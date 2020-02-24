雖然已盡數關閉中國工廠，三星仍無法從肺炎疫情下倖免於難，位於韓國龜尾的工廠傳出武漢肺炎確診案例，因而全面關閉進行消毒，越南廠房也面臨供貨短缺窘況。

近日武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在韓國大舉爆發，三星身為當地規模最龐大的企業，擁有超過10萬名員工，也未能從這一波疫情下倖免。

三星位於龜尾市的工廠也在週末傳出確診案例，整座工廠全面關閉數天，預計今（24）下午重啟。

「逃得了一時，逃不了一世」或許就是三星在這齣武漢肺炎疫情中的寫照。雖然三星因為對中國市場、供應鏈依賴甚少，從而避免在武漢肺炎爆發之初受到衝擊，隨著疫情蔓延至韓國，再也無法置身事外。

疫情蔓延韓國，三星韓國廠爆員工確診案例

截至24日為止，韓國武漢肺炎確診案例已達到763人，並有7個死亡病例。目前三星絕大部分手機生產皆位於越南與印度，不過仍有少數高階機種的生產仍留在韓國內部，本次關閉的工廠便是負責摺疊手機的製造，包括Galaxy Fold與前陣子甫發表的Galaxy Z Flip。

三星在官方聲明稿中表示，他們已將與確診案例接觸過的員工進行隔離，並對其進行武漢肺炎篩檢。關閉期間他們將全面對工廠進行消毒清潔，同時呼籲員工在重返工作崗位時佩戴口罩。

三星也希望員工能減少外出旅遊，並建議多多利用視訊會議取代開會。另外，往返三星總部與龜尾市工廠的接駁車也因此暫時停運。

有報導指出，三星近日最新發表的摺疊手機Galaxy Z Flip就是在龜尾工廠進行生產。 三星YouTube

龜尾工廠在三星整體產量占比並不大，然而傳出確診案例的消息依舊導致股價下跌超過2.5%。

本次關閉的時間並不算長，卻是武漢肺炎衝擊韓國3C大廠的重要徵兆。龜尾市是韓國的工業重鎮，除三星外，LG電子、LG顯示、Toray等眾多大廠均在當地設有廠房。

龜尾市在地理位址上相當靠近大邱市，也就是韓國武漢肺炎大爆發的所在地。各家科技大廠都謹慎以對，例如LG就限制大邱市員工兩週內不得進入辦公室，總部員工也不能在未經允許的情況下進入當地。

越南工廠仰賴中國零組件，三星走空運輸送S20零件

不單韓國工廠受到影響，越南工業局也聲稱，當地汽車、電子產品、手機製造商因肺炎疫情影響，在取得原料供應上遭遇難關。三星是韓國最大的外資企業，占當地年總出口量的1/5至1/4左右。

雖然三星已全數關閉中國工廠，但越南廠房仍依賴中國製造的零組件，越南政府也表示，當地相當依賴中國的材料與設備，這令他們在疫情爆發時陷入困境。

越南本身疫情並不嚴重，確診案例僅16人，並有15人已經康復，沒有任何死亡案例。

越南與中國間的運輸以陸路為主，但因為肺炎的關係，三星已經開始利用空運從中國輸送材料至越南組裝，此舉是為防止新發布的Galaxy S20面臨短缺，儘管將大幅增加物流成本。

越南工業局則表示，雖然三星考慮利用海運、空運輸送材料，但依舊很難滿足生產上的需求。三星方面聲稱，他們會竭盡所能將對營運的影響降至最輕，至於疫情如未好轉能支撐多久、不減少產量，官方目前沒有對外透露。

資料來源：Bloomberg、Reuter、Sammobile

責任編輯：陳映璇