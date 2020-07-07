信義房屋在2016年決定「重建」旗下所有網站和App，翻新成可以記錄客戶足跡的底層架構；兩年後，當數據量足夠，「數位智能中心」應運而生。

無論現實的財務狀況如何，許多人心中或多或少都有個買房夢。

過去，看房子是「眼見為憑」；如今有了科技的輔助之後，很多人也會先在「線上看屋」看個大概，滿意了再約房仲或房東實體看房。

2020年初，一場完全不在預期中的疫情，讓這個線上「看個大概」的標準，從60分被迫提高到80分。畢竟要和素未謀面的房仲，相處在一個陌生的密閉空間裡，人們得更加確信自己的初步判斷，才會願意冒當面接觸的風險。

試想，當你在線上看屋，碰到毛胚屋，或屋齡高達40年、內部破舊、毫無裝修可言的房子，只能透過一張張不怎麼吸引人的照片了解，肯定興趣缺缺。

然而，假設你在查看物件時，系統幫你設定「before and after」，自動生成不同的裝修風格和家具3D圖像，例如脫落的瓷磚換成嶄新木地板的感覺、10坪大的房間擺上一張1.5公尺寬的藍色沙發床；最貼心的是，還有「虛擬量尺」功能，可測量廚房的長、寬、高，讓你思考能否擺進一台進口大冰箱，這樣的服務，應該能提高不少顧客實際看屋的意願。

疫情讓大家都人心不安，客戶會怕、業務也會怕，這時候線上服務就變得格外重要，要思考怎麼做才能讓一切更精準、更有效率。 信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心

陳麗心口中的精準、效率，是希望客戶在還沒實際看屋前，就先透過線上體驗，對物件打個80分，開啟在屋內的各種想像，而這也是台灣房仲「老字號」信義房屋，走入後疫情時代的下一步棋。

分析客戶數位足跡，進門前就掌握對方需求

2020年前5月與去年同期相較，信義房屋網站造訪次數提升10％、留言筆數成長45％；專案經理以上業務使用App及官網資訊工具頻次，較疫情前提升20％～30％。 侯俊偉攝影

被定義為傳統產業的房仲業，一直極度仰賴人力作業，但信義房屋創辦人周俊吉卻格外重視科技，早在30多年前就成立自家第一支IT團隊。不過，信義房屋真正啟動數位轉型，卻要從4年前說起。

「我們不能再自視為傳統產業，應該用科技的方式來改變服務流程。」在信義房屋任職30年、於IT和業務部門都經驗老道的陳麗心表示，服務業既然是以「客戶」為核心，當愈來愈多人在線上看屋，信義房屋自然應該瞄準客戶在網路上留下的「看屋足跡」，透過這些珍貴的數據，解讀客戶的需求。

為了做到這點，他們2016年毅然決定，將旗下所有網站和App打掉重練，翻新成可以記錄客戶足跡的底層架構；兩年後，當數據量達到門檻，信義房屋便成立了「數位智能中心」，由陳麗心領頭，走上轉型的第二階段。

現在不少信義房屋的用戶，進入官網或App後留下的足跡，官方會透過程式碼等方式分析數據並建模，利用演算法判斷用戶的行為特徵，並進行分類。下次，當客戶走進實體店面的時候，房仲就能有簡要的了解，大致掌握對方的習性、喜好與購屋需求，更投其所好地提供服務。

疫情成為轉型催化劑，線上互動更活躍

病毒意外來襲，衝擊各行各業，六都房市交易量，在2020年第二季連月下跌。對於陳麗心來說，這正好是4年來推動數位轉型成果的「檢視劑」，更是一個「催化劑」。

回憶過去，在公司內部推動一些新系統或數位工具時，往往要花費很多力氣，不少資深同仁還是習慣傳統的作業方式，比較難認同科技帶來的幫助。趁這個時機點去推動，「他們就知道以前重視的人，現在就會得到好處；以前不重視的人，客戶在線上都沒有軌跡，現在就吃虧。」疫情爆發後，信義房屋專案經理以上的業務人員，使用App及官網資訊工具的頻次提高了20～30％。

至於早在疫情之前就已經推動的720度看屋，以及客戶能與房仲線上即時溝通的聊天App，從數據的變化上，也可以看出成果。本來怕麻煩，因種種原因不願拍攝720度照片的屋主，態度也趨於軟化，拍攝率和5個月前比，提升約20％。

信義房屋還透露另一項數據：與去年同期相比，2020年1～5月間，網路造訪人次約增加10％，留言次數卻大幅增加45％，這意味，用戶在線上看屋愈看愈仔細、愈看愈認真。

「這真的是一個很好的檢驗期，看我們在轉型的過程中準備好了沒有，也讓我感受到，不只要轉，還要轉得更快。」陳麗心表示，照目前的情勢看來，病毒會一直存在，「你打死都沒有想到，科技在這時間點有多重要！」

信義房屋的「DiNDON智能賞屋」功能，可讓用戶選取喜歡的裝潢風格，看見AI自動生成的「before（左）and after（右）」，一覽這間房子有精緻裝修時，會是什麼模樣。 信義房屋

眼看疫情愈演愈烈，為了快速因應、維持組織運作順暢，「特別是需要和客戶大量接觸的業務端」，3月初公司便快速整理出「零接觸懶人包」，告訴業務人員在不能當面接觸客戶的情況下，有哪些工具可用、流程該怎麼走，讓業務不會害怕沒有客戶上門、業績掛零。

毛胚屋一秒變「理想的家」，3D建模將成看房服務標配

在總部實施分組WHF（work from home）的同時，招募新人計畫也未停止，不同的是，從集體大規模培訓改採小組制度，讓信義房屋的整體運作不至於停擺。

儘管在因應疫情的應變措施上，看似「合格過關」，陳麗心卻認為，以數位智能中心的立場來說，還是動作太慢。

拿已推出10年的720度線上看屋功能來說，即使幫屋主無償拍攝上架，普及率仍只有6成，主因是有些屋主覺得房子老舊，內觀不太好，拍了不見得對交易有幫助；另一方面，一個物件就算採光、格局都好，如果毫無內裝買方也可能受到內觀照片的影響，看不出其價值。

信義房屋數位智能中心副總陳麗心在職30年，了解最前端的業務在面對客戶時需要什麼，如今她把這些實戰經驗，轉化為有效的數位轉型策略。 侯俊偉攝影

信義房屋向《數位時代》獨家透露，在籌備半年之後，接下來將在官網和App導入「DiNDON智能賞屋」功能，每個物件在實地全景拍攝時，就會同步進行AI（人工智慧）建模，自動生成2D和3D的格局圖；而在每個不同的空間中，包括客廳、臥房、浴室、廚房、陽台，也會根據空間大小和場地種類，由AI自動生成不同的裝潢風格及擺設，包括日式、後現代以及北歐家居三種風格。

換句話說，未來就算是一個毫無內裝的空屋，也能模擬成精心設計的「家」，讓用戶在線上看屋時，就充滿想像，也豐富了屋主在線上賣房的方式。「希望未來這會成為服務的標配，預期今年底，這樣的功能可以覆蓋到所有的物件。」

陳麗心觀察，每間公司都有自己的數位化過程，但不少人是這邊做一點、那邊弄一段，並沒有全部串起來，開發一項新服務、新流程或新的商業模式，她期待信義房屋能把O2O（線上到線下）整體串得更好外，未來透過AI，開發更多內勤和業務的AI功能，「有些東西是當你面臨考驗時，就看得出有沒有真功夫。」

責任編輯：林美欣

信義房屋數位轉型三大階段

1.累積客戶數位足跡

從官網和App記錄客戶線上看屋行為，並鼓勵客戶加入會員，即便不見面，也能維持服務頻次。

2.分析數據開發AI應用

數據經由分析計算，成為可預測客戶需求的有用資訊，並開發對內、對外的各式AI應用。

3.串起房市生態系

從買屋看屋，再到裝潢裝修，透過科技加持，建立完整生態系，讓品牌成為市場第一。