Zoom使用者向美國聯邦貿易委員會（FTC）提出投訴，認為Zoom仍有竊取隱私資料等潛在安全風險，促使FET將著手調查。

因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響而在短時間內累積大量用戶，但同時也因為用戶隱私、使用安全等疑慮引發不少政府機構、教育單位禁用的Zoom，雖然已重獲得紐約市教育局在內等單位恢復使用，但日前卻又遭到許多使用者向美國聯邦貿易委員會（FTC）提出投訴，認為Zoom在使用隱私仍有潛在風險，促使FET將著手調查。

用戶向美國聯邦貿易委員會投訴問題中，包括認為Zoom從註冊及非註冊用戶收集資訊可能伴隨隱私問題，以及會議過程中的錄音內容也可能會有被竊聽使用風險。美國聯邦貿易委員會主席Joseph Simons表示已針對Zoom被投訴的隱私問題進行調查，同時加州眾議院議員Jerry McNerney等也對Zoom可能造成安全影響表示擔憂。

由於Zoom具有方便、精簡的產品特色，在疫情期間因視訊會議需求大增而累積大量用戶，但同時也隨之產生許多Zoom bombing在會議惡作劇等亂象，甚至也被發現會議被導向使用中國境內伺服器，或是加密技術並未像官方標榜採用最高等級規格。

Zoom

雖然Zoom已強調已經藉由名單分化、提高加密層級，並且持續投資更多安全技術，同時也透過與甲骨文合作擴充伺服運算資源，期望能藉此恢復使用者的信心，但市場對於Zoom的隱私安全問題似乎仍有擔憂。此外，創辦人暨執行長袁征出身中國，加上Zoom多項服務是由中國團隊負責開發，難免讓外界放大檢視Zoom的安全性。

資料來源：Reuters、CNA、美國國會能源及商業委員會（Energy and Commerce Committee）

責任編輯：蕭閔云