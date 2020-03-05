鮑伯．艾格於幾天前正式卸任迪士尼CEO，由鮑伯．查佩克接替，但這讓許多業者和投資者感到錯愕。

對於迪士尼來說，往後很長一段時間要處理的問題可能都不是如何挽回因疫情影響造成的經營損失，而是怎樣讓它的新CEO贏得投資者的信任。

2月25日，迪士尼宣布自2005年擔任公司CEO的鮑伯．艾格（Bob Iger）正式卸任，即日生效，新CEO由原先迪士尼樂園、體驗與產品公司的董事長鮑伯．查佩克（Bob Chapek）接替。至此，曾屢次傳出將卸任的鮑伯．艾格（Bob Iger）終於功成身退，鮑伯．查佩克（Bob Chapek）則成為迪士尼公司歷史上的第7位CEO。

迪士尼前CEO鮑伯·艾格是華爾街寵兒。 路透社

或許是為了趕在消息外洩以前公佈這項重大人事變動，迪士尼還是讓很多從業者覺得很突然，尤其是它在華爾街的投資者。一來距離艾格之前約定的卸任日期還有22個月（2021年底），二來這段時間正逢疫情，怎麼看都不應該現在公佈這個消息。

消息公佈當天（當地時間週二），迪士尼股價下跌了3.7％，盤後交易和周三開市前，迪士尼的市值下跌了36億美元（約新台幣1,077億元）——這個數字相當於去年底Disney＋推出以來帶給迪士尼的增值量。

在這次的官方宣布消息裡，唯一能給投資者一點安慰的，可能就是艾格暫時並不會走——他將繼續留任迪士尼董事長至2021年12月31日，並且把更多精力放在領導公司整體的創新方向上。而查佩克依然會向艾格和董事會匯報工作。

## 為什麼是鮑伯．查佩克（Bob Chapek）？

其實，這個和艾格同名的新掌舵人已經是在迪士尼有著27年工齡的一員老將。在1993年加入迪士尼之前，查佩克曾在美國知名的亨氏食品公司和智威湯遜廣告公司做過廣告宣傳和品牌管理相關的工作。

入職迪士尼後，查佩克在公司的很多部門都做過管理職位，比如曾負責迪士尼旗下的消費產品、電影發行和家庭娛樂等等業務。迪士尼前CEO麥可·艾斯納（Michael Eisner）在查佩克接替CEO當天在Twitter評價他：「在迪士尼的各種領導崗位上都有相當豐富的管理經驗。」

不過查佩克給迪士尼帶來最多貢獻的還是在主題公園的經營上。他從2015年開始負責迪士尼的主題公園業務，並在2018年升任迪士尼樂園、體驗與產品公司的董事長。在他的領導下，迪士尼主題公園和度假區迎來了有史以來最大規模的投資和擴張期，最近的例子就包括了推動建立上海迪士尼樂園，擴大迪士尼郵輪船隊的規模（計劃到2023年增至7艘，目前是4艘），以及在迪士尼樂園擴建「星球大戰：銀河邊緣」主題園區等等。這些成績也是查佩克得以當選迪士尼新任CEO的重要籌碼。

迪士尼董事會之所以會一致同意查佩克擔任CEO，一方面是看中了他的忠誠度。 有人曾形容查佩克是「一名忠於公司的人（a devoted company man）」——除了以上提到的在迪士尼27年的任職經歷，外界廣泛報導的還有查佩克的「 迪士尼情結 」，他在任職當天的投資人電話會議上說，

迪士尼星際大戰樂園。 Disney Parks Blog

「我從小在印第安納州的哈蒙德長大，但我的父母每年假期都會帶我們去一次迪士尼樂園，也就是在那時我愛上了迪士尼和它代表的一切。」

另一方面，查佩克能夠當選CEO，更關鍵的原因在於他出色的領導能力以及對消費者需求的敏銳洞察力。 消息人士曾向外媒Variety形容查佩克「有著很強的執行力，能接住任何拋給他的工作，並對建立一個穩固的執行團隊很有一套」。迪士尼前CFO傑伊·拉蘇洛（Jay Rasulo）則稱查佩克對迪士尼的重要貢獻在於善於「啟發團隊尋找創新的商業模式」，例如查佩克曾推動了迪士尼和美國最大連鎖百貨商店之一傑西潘尼（JCPenney）的合作，將迪士尼批發商店搬進了傑西潘尼百貨。

長期以來在和消費者關聯密切的業務方面積累的經驗（不論是早期在廣告行業的經歷，還是在迪士尼消費產品、家庭娛樂以及迪士尼樂園等等部門的鍛煉），則讓查佩克對消費者的需求形成了很好的感知力。例如，查佩克一直在探索新技術和迪士尼產品的結合，曾推動MagicBand使用體驗的改進。

以上成績和表現都樹立了查佩克「實業家」的形象，也讓這位今年已經60歲的迪士尼老將在公司內部收穫了很好的口碑。

也許不是最好的，但是最合適的

按理說，華爾街應該對迪士尼的這位新任CEO有信心，但仍有諸多因素在左右著投資者們的判斷。

查佩克上任後面對的首要挑戰就是疫情對迪士尼業務造成的衝擊，而這原本已經讓投資者擔憂起了迪士尼未來一段時間的經營狀況。迪斯尼此前估計，上海迪士尼樂園和香港迪士尼樂園兩個月的關閉將給2020年第二季度的營業收入帶來約2.8億美元（約新台幣83億元）的損失。更糟的是，受日本疫情的影響，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋也已在2月29日宣告暫停營業。

投資者一時無法接受查佩克，還在於過去艾格的光芒實在太過耀眼。

鮑伯．艾格（Bob Iger） PingWest 品玩

說艾格是迪士尼「力挽狂瀾」式的人物一點也不為過。在他擔任CEO的15年時間裡，迪士尼的淨收入成長了404％，股價則上漲了450％，不僅扭轉了迪士尼在世紀初的頹勢，還迎來了歷史上的一次復興。

他的標誌性成就是4次足以載入迪士尼史冊的成效顯著的收購：皮克斯（2006年以74億美元，約新台幣2214億元）、漫威娛樂公司（2009年，40億美元，約新台幣1197億元）、盧卡斯影業（2012年，40.6億美元，約新台幣1,215億元）和21世紀福克斯的娛樂資產（2019年，713億美元，約新台幣2兆元）。此外，迪士尼去年11月成功推出串流媒體服務Disney＋也為艾格的CEO生涯填上了濃墨重彩的一筆。

艾格也一直以來都是華爾街的寵兒。2019年12月，《時代》雜誌將年度商業人物授予了艾格，他也被外界奉為是「全球最受愛戴和最受尊敬的CEO之一」。券商伯恩斯坦（Bernstein）在過去幾年向投資者提問最多的問題之一是「你認為誰會是接替艾格的最佳人選？」，得到的回答驚人一致——「沒有」。

可以說，後繼者想要超越艾格所取得的成績幾乎是不可能的事。

而且在很多投資者看來，比查佩克有資格做CEO的大有人在。儘管查佩克在迪士尼工作了27年，但他並不比其他迪士尼高階主管在好萊塢更有知名度。比如，很多人原以為迪士尼直接面向消費者和國際市場部門的董事長凱文·梅耶（Kevin Mayer）會是艾格的接班人，原因是梅耶曾是迪士尼21世紀福克斯收購案的策劃者，並且也是收購盧卡斯影業、漫威娛樂公司和皮克斯的重要參與者，更重要的是，他還是Disney＋在串流媒體市場取得出色表現的大功臣。

以Disney＋為代表的串流媒體業務被認為是迪士尼的未來，迪士尼也把它作為未來的主要戰場之一，押了很大的寶。巴克萊銀行（Barclays）今年年初估計，迪士尼的串流媒體業務估值已經超過1,000億美元（約新台幣3兆元）。這也是為什麼很多投資者會認為凱文·梅耶（Kevin Mayer）是CEO的最佳人選。

對於查佩克來說，最大的「硬傷」可能還在於他過往並沒有做內容的經驗，這也加重了一些人對他是否能做好CEO的懷疑。

不過，查佩克似乎很清楚自己作為CEO未來將要履行的職責。他在官方宣布不久後接受Bloomberg TV的採訪時表示，自己將會「沿著艾格過去15年打造的商業版圖傾注雙倍努力繼續做下去」，「如果大方向是對的，那麼其他一切都會是對的……鮑伯．艾格（Bob Iger）給我的饋贈是：在內容正確的前提下，其餘部分跟著做，繼續推進下去準沒問題。」

或許對於迪士尼來說，當前階段最需要的也是像查佩克這樣的「實業家」，來幫助繼續鞏固和堅實它現有的版圖。可能查佩克不會是最好的CEO，但他確是現在的迪士尼認為最合適的。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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