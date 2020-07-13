短短 3 個禮拜，就收到超過 1,000 間台灣店家報名！你，準備好一同參與 2020 年度品牌「店」商盛會、一睹未來電商的三大趨勢與行銷秘訣了嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球產業與經濟發展，在這一波凜冽寒冬中，不僅零售業者積極透過數位轉型推出品牌購物官網化零售危機為轉機，電商業者也致力優化服務與購物體驗、開拓跨境市場，以確保能持續提供網購消費者更全面、升級的服務。一直以來，SHOPLINE 也致力於協助台灣店家更快、更好地建立獨具風格的品牌官網，透過網購來打破時空、地域的限制以接觸到更廣闊的消費者。SHOPLINE 深耕於亞洲市場七年，服務超過 20 萬電商用戶，今年 SHOPLINE 也首度在台灣舉辦 2020 傑出品牌風格大賞，期望能透過專家評選表揚傑出電商品牌與潛力新秀，讓更多人看到台灣的優質品牌業者，打造正向循環的在地電商生態圈。

破千家品牌報名角逐 2020 品牌傑出風格大賞，聚焦三大趨勢：產業位移、品牌轉型與出海跨境

SHOPLINE 2020 品牌傑出風格大賞吸引來自 3C 配件、休閒娛樂、食品、服飾配件、美妝保養、居家生活、寵物用品、戶外生活等多元的產業類別，報名品牌家數破千，其中，以最佳傑出電商獎、最佳風格體驗獎與最佳新秀電商獎等三個獎項的報名最為踴躍，可以看見台灣業者除了積極佈局電商渠道外，也十分著重於品牌的經營與體驗，致力於打造出品牌差異化。徵件截止後，經由重量級評審團的嚴格評選，已於日前公布 52 個入圍決賽的品牌店家，並即將於 7 月 15 日在頒獎典禮上公佈三大類、七大項，總計 26 個大獎。

活動報名踴躍且產業類型豐富，SHOPLINE 台灣總經理陳少勤也表示：「這次報名的店家中有許多品牌的商業模式、產品和客戶體驗都相當創新且讓人印象深刻，可以看見台灣電商業者在品牌經營上兼具深度與廣度，而這也是 SHOPLINE 舉辦傑出品牌風格大賞的原因：期望能讓更多人看到台灣優秀店家，同時，帶動、活絡台灣電商產業生態體系的蓬勃發展。」

SHOPLINE 台灣總經理陳少勤 (圖右) 表示，許多品牌的商業模式、產品和客戶體驗都相當創新且讓人印象深刻，在品牌經營上兼具深度與廣度，期望能讓更多人看到台灣優秀店家。 SHOPLINE

從參賽店家所屬產業以及報名之獎項，可以觀察到三個趨勢：首先，流行服飾配件、食品，以及居家生活用品三大產業類別為台灣品牌電商的主力，且根據 SHOPLINE 內部統計數字，食品雜貨及綜合零售電商的比例逐漸升高，迎頭趕上流行服飾產業，已佔整體電商產業類別的 24%。

其次，無論是新秀還是已深耕多年的零售業者、品牌主都積極建立「自有品牌官網」，將電商官網視為拓展產品銷售的必要渠道。在此次大賞中，就有超過 250 個品牌報名最佳新秀電商獎，盛況空前。其中，不少店家透過嶄新的方式與消費者互動、回饋社會，藉此打造品牌獨特性與未來發展性，舉例來說，入圍「最佳新秀電商獎」的寵物用品品牌「PettoFund」除透過策略聯盟與社群行銷等手法跟民眾互動，更貫徹 B 型企業的宗旨–用品牌力量解決社會問題，將一部分營收用來支援動物保護團體救援流浪動物、媒合流浪動物收養事宜。

「PettoFund 品牌定位清晰，整體網站風格一致，搭配的使用者體驗影片具說服力，因而入圍最佳新秀電商獎的決賽名單。」關於 PettoFund 的表現，大賞評審團之一、資策會產業情報研究所顧問暨主任王義智給出如是評價。

此外，「最佳跨境電商獎」也是許多品牌報名角逐的獎項之一，許多店家都已陸續將業務範疇從台灣擴展到港澳、新加坡與馬來西亞等地。以入圍「最佳跨境電商獎」的海邊走走為例，從台灣淡水發跡，透過口感酥脆、內餡飽滿的手工蛋捲為名，成功了擄獲在地與海外消費者的心，也成為來台旅遊的伴手禮指標，隨著海外忠實顧客增加，業務也逐漸拓展到東南亞各地，品牌也隨之開啟港澳、新馬的跨境電商站點，透過 SHOPLINE 一站式的國際金、物流整合方案讓海邊走走節省跨境物流的繁雜處理過程，將蛋捲順利外銷海外，滿足世界各地的饕客。

陳少勤表示，自 2019 年起，SHOPLINE 已協助超過 2,000 個品牌佈局跨境電商，透過完整的物流、金流夥伴與在地團隊的顧問服務，提供給店家符合當地市場發展的洞察，並協助賣家以最接地氣的方式吸引當地消費者青睞。「今年，我們也計畫在新加坡設立區域總部，並逐步擴展越南與泰國市場，協助跨境電商賣家更完整佈局東南亞市場。」

2020 SHOPLINE 品牌風格大賞揭示未來電商的 TOP3 行銷秘訣：O2O、社群、風格

隨著品牌電商的普及，品牌接下來要關注的議題便是：如何透過創意行銷手法活絡客戶關係，也因如此，SHOPLINE 特於此次大賞中規劃品牌行銷創意獎，依照店家構思行銷內容的創意力、行銷活動轉換率，以及給予終端消費者的購物體驗等方面，挑出在 O2O、社群行銷與風格體驗經營上創新且優秀的店家進入入圍名單。

以入圍「最佳O2O行銷獎」的「Excelsiors 餅乾鞋」為例，品牌在北、中、南的百貨公司皆設立實體據點，透過跟藝術家聯名合作等方式，定期在門市舉辦藝術展覽，凸顯品牌重視文化交流的核心，更進一步優化官網上的視覺設計，同時，也積極與藝人、潮流人士合作，由其在社群平台分享穿搭體驗、擴散曝光效益，打造出線上、線下豐富、一致又具備品牌個性的購物體驗。

另一個同時入圍「最佳O2O行銷獎」與「最佳社群行銷獎」的品牌店家 –「戶外人AMOUTER」 除透過實體商店與品牌電商實現全通路行銷，更進一步在零售店面舉辦登山講座、在官網與社群平台分享戶外體驗內容，以介紹台灣之美的方式，將人（消費者）從繁華的都市帶到鄰近的戶外，貫徹經營全通路體驗的願景。

而「最佳社群行銷獎」的評選方式則是著重在店家的社群經營策略、視覺呈現、行銷文案以及內容是否契合品牌印象，且能成功吸引消費者。在 8 個入圍決賽店家中，素有糕點界勞斯萊斯之稱的「梁家瘋味」除以顛覆想像且兼具美味的新潮蘿蔔糕口味吸引消費者青睞，前陣子更進一步跟師園鹹酥雞合作，聯名推出最強宵夜組合，引爆社群媒體，表現亮眼。

最後是「最佳風格體驗獎」則著重於品牌印象的塑造，在打造品牌差異化的競爭優勢上是否突出。本次入圍最佳風格體驗獎的 7 個品牌店家，在網頁視覺體驗、商品分類、瀏覽的流暢度、以及售後服務的完整度皆高，除清楚展現品牌調性與風格外，也提供流暢、合適的消費體驗。舉例來說，入圍店家 –「女主角飾品」以古典飾品結合「故事行銷」的方式打造出讓人為之一亮的品牌形象，同時，明確的風格調性在商品、文案與行銷方式上有相當完整、一致的佈局，也確實培養、累積出一群核心客戶，後續亦透過分群分眾的方式，進行更細緻且完善的個人化行銷，從而提升品牌形象更擴大粉絲號召力。

「在本次大賞中，有許多店家同時入圍兩項獎項，顯見台灣品牌電商的發展潛力與成熟度。」SHOPLINE 台灣總經理陳少勤進一步指出，未來 SHOPLINE 也將持續幫助店家不管在線上、線下甚至是海外生意的成功，讓更多品牌被看見、被發掘，也期望 SHOPLINE 能持續結合產業專家的力量，建構更完善的生態圈資源，共創全通路零售產業的美好未來樣貌。

完整入圍名單，請參考活動頁面：https://edm.bnext.com.tw/2020shopline/

SHOPLINE 小檔案

SHOPLINE 全球智慧開店平台，2013 年於香港創立，2014 年獲選加入矽谷 500 Startups 加速器計劃，2015 年正式進入台灣市場。SHOPLINE 是協助品牌一舉創建、管理線上與線下商店的一站式智慧開店服務，提供包含網路開店、跨境電商、O2O 虛實整合、POS 系統等全通路解決方案，讓各種規模的品牌電商都能扎根本地，成功銷售到世界各地，實現全通路零售。

目前，SHOPLINE 已協助全球超過 20 萬品牌開店，包含 Cheese Duke 起士公爵、Dazzling、Durex 杜蕾斯、海邊走走、京盛宇、綠藤生機、Lucy’s、毛起來、美珍香、葡吉食品、QUEENSHOP、古典玫瑰園、Smith & Hsu 等知名品牌的網路商店，讓 SHOPLINE 成為亞太市場的行業領軍者。

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