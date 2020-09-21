7-11一年賣出1.2億份餐點，看好外送市場發展，22日起聯手王品、晶華推外送店取餐盒服務，把擁有逾5,600家的7-11打造成最大美食中繼站。

未來超商也吃得到飯店五星級的超值餐盒了！超商龍頭7-11今（21）日宣布攜手餐飲龍頭王品集團Sufood及國際五星級晶華酒店推出「外送店取」餐盒服務，明（22）日起提供預訂，把擁有超過5,600家的7-11打造成最大美食中繼站，以網購店取為發想，耗時半年建置「外送店取」的新模式，目前僅一間門市做測試，會視消費者反應再決定擴大營運。

7-11在門市建置大型的鮮食保溫櫃，以恆溫60度確保食品風味，消費者能夠一次訂不同餐廳的餐點、免外送費，讓消費者在門市領餐盒時，還能順帶購買其他商品，像是飲料、甜點、零食等，7-11看好有望帶動正餐（便當、燴炒飯、麵食）品項1~2成業績。

7-11攜手餐飲、飯店界的龍頭合作外送店取服務。 陳映璇攝影

「外送店取」新商模，帶動超商周邊商品採買

外送店取的訂購方式為消費者在中午12點前到7-11的ibon機台預訂餐點，15分鐘內持小白單到櫃檯結帳，隔日中午12點到下午1：30憑小白單到預訂門市取餐，且逾時不候，主要以食安為考量。

目前僅只7-11道生門市提供預訂與取餐，該門市附近為辦公商圈，每到中午就有不少上班族來門市覓食，看好接下來將有不少消費者轉往使用「外送店取」服務，消費者只要憑小白單，店員從保溫箱領取餐盒轉交給消費者即可。不過關於初期提供的餐點數量、是否跨店取餐、拓展的門市數量，7-11未提供細節。

7-11的ibon機台推出預訂餐點服務。 陳映璇攝影

7-11的ibon機台推出預訂餐點服務，消費者可憑圖片選擇餐點。 陳映璇攝影

7-11的ibon機台，可以預訂一週內的餐點。 陳映璇攝影

消費者完成預訂餐點後，憑小白單到櫃檯結帳。 陳映璇攝影

7-11會選擇和餐飲、飯店界的龍頭合作外送店取服務，一來是食材品質有保證，二來也看好外送市場蓬勃發展。今年8月7-11才宣布與美食外送平台foodpanda合作，已導入雙北500家店，熱銷品項包括咖啡、茶、微波鮮食。但這次7-11透過「外送店取」的新模式，藉此製造消費者來實體門市消費的機會，也帶動其他商品採購，對消費者來說也省下外送費。

7-11道生門市附近為辦公商圈，中午時段都有不少美食外送平台送餐。 陳映璇攝影

王品、晶華聯手7-11，拓展服務客群

不過目前7-11預購餐點品項僅7種（王品4種，晶華3種），王品集團Sufood主打健康餐盒，UberEats也能送，且價格一樣。相較和外送平台合作，因為長途配送的關係，著重餐點上的保溫；這次與7-11合作，由於王品人員必須在12點前將餐點送到超商保溫櫃恆溫，有調整食品的烹調方式，避免肉類口感過柴。

7-11道生門市是第一間提供預訂餐點服務。 陳映璇攝影

王品表示，過去僅Sufood台北中山北店和UberEats合作，在外送上僅限門市附近4公里內做外送，服務客群有限，未來和7-11合作後，將可服務更多客人。

而晶華酒店則是請中西主廚為7-11推出獨家菜單，原本餐廳內原價一盒880元紅燒牛腩，特製成250元的個人化餐盒，透過自建的外送車隊送到7-11，期望拓展更多辦公商圈客群。

到底鮮食商機有多大？7-11表示，去年正餐（便當、燴炒飯、麵食）共賣出1.2億份，一年締造上億業績，這回推出150~250元五星級餐盒，透過王品、晶華品牌的加持，未來可作為商務餐盒，提供公司行號一次訂購多量的餐盒，給予高消費的上班族更多的餐點選擇。

責任編輯：蕭閔云