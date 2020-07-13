上市櫃旅行社終於傳來了好消息，在6月營收方面，對比上月全數呈現正成長。

6家上市櫃旅行社已全數公布6月的營收，儘管交通部觀光局禁止出團及接待國外旅遊團的政策將持續延長至7月底，但靠著國內解禁帶來的國旅大爆發，6家旅行社皆迎來了營收的反彈，平均6月營收比5月成長5倍！但即便如此，上半年營收仍比去年重摔7成。

雖然對比去年6月的營收，各家旅行社的年比仍呈現大幅的下滑，但緊接著是旅遊的旺季暑假，以及安心旅遊補助正式上路，各家旅行社的營收有望持續向上攀升。

6家上市櫃旅行社營收相較上月成長598.89%

6家上市櫃旅行社的6月營收，對比前一個月皆出現了成長。

從折線圖可以看得更清楚。成長最多的是山富，過去國旅僅佔山富2%的營收，但在邊境管制的情況下，投入了4成人力衝刺國旅，6月的營收對比5月成長了2,966%，從僅38.6萬成長至1,183萬；成長最少的是鳳凰的12.61%，但仍保持營收上升。

即將到來的7、8月暑假，是旅遊業重要的旺季，如台東熱氣球嘉年華、澎湖花火節相繼到來，以及政府祭出的安心旅遊補助正式於7月1日可以開始使用，各家旅行社有望維持營運動能，持續在7月繳出成長的營收成績單。

年比來看旅行社仍相當慘，下滑普遍超過9成

在年比方面，各家旅行社除了易飛網之外，6月營收年比下滑幅度仍超過9成。

其中以五福下滑最多，年減98.71%，也讓其傳出人員縮減，但五福仍強調，若真的有人事調整，幅度會低於20%，並一定會依照勞基法辦理，未來也將優先回聘資遣的人員。

易飛網6月營收年比則下滑62.36%，雖然一樣很慘，但已經是表現最好的旅行社業者。董事長董事長周昀生表示，在第一季就提前佈局離島及花東的機位、房位，是備妥「子彈」才上戰場，再加上易遊網是國內航線立榮航空的套裝行程——立榮假期的總代理，能在機、房位供不應求的時候仍握有資源，能吃下大量的訂單。

同時，易遊網也表示，在疫情間已將閒置的國外旅遊部門及機場人力部門投入至國旅部門，目前國內旅遊商品接單量已較去年成長4倍。

而綜觀2020年上半年，各家旅行社平均營收下滑幅度仍超過7成。在中央流行疫情指揮中心表示，將優先考量放寬商務出入境，觀光客的出入境開放目前仍看不到實現的時間，各家旅行社的營收要回歸到疫情前的水準，看起來仍有相當長的一段距離。

責任編輯：蕭閔云