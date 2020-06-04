同樣一部電影的內涵，不同觀影者也各有認知，就因為所有電影都隱藏或宣揚著特定文化與價值，那我們要如何掌握各種看電影的角度，挖掘電影的深意呢？

我們都知道，電影遠不只是娛樂，在它的表面之下還藏著意識型態，對於「形塑我們看世界的方式」發揮著巨大作用。它們大部分可能看起來是無關政治的，但在表面背後，藏著你應該過某種生活的暗示。

性別意識、種族歧視一直以來都是難以解決的社會問題，2020年以來，又因為南韓的N號房，世衛（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom）以及佛洛伊德之死（Death of George Floyd）等事件吵得沸沸揚揚。 為什麼這些問題總是懸而未決、不斷地重複出現在社會上呢？《看懂好電影的快樂指南》告訴我們，正是因為「意識形態」無處不在，甚至連我們熱愛享受的電影，其實也若有似無或明目張膽地「置入」某種特定思想。

不論是核心家庭、異性戀、民主或父權制，主流電影中這些價值都被呈現為 占支配地位 的意識型態，就好像它是「對生活的一種真誠而自然的表現」，而非硬加在社會之上的一套體系。

只要能控制美國電影這個媒體，我不再需要其他東西就能將整個世界轉變為共產主義。 前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）

讓男人「安心」的浪漫，充斥著性別與種族歧視？

在1950年代與1960年代，西部片是好萊塢極為興盛的類型，令觀眾著迷的，是影像裡的白人男性拓荒者為保護家園和家人，而與野蠻的印第安人、不法之徒以及惡劣環境進行抗爭。

政治理論家史蒂芬‧梅克薩（Stephen Mexal）指出，西部片為當代觀眾提供了一個神話化的美國歷史，讓他們更能理解美國在冷戰時期所扮演的角色。

利用正直的男性英雄，好萊塢西部片提供了一幅反動的美國圖景：一片由白人而建、也為白人而建的土地，一場將當下的不平等與歧視正當化的神話。 IMDB

同時，隨著非裔美國人民權運動（Civil rights movement）與女性主義興起，西部片則在這個「男性權勢衰敗」的時代裡，提供了令人安心的父權社會景象。

在雷根當政期間，好萊塢電影充斥著反映政治形勢的故事，「圍繞在反女性主義、暗中的種族歧視、階級特權、保守宗教、傳統的價值觀與生活方式」。

1980與1990年代早期的電影則被肌肉猛男主導，他們極為暴力地將法律握在自己手中，以保護美國利益，並強化保守的家庭觀念。

同時，像《致命的吸引力》（Fatal Attraction, 1987）和《第六感追緝令》（Basic Instinct, 1992）等片，利用性解放的、殘忍的職業女性角色，將女性獨立與不負責任、甚至是精神錯亂劃上等號。

1992年上映的《第六感追緝令》從男性無法抗拒女性「性感」的視角，將人類的本能與性與暴力緊緊扣住，在當今強調女性強悍勇敢的主流電影價值裡相當罕見。圖為莎朗．史東飾演的兇殺嫌疑犯在偵訊室翹腳的經典畫面。 IMDB

多年來平權之路已取得大幅進展，而這些保守影像仍在重新提倡性別角色與發揚傳統家庭觀念，將主流娛樂當成自己的意識型態藍圖（ideological blueprint）。

為了結婚拋棄自己，迪士尼不會告訴你的意識型態

即使是最無傷大雅的闔家歡電影，也有著重要的意識型態作用。迪士尼的動畫電影被全世界的大人與小孩喜愛，這些電影在塑造年輕人的世界觀方面有著重要影響。

從《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs, 1937）到《美女與野獸》（Beauty and the Beast, 1991），迪士尼將它的女性角色刻畫成需要拯救的少女，對她們來說婚姻是人生的終極目標。 IMDB

如蘇珊‧懷特（Susan White）所說，《小美人魚》（The Little Mermaid, 1989）中愛麗兒被展現得「跟一個養成中的快樂家庭主婦差不多」，而她對艾瑞克王子的愛情渴求，必須付出「無言的」代價。為了嫁給艾瑞克王子，愛麗兒必須放棄她的家、她的朋友、她的家庭，此外，或許還有最重要的：她天生的美人魚形態。

就像懷特所說，在這個「對女性魅力的期待，比以往更強調以削切肉體的方式達到完美體態」的時代裡，這是一幅令人擔憂的畫面。

在迪士尼電影中，種族歧視也佔據著重要位置。從《小飛象》（The Dumbo, 1941）裡非裔美國人風格的烏鴉，到《阿拉丁》（Aladdin, 1992）裡的阿拉伯人，迪士尼電影經常繪以露骨且負面的種族刻板印象建立他們的角色。

上圖的的烏鴉，其中一個名字就真的叫作「吉姆‧克勞」（Jim Crow，crow 即烏鴉之意），在種族隔離時期的美國，這是一個被廣泛認為是代表黑人的種族主義詞語，將黑人與白人隔離開來的法案就以這個名字命名（譯註：即吉姆‧克勞法「Jim Crow laws」，也稱黑人法，是1876年至1965年期間，美國南部各州以及邊境各州對有色人種 [主要針對非洲裔美國人，但也包含其他族群] 實行種族隔離制度的法律）。

不論有意與否，在這些種族刻板印象與保守性別角色裡，迪士尼電影促使年輕人建立起種種期待，很多孩子甚至在學齡前，就被灌種族、性、性別等意識型態價值觀。

英雄對立面，主流文化對非我族群的焦慮

電影英雄們代表並符合主流意識型態，反派們則經常反映出主流價值對邊緣族群的焦慮。

從殘忍的同性戀、好色的黑人，到瘋狂的職業婦女、野蠻的美洲原住民，主流電影反覆將邊緣族群描繪成是對社會與現狀的一種威脅。這是最簡單的社會控制，一種具象化的暴力形式，它告誡邊緣族群，他們因為不順從而應受懲罰；並告訴主流族群應該去恨誰。

對文化批評家傑克‧沙欣（Jack Shaheen）來說，很少有族群像阿拉伯人那樣被肆意貶低，他們常常被描繪成「野蠻的、殘忍的、未開化的宗教狂熱分子和貪財的文化『他者』，執著於恐嚇文明的西方人」。

主流電影裡，從《法櫃奇兵》（Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, 1981）這樣的動作大片，到《阿拉丁》這樣人人喜愛的動畫片，阿拉伯人長期以來都是方便的僵化反派，這是一種想像上的異域文化，其可見的差異使他們輕易成為被污蔑的標靶。

具有破壞性的描繪變得如此流行，以至於觀看這類刻板印象影視作品的觀眾，會逐漸認為作品裡的阿拉伯人就是現實生活裡的阿拉伯人。 文化批評家傑克‧沙欣（Jack Shaheen）

藉由《魔鬼大帝：真實謊言》這類電影，好萊塢極大地扭曲了美國人對阿拉伯人的觀感，或許在這過程中，也讓美軍捲入的中東戰爭正當化。

同性戀謀殺犯的隱喻是電影史上的重要元素，甚至到了今天，這種隱喻的形式仍然《007：空降危機》（Skyfall, 2012）中的洛烏‧西法身上找到。 Sony Pictures 索尼影業

電影的力量是無可否認的，儘管不會直接導致暴力、性別歧視、伊斯蘭恐懼症、種族屠殺，但也確實在塑造我們的世界觀。

就像馬修‧阿爾佛德（Matthew Alford）所說：「不是所有人在離開戲院後就會馬上從軍或去搶劫外國人。但積累在人們身上的影響確實是顯著的──而且自電影誕生初期，既有的權力系統就已如此假設了。」

當核心家庭、異性戀情侶、以暴力解決問題等畫面在銀幕上被千萬次地強調，電影在我們面前就攤開了一幅為我們打造「正常」生活方式的藍圖。不過這幅藍圖並非固定的，而主流電影呈現給我們的畫面也是多面的、矛盾的，且永遠在變化。

因此，電影的力量不只是教導我們去遵從，而是讓我們去探索不同的世界觀，為我們傳播思想，並挑戰我們認為理所當然的社會規範。

責任編輯：張庭銉