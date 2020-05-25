「這是烏賊戰術！」友訊獨董痛批。友訊經營權之爭倒數計時，公司派25日召開董事會用三奇招要擊退市場派台鋼進逼，而證交所則提出4個問題，要求友訊回答。

編按：證交所25日以友訊變更股東會日期僅公告日前21天，違反公司法規範，裁罰30萬元，限期改善，否則將變更交易。

友訊股權之爭白熱化，公司於5月25日召開董事會，宣佈股東常會延期至6月29日，調虎離山讓2席獨董無法與會，並委任前華航董事長趙國帥擔任「首席顧問」，總經理人選也呼之欲出，顯然，友訊公司派計畫以延攬經理人，改善公司治理方式，並截斷市場派委託書戰優勢三大招式反制台鋼市場派。

第一招：延後股東常會，瓦解市場派委託書優勢

友訊25日傍晚宣佈董事會決議將6月15日股東常會延期至6月29日舉行，但罕見的，強調是更改日期而非另行召開，所以不需變更股東名簿最後過戶日，也因此，最後過戶日不變，只需重新派發股東會通知書給股東，規避了侵害股東權益風險，但也讓徵求「舊」委託書順利、有望拿下半壁股權的市場派台鋼功虧一簣。

友訊25日晚間舉行重訊說明將延後股東常會日期。 王郁倫攝影

友訊發言人王蕙雯指出，變更日期只是要凸顯委託書壟斷現象對公司治理有很大傷害，批台鋼以極低成本企圖入主友訊，以操控極大利益，也因此，董事長胡雪願意個人支付股東會開會通知的印刷寄送成本。

友訊以延後股東會方式，對抗市場派收購委託書奇襲，但證交所也罕見在重大訊息記者會上，對友訊提出四大問題，包括：

延後股東會召開日期的法源？此舉與公司法第165條第3項規定有悖，召集程序是否合法？股東會延期需符合公司法第16條停止過戶及第172條召集程序，如何執行？ 董事會推舉顧啟東擔任股東常會的主席，原因及適法性？ 三席獨立董事是否出席25日董事會，對各議案表達意見為何？ 25日董事會是否其他重大議案？

其中對於三席獨立董事是否出席25日董事會，王蕙雯回答僅陳立君出席，並表示贊成，另兩席獨董並未出席，也意味證交所仍認為友訊目前仍有三席獨董。

友訊過去曾是台灣之光。 王郁倫攝影

第二招：請趙國帥擔任首席顧問，門神加持

友訊除向經濟部補件變更獨董解任及副董事長職務案。25日董事會另討論包括原訂6月15日舉辦的2020年股東常會延期至6月29日，股常會結束後，再於7月29日召開第2次臨時股東會，並全面改選董事。

友訊獨董馮忠鵬及鍾祥鳳被阻撓無法開會，直言：無可奈何！ 王郁倫攝影

友訊隨即宣佈，基於未來公司治理，宣佈為襄助董事長胡雪，決定聘請具國際、電信等資歷豐富的趙國帥擔任友訊首席顧問，此舉也被視為公司派反擊台鋼集團的奇招，而市場預期在趙國帥加入戰局下，趙國帥很有可能後續擔任友訊董事長一職。

友訊指出，趙國帥將於26日公開出面談如何協助胡雪，以及治理藍海策略，而此次加入友訊純粹是「路見不平拔刀相助」。趙國帥背後勢力龐大，曾任台灣之星董事長及華航總經理及董事長，現任五福旅遊獨董。

第三招：獨董遭調虎離山，6樓開會卻請至3樓

儘管被公司派片面解任，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳及董事李中旺25日與委任律師宋重和仍一起赴友訊內湖總部欲參與董事會，但兩位獨董被公司人員巧妙引導至三樓，並未順利前往六樓董事會議室，因此缺席董事會，李中旺則因認為此次董事會拒絕2獨董參加、召開程序有瑕疵，而拒絕進入董事會議，隨後自行離開。

友訊獨董馮忠鵬跟鍾祥鳳在前往友訊總部後，被人員帶往三樓，調虎離山無法參與六樓的董事會。 王郁倫攝影

在獲悉獨董被排除在董事會外，不得其門而入，宋重和手持證交所發函強調決議違法，是奉證交所之命前來出席董事會，如今除將書面表達反對意見，也將通知金管會證期局及交易所，「這個會本來就無效，沒有合法通知兩位獨董來開會，召集程序違法。」宋重和說會後將提請主管機關撤銷會議登記。

宋重和說，不僅6月1日股東臨時會跟6月15日股東常會將正常召開，也會向地方法院提起假處分，禁止友訊改日期至6月29日股東常會。

友訊獨董馮忠鵬及鍾祥鳳與董事李中旺一同出現在友訊總部大樓，要參加董事會。 王郁倫攝影

宋重和表示，「公司打烏賊戰術，讓小股東混淆，我們會採取必要法律途徑！也希望所有股東知道，獨董該參加的會議沒參加到，這是違法決議！」馮忠鵬表示，「我們是反對意見！無可奈何啦，只能讓法律來解決。」他表示25日已向台北地檢署針對董事會5席董事提出背信及妨害名譽及違反證券法告訴。

責任編輯：蕭閔云