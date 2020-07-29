物流業者最怕什麼？全台貨車到處跑，司機若駕駛習慣不佳，臨時停車，交通罰單就收不完，東捷資訊28日發表的智慧AIoT行控中心技術，就有意終結紅單夢魘。

東元集團旗下東捷資訊28日發表智慧物流AIoT行控中心，用AI監控駕駛行為，一年能幫物流客戶節省高達500萬元交通罰單（紅單）開銷，東捷董事長高尚偉表示，下一步還要整合人臉辨識，讓司機報到跟下班更自動化，且不排除以併購或入股方式加速取得關鍵技術。

東捷資訊是東元集團旗下資訊系統整合商，過去最早是從東元電腦室獨立出來，如今已成為集團第八家上市櫃公司，配合集團關係企業宅配通20週年慶，東捷28日也展示協助宅配通開發的AIoT行控中心，幫宅配通全台1100輛貨車整合行車資訊到行控中心統一管理。

東捷資訊X宅配通首創AIoT行控中心，圖由左至右依序為宅配通總經理徐慶懿、宅配通董事長邱純枝、東捷資訊董事長高尚偉、東捷資訊營運長劉新正.jpg 東捷

年省500萬元罰單費，更避免重大事故

行控中心能即時掌握車輛即時動態、貨品準交率、油耗率等資訊，AI動態影像識別技術還能監控駕駛行為，即時導航最佳路徑，減少違規，使得物流業者最頭痛的「紅單」罰單能減少，在物流業來說，拚準時交貨，司機往往開車容易輕忽交通規則，貨車收到罰單必須由物流業者自行吸收，郭尚偉AI行控中心上路，一年能幫客戶省下500萬元罰金支出，甚至AI能學習駕駛行為，做違規預測，減低危險駕駛機率。

「物流業最怕發生事故，一旦發生就不是500萬元可以解決！」高尚偉表示，物流資訊系統2.0版本是納入AI，而3.0的AIoT行控系統將再加入人臉辨識功能，司機上車前，必須經過辨識是本人無誤，才能發動貨車上路，確保安全度更升級。

東元集團加速前往印度佈局，左為東元董事長邱純枝，右為東捷執行副總劉新正。 王郁倫攝影

他也透露，東捷資訊將加強智慧物流及智慧製造兩領域佈局，人臉辨識對智慧製造的門禁管理及產線設備的報到與離開，都能發揮作用，但該技術非東捷強項，不排除透過併購，取得關鍵技術，最快今年底前就可望談妥併購案。

郭尚偉也透露，台鐵日前啟用的人臉辨識技術團隊，是他目前比較後技術最好的一家，正在洽談合作中，東捷期望取得過半股權，納為子公司。

東元集團前進印度設廠，東捷資訊也跟進在印度班加羅爾設立研發團隊，此次AIoT行控中心就是兩地團隊合作開發而成。

除結盟研華，東捷擬向自動化業者招親

除智慧物流，東捷也看好智慧工廠發展，今年預估來自智慧工廠營收貢獻上看15%。

高尚偉表示，今年台商回流擴大在台工廠產能，尤其是中南部突然出現很多採購ERP（企業資源規劃）系統的案子，單筆專案上看2,000萬元，智慧工廠迄今已有3個案子，客戶包括連接器或飲水機濾材、光電業客戶，配合服務南部客戶，高雄分公司7月也正式啟用。

東捷加碼佈局智慧工廠及智慧物流市場，左為東捷董事長高尚偉，右為副總劉新正。 王郁倫攝影

東捷日前與研華結盟合作，搶進智慧工廠商機，但高尚偉坦言，東捷擅長資訊端技術，研華擅長工業電腦領域，但要佈局智慧工廠更需要自動化OT（維運科技），為取得PLC（可編程邏輯控制器）及感測器協定（Protocol）技術，東捷不排除再以入股方式與自動化業者結盟，目前潛在對象有3家。

責任編輯：蕭閔云