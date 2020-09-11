國泰登上IEEE國際資料科學年會及台灣資料工程技術年會技術專題

為持續引領台灣在科技金融發展，提升金融產業價值，國泰金控攜手雲端服務廠商亞馬遜雲端服務Amazon Web Services (AWS)，9/16（三）將舉行全台首場由金融業主辦的技術年會—「國泰金控技術年會：科技金融未來式」，活動訊息曝光後，已突破兩千人報名，詢問度破表！國泰金控表示，由於迴響熱烈超乎想像，不僅已加開座位與當天現場直播，也提醒收到報名確認的技術同好，當天及早進場，以免向隅！

「國泰金控技術年會」集結20位科技金融專家，透過國內外最佳案例分享，從企業營運思維的「管理面」、企業架構擘劃的「技術面」、商業場景的「應用面」，提供產業界在科技金融領域的洞察觀點、關鍵技術及前瞻未來。國泰金控自2016年成立數位數據暨科技發展中心（數數發中心），作為集團數位轉型的引擎，以「數位」、「數據」、「技術」三大主軸，貫徹數據驅動文化，協助國泰成為數位數據生態圈領頭羊，數數發中心也與子公司攜手積極投入數位轉型，整合資源並擴大數位轉型應用範疇。國泰將在此次年會中，對外披露4年來數位轉型歷程，透過數據、技術與商業場景打造頂尖用戶體驗，並將數據轉化為有感服務與全新商業模式，打造嶄新數位平台，為雲端運算時代超前部署！

「國泰金控技術年會」將以「金融科技轉型實戰」、「數據即服務」、「技術即創新」、「數位開發即戰力」等主題進行專題演講及高峰論壇，剖析在數位轉型、雲端架構、數據服務生態圈、碎片化技術架構、點數生態圈、資安防護、開放金融等多項重要科技金融趨勢及最新科技脈動。

國泰現有的技術實力也已備受國內外高度肯定，國泰金控資料科學實驗室（Lab）團隊以「SesameBERT: Attention for Anywhere」為題，躍上電子電機工程師學會（IEEE）底下唯一以資料科學為主題的國際技術年會（Data Science and Advanced Analytics , DSAA），這篇論文用影像處理的方式，融入區域、層數之間的概念，解決目前自然語言處理（NLP）BERT模型的不足，獲得很好的改善。電子電機工程師學會是一個權威學術機構，推廣電機資訊科學與技術創新、發展、應用，制定多項業界廣泛公認的資訊電子標準，每年發表多種雜誌、書籍並舉辦逾百場專業會議。

不僅如此，今年台灣資料工程年會（DataCon）中，國泰金控資料科學實驗室也入選4篇技術專題，是入選最多的公司，對於技術年會有這麼多金融業投稿入選相當罕見。包括國泰自行開發「MicroCluster資料科學平台服務」、「AutoMLab自動化機器學習」，MicroCluster資料科學平台利用容器化(Containers) 與微服務 (Microservices) 的優勢，可以快速開發組裝各種服務，打造彈性且快速的資料科學平台。AutoMLab是基於 PySpark 基礎所構成的自動化機器學習套件，協助在使用分散式機器學習時更加快速穩定。

另外2篇則結合商業場景的應用面，一篇是「客服進線問題預測」的實務場景，透過嘗試加入串流資料處理技術，改變根本的架構，優化客戶與客服人員的體驗。另一篇的應用場景則是「客戶刷卡的商家位置」，利用 PySpark 設計相關演算法以提升資料品質，並可在短時間內處理完數十億筆的交易資料，補足無法被串接的商家位置。

「國泰金控技術年會」將於9月16日舉行，歡迎金融科技、數據分析、資料科學/工程、雲端服務、IT資訊、數位產品開發產官學界共襄盛舉，欲了解更多內容及資訊，請上活動網頁：https://edm.bnext.com.tw/2020ddt-summit/。