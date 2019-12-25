「買一個圖書館給員工，而不是把他們關在教室。」也許是線上教育平台Hahow進軍企業服務最好的註解。

2019年12月中，線上教育平台Hahow（好學校）宣布獲得400萬美元（約1.2億台幣）的A輪募資。除此之外，也正式宣布推出Hahow for Business切入企業內訓領域。

綜觀全球知名的線上教育平台早早就插旗企業內訓領域，Hahow推出企業內訓業務的進展相當合理，國外案例包含Udemy、Coursera都設有企業（政府、學校）內訓的業務。其中線上教育平台Lynda在2015年被求職社交平台Linkedin以15億美元收購，也是對Hahow for Business利多的前例。

不過，Hahow在2015年就創立，到2019年才推出企業內訓服務，讓他們決心把「頭洗下去」的關鍵是什麼？Hahow for Business裡又有什麼課程？

從6,000筆統編中看見的商機

Hahow的共同創辦人江前緯表示，其實一直都看得到、接收到企業端對於線上課程內訓的需求，「在沒有向企業推銷的情況下，2017年開始不斷接到企業人資的電話，詢問有沒有企業方案、課程授權方案，甚至問我們能不能派老師去企業裡面演講。」

但遲遲沒有跨入企業內訓的主因，仍是因為新創公司資源配置的考量，「感受到企業端的需求，但我們還沒找到他們所需的最大公約數。」江前緯說。

改變關鍵發生在一次有企業打電話來Hahow，表示有員工購買課程時打了統編，詢問是否能透過企業統一購買。「我們就去調資料，發現竟然有 10%訂單有輸入統編，不重複的企業有6,000多家。」企業端新產品部門經理黃于芬說。

另外一個催生Hahow for Business的動力，則是台灣人對於線上教育課程的熟悉度已相當高，不光是年輕人在使用。「2016年的使用者就是18-25歲，到了今年， 45歲以上的使用者有15%。老實講有45歲以上的人在用Hahow真的很酷。」黃于芬說，「我們才決定把頭洗下去。」

Hahow開始與企業人資交流，嘗試了解企業端的需求到底是什麼，作為Hahow for Business的設計參考。

買一個圖書館給員工，而不是把他們關在教室

與企業交流後Hahow發現，許多企業都有數位轉型的需求，並希望由人才來推動企業轉型，甚至有許多企業設有人才發展部門來推動人才培訓，很自然地會聯想到用線上課程來學習。「但很多企業的線上學習，是看DVD、看課程的錄影。」黃于芬說。

看DVD、錄影的學習方式，與Hahow專為線上學習場域所打造的體驗截然不同。 Hahow從課程的腳本設計上，是為了線上學習所打造，不管是導師與學生的互動、講義製作、筆記的時機都經過設計。

江前緯舉了一個簡單的例子，也許也是Hahow for Business最好註解：「我們希望企業買一個圖書館給員工，而不是把他們關在一間教室。」

了解自家產品確實能帶給企業端更好的線上學習體驗後，在2018年，Hahow與台新金控、恩主公醫院、交通部觀光局開始合作，2019年再挑選包含國泰集團在內的10家企業試行企業服務，根據使用者的真實回饋來調整，最終於今年底推出Hahow for Business的服務。

滿足員工、人資需求，Hahow企業內訓有哪些內容？

Hahow for Business裡到底有哪些功能？最主要可以從使用者（員工）與企業人資兩個角度去看。

Hahow也會針對企業版本的課程包裝策展，如圖是統整「數位轉型的領導人才」的課程內容。 Hahow

在使用者端最重要的是內容與體驗，Hahow for Business共有50+堂課，未來將以每月2堂課的速度增加。每堂課程都經過重新剪接、改製，讓動輒7-8小時的內容，縮成2個小時，「我們希望把每個單元控管在10-15分鐘，每個單元都能真正解決工作上所遇到的問題。」黃于芬說。

其中內容的挑選也考量到企業的需求，包含四大區塊：數位行銷（社群力、文案溝通等）、數據分析（Power BI、Python資料分析、資料視覺化等）、數位思維（時間管理、設計思考等）以及職場通識（簡報力、英文Email寫作等）。

Hahow內容團隊會針對企業不同需求，來統整課程，這將是Hahow for Business團隊最大的考驗之一，因為策展課程的能力有多強，企業的渴望就有多強。

舉例來說「成為企業數位轉型時代的關鍵人才精選課程」中，就包進「設計思考，頂尖企業都在學的創新流程」、「不學Coding的邏輯思考課」、「職場必備的批判思考力」、「產品經理職場學：PM必修的職涯指南」、「上班族的Email寫作課」、「深入人心英文簡報術」。

在Hahow for Business的人資儀表板中，可以看見員工（使用者）的完課率、時數等數據，也設定有一鍵匯出等功能。 Hahow

在企業人資端，也設有儀表板可以讓企業人資看到學習者的修課時間、修課數量、平均完課率以及測驗結果。

不過，畢竟2C與2B的客戶與需求極大不同，Hahow for Business必然還會經過一些調整與優化，「今年正式啟動Hahow for Business，我想明年再來看，一定會長得超不一樣。」江前緯說，「但從企業要求我們去demo（展示）的積極度，跟業務跑起來的感覺，我非常樂觀。」

線上課程是數位轉型的輔助，不是萬靈藥

除了Hahow for Business本身之外，也可以從Hahow與企業的交流中發現企業對於數位轉型、人才培育的難處。

「企業最常問的問題就是『線上學習』到底有沒有用。」黃于芬說，因此企業對於線上學習的指標有很多想像，不管是完課率、測驗結果、上課時數、課程看過幾遍等，甚至有企業的問題會是「能保障員工看完績效變好嗎？」、「能跟考績直接連動嗎？」

「但線上學習這件事情是很自主性的，它方便、門檻低，但也伴隨著很高的跳出率。」黃于芬說，如果企業抱著提高績效的念頭，強迫員工進行線上學習，也有可能造成員工「掛網」，開著線上學習網站卻在做其他事情的情況發生。

因此更重要的是企業如何提升員工自主學習的動機，「這又是另外一個更大，卻沒有標準答案的話題。」黃于芬說，也許多成功的案例，卻沒有通則。

儘管沒有標準答案，在與企業的實驗性合作中，發生了一件相當符合Hahow所期望的未來：有企業詢問是否能將課程轉至員工的私人帳號，因為員工想要自主複習。「對我們來說很受寵若驚，因為我們真的幫企業提升員工自主學習的動機。」黃于芬說。

也許Hahow for Business是企業數位轉型最好的輔助之一，卻不是萬靈藥。企業想要成數位轉型，仍要從內部文化開始做起。

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責任編輯：陳映璇