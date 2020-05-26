友訊首席顧問趙國帥曾任台灣之星、華航董事長，並創辦騰達航空，擁有多年管理企業經驗。上任目標將以企業文化重新塑造、組織強化與再造為方向。

友訊股權爭奪戰白熱化，以董事長胡雪為主的公司派昨（25）日出招，宣布找來前華航董座趙國帥擔任首席顧問，舉動引發外界大量討論，關注這位沙場老將如何替友訊止血。今（26）日趙國帥現身談上任願景，表示將以企業文化重新塑造、組織強化與再造為方向，首要任務是穩定軍心，改變友訊過去被認為「人治」形象，走向制度化。

友訊首席顧問趙國帥指出，友訊牌策略沒有太大問題，但公司治理需要協助。 吳元熙攝影

首席顧問趙國帥看友訊，急需公司治理機制

「會來淌這趟水，是心中有俠義精神，路見不平拔刀相助。」趙國帥曾任台灣之星、華航董事長，並創辦騰達航空，擁有多年管理企業經驗，與胡雪是透過一位共同的長輩介紹認識，雙方見過多次面，聽她聊到公司經營困境，同情其處境，決定答應邀請成為團隊一員。

趙國帥表示，胡雪不是很會行銷自己的人，也許外界誤解很深，但她花了很多心思整合資源，希望能帶友訊重返榮耀。因此自己第一天到任後，就馬上跟高階主管、候選總經理等人見面，確定大家都很有向心力，希望公司能越來越好。

被詢問如何以顧問身分協助友訊改變？趙國帥回應，任何職務都是看董事長授不授權，決定能否有所發揮，既然兩人有高度共識，相信自己將在公司治理上扮演重要角色。

他舉例，成立一間航空公司難在獲得執照許可，而騰達航空卻在很短時間內通過審核，這代表公司制度夠好，才有辦法獲得肯定，這在業界是可受公評的事。「沒有一種制度是完美的，我只是想把新元素帶進來，制定能放諸四海的標準。」

趙國帥指出，友訊不以代工為經營主軸，有自己的品牌D-link、研發與銷售通路，這些核心價值都存在著，雖然受到中國大陸供應鏈競爭影響，整個產業陷入紅海狀態，整體方向沒有大問題。

趙國帥不談友訊經營權爭議，強調自己只在意能否替公司建立制度。 吳元熙攝影

他說，友訊虧損正在減少，且營收雖下降，但毛利仍維持在一定水準，這些都是好現象，從策略面來看並沒有脫軌，未來會與胡雪持續溝通，全盤檢視是否有哪些方向需調整。

臨時更改股東會日期遭罰30萬，趙國帥：確保經營權各有策略

相較於引進外部經理人舉動，友訊昨日宣布變更股東常會日期，從6月15日延至6月29日，企圖反制市場派透過通路蒐集委託書，就受到不少抨擊。且因為股東會日期僅公告日前21天，違反公司法規範，遭證交所裁罰30萬元，並限期改善。

面對市場派獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳強烈批評延期舉動，趙國帥表示股東會改期屬於董事會權責，並非自己範疇，只能說在確保經營權的過程中，各自都會有策略考量，而他的立場與胡雪一致。

他強調，對於擔任公司顧問以外的各式職務沒有任何想法，首要目標就是替友訊建立一套可長可久的治理制度，「從這個角度來看，也許我就是那個Mr. Right。」

責任編輯：蕭閔云