友訊股權爭奪戰這把火燒向證交所，公司派在遭罰款30萬元，限期改正後，26日發佈說明直批公司法第165條早該修法，更直言證交所雙重標準，罕見的措辭嚴厲。

友訊公司派突襲式延後股東會日期，要斬斷市場派收委託書優勢，證交所25日針對此舉是否違反公司法165條對「過戶閉鎖期規定」提出質疑，並重罰30萬元限期改正，不過，公司派顯然十分強硬，除嗆該法條早該修法，更罕見痛批證交所「雙重標準」。

事件發生在友訊今年將改選，股東常會6月15日召開前夕，公司派發現市場派台鋼已經掌握委託書徵求通路，具絕對優勢。為扭轉劣勢，董事會25日宣佈「延後」股東會召開日期至29日，這樣一來，本來台鋼收滿手的6月15日開會委託書就等於作廢，台鋼必須重新徵求新委託書。

但爭議點在於，這個新股東常會日期是否合法有效？在證交所25日跳出來質疑下，更添公司派正當性疑慮，而證交所質疑的關鍵就是公司法第165條。該法要求股東常會前60天不得過戶、為閉鎖期，友訊公司派決議6月29日召開股東常會，但6月16日至29日都可過戶。

編按：根據公司法第165條規定，「公開發行股票之公司辦理第1項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，不得為之。」 關於過戶閉鎖期規定，屬於強制規定，是不是適用這次友訊股東會事件，也成為此次友訊與證交所間爭執關鍵。

友訊新股東常會有效嗎？公司派端經濟部資料釋疑

友訊公司派宣稱，由於是「延期」、「重新改寄」通知書，而非重新召開新會，停止過戶日仍為4月17日至6月15日（跟本來6月15日股東常會停止過戶期間相同），由於開始停止過戶日就是「權利基準日」，友訊拿出經濟部「經濟部98年11月2日經商字第09802148500號函示」為證，強調「 於實務運作時，還算可兼顧公司法第165條過戶閉鎖期間規定，而不至於影響真正權利人之權益 。」

公司派也以該函令的精神是：「同一已召集之股東會」而於不同日期開會，非必然仍需踐行公司法第165條停止過戶期間及第172條召集程序之規定」，認為即使有爭論也該是台鋼去法院爭訟，而經濟部或證交所都該尊重，這樣才公平。

友訊發佈聲明指出，陳請證交所「勿將法律該如何適用強加諸本公司」。並痛陳：公司法第165條過戶閉鎖期間規定，若執行不當恐損害真正權利人，實應修法才是正道！並批證交所讓兩位獨董召集6月1日股東臨時會，讓獨董上傳公告，才是雙重標準！

解任獨董之舉，友訊槓上證交所

有趣的是，兩席友訊獨董是否仍有效，友訊跟證交所也有不同意見，證交所認為馮忠鵬跟鍾祥鳳都仍為獨董，但友訊則拿出經濟部101年10月15日經商字第10102132360號函釋，認為變更登記並非生效要件，所以經濟部商業司雖尚未受理變更登記，但獨董自然解任也是已生效。

近期股權大戰中，公司派鮮少在反擊市場派之餘槓上證交所，業內觀察，一般而言跟證交所硬碰硬並不是聰明之舉，但友訊採取強硬做法，或許有「破罐破摔」的心態，反正最壞就是下市處置，在友訊搬出高國帥任首席顧問，又強硬回敬證交所後，後續證交所如何回應？市場正高度關注。

責任編輯：陳映璇