，對此團長游否希遭網友罵翻，老闆還出來喊話便宜租屋給古拉、讓他和女友一起工作等，不會冷凍歧視，對此也遭到古拉打臉反擊，雙方說法不清，爆出不少爭議。

第7名：理科太太違反《藥事法》遭罰款

翻攝自YT／理科太太 Li Ke Tai Tai

現在暫退YouTube圈的理科太太，過去她以大眾科學知識，分享生活中有趣的理學現象，然而去年初她因開箱「篩檢子宮頸癌產品」，有廣告之事實，衛生局表示醫療器材、藥物等廣告需要先經過審查，因此判定理科太太違反《藥事法》，而遭處罰鍰。

第6名：博恩開鄭南榕自焚玩笑

台灣知名脫口秀主持人、YouTuber博恩因為時常諷刺政治，話語尷尬又自帶笑點，受到不少年輕人喜愛，然而去年8月他在一場演出中說：「按照習俗，人在陽界燒東西可以把東西送到陰間，那陰間會有2位鄭南榕嗎？」大開自焚的社運人士鄭南榕玩笑引發爭議，對此他也現身道歉，並交出節目主持棒。

第5名：奎丁、美麗妄娜交換禮物砸蛋

有趣好玩的聖誕節交換禮物意外變成驚悚砸蛋派對！知名YouTuber奎丁在交換禮物環節中，不僅用行李箱裝藏另一名網紅美麗妄娜，嚇到抽中禮物的「反骨男孩」成員艾瑞絲，隨後更拿起雞蛋砸頭，讓現場一片混亂，看似搞笑的惡整卻引起不少罵聲，直指不尊重對方和其他參與的人。

第4名：長男次男拍韓國瑜造勢爆衝突

跟隨高雄市長韓國瑜走遍北中南造勢的YouTuber「長男次男」，挑明自己不是支持韓而是想傾聽韓粉的心聲，他訪到2名亮麗女子，對談語句間顯現不支持韓，引發韓粉網友不滿，直批他做假新聞，甚至揚言要對他「蓋布袋」，對此他不畏懼，更強調自己不喜歡假新聞，對網友提告妨害名譽，意外掀起討論。

第3名：孫安佐爆出與米砂拍性愛片

IG @sun_edward_64／@misa72600

從美國恐攻事件後，孫安佐再爆新聞，他和拍片大尺度、人稱「老濕姬」的YouTuber米砂被爆出有性愛片，兩人雖然否認有影片，但女方卻認了兩人曾經約炮過，甚至有懷孕、墮胎，對此孫安佐則反控女方有精神疾病，且牽扯出孫的正牌女友阿乃，3人的複雜三角關係讓外界霧裡看花。

第2名：波特王和蔡英文拍片遭中國方要求下架

翻攝自YT／波特王 Potter King

「撩妹」撩出一片天的波特王在去年12月時，總統蔡英文到訪他們公司，兩人合拍影片，他又大展撩妹術讓小英無話可說，看似搞笑輕鬆的影片，卻意外踩到中國合作方的底線，提到台灣總統，因而被要求下架影片，甚至喊出解約，對此波特王提出合約反擊，表示中華民國就是有總統、民主投票選出來的，喊話民主自由的可貴，吸引一波網友力挺。

第1名：館長抗紅媒、槓上吳宗憲

「館長」陳之漢時常針砭社會時事，面對不公不義、不合理之事常常都是開直播痛批，大吼爆氣說出許多人不敢說的話，吸引不少網友追隨，去年6月他和時代力量立委黃國昌發起「反紅媒集會」，勇敢向中國嗆聲，不過他直言沒有藝人敢參加此遊行，更點名主持一哥吳宗憲，兩人因而槓上。

從假愛台一路槓到年底的高以翔猝逝事件，因吳宗憲將爭議指向韓國，館長又以此批他舔共，兩人吵不停也成為網友議論話題。

網路溫度計

本文授權轉載自：網路溫度計

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『YouTuber負面事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。