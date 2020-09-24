蘋果日前推出全新的Apple Watch SE及Series 6，要如何挑選適合自己的Apple Watch，款式、功能與價格等一次分析給你聽。

在9月16日的新品發表會上，Apple推出全新的Apple Watch SE和Apple Watch Series 6。這讓Apple Watch這條產品線像iPhone、iPad一般豐富起來，通過差異化的配置和定價，來滿足不同需求的客戶。

選購Apple Watch時，尺寸、外觀、功能、錶帶、價格等等都是需要考慮的因素。如何選到適合自己的Apple Watch，就讓本文提供一些選購建議。

尺寸與顯示螢幕

任何一款Apple Watch都有兩種不同的錶殼尺寸，其尺寸直接決定了顯示螢幕的大小。但儘管螢幕尺寸不同，它們顯示的內容都是同比例放大、縮小的，只不過在螢幕較大的錶盤上，圖形、按鍵等元素更大一些。

因此，若你是「手粗一族」，那麼選購較大尺寸的錶殼更有利於點按操作。如果你手腕較細，偏好小巧精緻，小尺寸錶殼可能會更適合你。

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Apple官方販售的Series 6和SE具有相同的錶殼尺寸，大尺寸有44毫米，指的是錶殼頂部到底部的長度，小尺寸為40毫米。舊款Series 3則是有42毫米和38毫米兩種尺寸。

在顯示螢幕上，Series 6採用了全天候視網膜顯示螢幕，它的螢幕會保持全天常亮不會熄滅。螢幕常亮的好處是不需要刻意操作才能喚醒螢幕，隨時隨地、多種角度都能看到螢幕上的時間。

而SE和Series 3會在手錶休息時讓螢幕漸暗，喚醒螢幕的方式是點亮錶盤或者按壓數位錶冠等按鍵，另外通過抬起手腕也能讓螢幕顯示。

外觀：鋁金屬、不銹鋼、鈦金屬三種

Apple Watch的錶殼材質有鋁金屬、不銹鋼、鈦金屬三種。鋁金屬錶殼看起來色澤較暗，不銹鋼則透亮，而鈦金屬看起來和鋁金屬較為接近。

不同的材質除了影響外觀顏色外，也對錶殼的重量有較大的影響。鋁金屬最輕，鈦金屬次之，最重的則是不銹鋼。當然，錶殼的硬度也有差異，鋁金屬質地較輕但不耐刮痕，不銹鋼堅硬耐磨但容易沾染指紋，鈦金屬則是兩者的平衡，質地輕盈又堅固，不易沾染指紋。

鋁金屬錶殼適合在運動時配戴，重量輕不會有累贅感，而不銹鋼適合商務、較為正式的場合使用。

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除了材質，顏色也是選擇錶殼的一個因素。從Series 6開始，錶殼顏色變得更加豐富，新推出的藍色及紅色錶殼普遍獲得較高評價。而所有錶殼都有傳統的銀色、黑色。材質方面，不銹鋼和鈦金屬材質僅限Series 6。

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錶帶也是獨特魅力

與外觀密切相關的另一個選購因素，便是錶帶。錶殼材質、顏色和錶帶的款式、顏色，搭配協調的話，能讓Apple Watch顯現出小配飾的獨特魅力。總體來說，Apple Watch錶帶可以大致分為運動、時尚與商務三個種類。

運動型錶帶適合日常使用兼顧運動場合，材質親膚、易乾、柔軟輕盈，而且有豐富的配色可以選擇，可以根據自己的性格、服裝、季節等多種因素來搭配。其中，新推出的單圈錶帶，採用了一體化設計，沒有任何錶扣或其他物件，極具伸縮彈性。

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皮革型錶帶，目前有皮製鍊式、現代風扣式、回環型和Hermès Single Tour、Double Tour幾款。新推出的皮製鍊式錶帶利用磁吸式環繞吸附固定，佩戴摘取都十分方便，而且能緊密貼合不易滑動。

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商務型錶帶材質是不銹鋼，目前有米蘭尼斯錶帶和鍊式錶帶兩種。米蘭尼斯錶帶具有柔滑的不銹鋼細網，採用磁吸式環繞吸附固定，能夠無限調節、相當貼合，風格現代且佩戴輕薄。鍊式錶帶由十幾個不銹鋼鏈節組合而成，工藝複雜，材質厚重，適合在正式商務場合使用。

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功能決定價格，差異一次看

選購Apple Watch最重要的就是它的功能配置，這也是決定選購哪個款式以及價位的重要因素。

Series 6、SE和Series 3的最大差異就是在於功能配置。在選購時，我們最關注的就是網路和健康檢測功能，這兩項需求直接決定該選Series 6、SE或Series 3。

1、網路

Apple Watch支持Wi-Fi和行動網路，而行動網路僅限Series 6 和SE具備。行動網路讓Apple Watch不需依靠iPhone，能夠獨立連接網路與獨立通話，適合跑步、游泳等不適於隨身攜帶iPhone的場合。

在今年，Apple Watch還支持家人共享設置，使用Apple Watch不需要iPhone進行配對，日常使用也不需要與iPhone保持配對。然而，家人共享設置僅限支持行動網路的Apple Watch。

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行動網路功能適合：

部分運動人士

非iPhone用戶（如家中長輩及兒童等）

但要注意的是，有行動網路功能的Apple Watch價格會稍高一些。

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2、健康檢測

血氧濃度是人體血液含氧情況與輸送氧氣能力的重要指標。Apple Watch的血氧檢測功能，通過血氧濃度感測器與電極式心率感測器，來測量血液濃度。但該功能僅限於Series 6。

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摔倒檢測可以透過加速感測器判斷人體摔倒後的體態變化，並自動通知緊急聯繫人或緊急服務電話。這一功能僅限Series 6和SE。

噪聲檢測可以通過麥克風測量來計算周遭環境的噪聲分貝，過高時推送通知提醒來保護聽力。這一功能僅限Series 6和SE。

關於運動、健康方面的其他功能，心率測量與通知、防水、陀螺儀、睡眠等功能，在現有的Apple Watch上都有提供。

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對健康檢測有不同程度的關注，便可以大概清楚需要哪款Apple Watch。中老年人最適合Series 6；若是預算有限的年輕人，SE則是不錯的選擇，在健康檢測方面，它只比Series 6少了血氧檢測功能。

Nike、Edition 與Hermès

除了普通款的Apple Watch之外，還有Edition、Nike 和Hermès三款特殊的機型可以選擇。

Apple Watch Nike使用鋁金屬錶殼，主打運動場合並支持Series 6、SE機型，還有行動網路和非行動網路兩種可選，價格也與常規款Apple Watch沒有差別。與Apple Watch Nike款搭配的運動錶帶，具有獨特的透氣孔，回環式運動錶帶則加入了獨特的反光織線，在光線照射下會閃閃發光。另外，Apple Watch Nike還有專屬錶盤並安裝Nike Club程式。

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Apple Watch Edition使用鈦金屬錶殼，顏色只有深灰色和鈦金屬色兩款，僅支持Series 6機型及提供行動網路，因此售價相對較高。包裝內額外提供5W USB交流配接器。

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Apple Watch Hermès使用不銹鋼錶殼，顏色只有銀色和深灰色兩款，僅支持Series 6機型及提供蜂巢式網路。Apple Watch Hermès還有專屬的Hermès訂製錶盤。包裝內額外提供5W USB交流配接器。

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價格與選購推薦

最後來談談選購時最關心的價格因素。根據機型、錶殼、錶帶的不同，一支Apple Watch的價格差異甚鉅。

預算有限的用戶，可以選擇Apple Watch Series 3，價格為5,900元起。錶盤面積相對有限且僅有Wi-Fi版、缺少健康檢測的多數功能。

預算較寬鬆的用戶，可以選擇Apple Watch SE，價格從8,900元起售，能以一個相對較低的價格，體驗絕大多數Apple Watch的重要功能。鋁金屬材質適合日常使用和運動場合，而錶殼尺寸、蜂巢式網路可以依據自己的喜好選配。錶帶方面推薦運動型錶帶、編織錶帶等親民款，在日常佩戴上也較為舒適。

若注重更齊全的功能、更全面的健康檢測，Apple Watch Series 6是最好的選擇，售價從12,900元起。同樣，可以根據自已的需求選擇材質、尺寸、行動網路功能以及錶帶等等。

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如果開始關注Apple Watch的配件功能，可以額外選擇錶帶，偶爾換個樣式也不錯，但要稍微注意錶殼與錶帶搭配起來的美觀程度。Edition款和Hermès款則適合預算相當充足的用戶，搭配的錶帶可適用於商務場合也能展現時尚，打造與眾不同的風格。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：少數派