Tinder於台灣上映的短影集最後一集將於本週末開跑，用戶可以自行選擇末日前3小時的故事走向，進而配對到同樣選擇的對象。

由交友軟體Tinder所推出的互動式短影集《Swipe Night》即將在本週末上線最終場，確切時間為9月26日早上10點至9月27日晚上11點59分。

依據選擇進行配對，讓用戶更有話聊

《Swipe Night》講述的是末日前3小時的故事，用戶可以自行決定故事的走向。 Tinder

《Swipe Night》講述的是末日前3小時的故事，共有3集，每集7分鐘。Tinder用戶可以以第一人稱的視角參與故事情節，並用Tinder標誌性的「左滑、右滑」來挑選自己喜歡的故事走向，像是：「世界毀滅之際，你會選擇拯救狗狗還是朋友？」而也不單純觀賞影集，Tinder將會為用戶配對相同選擇的對象，提高配對率。

《Swipe Night》最早上線於美國，原先預計於今年3月於台灣上線，但碰到新冠狀病毒（CCOVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，Tinder選擇將付費功能，能跨區配對的「跨國護照」開放給全體用戶使用。

在疫情稍緩後，《Swipe Night》於9月上線，也因為有了美國先行的經驗，Tinder表示，在亞太區上線前，已將故事從4集濃縮為3集，讓敘事與體驗更加緊湊。而在美國播放時，僅有週日下午能觀賞《Swipe Night》，考量到疫情關係，用戶增加了很多居家的時間，因此Tinder將《Swipe Night》的上線時間延長至整個週末。

《Swipe Night》美國上線後，配對率提升26%、訊息量增加12%

在今年6月，Tinder前執行長艾力・賽德曼（Elie Seidman）就提到，這一家2019年能賺進11.5億美元（約為新台幣345億元）的交友軟體公司，目標已經不再只是單純的交友，而是希望能朝「社交平台」前進，「從交友到社交（From Swiping to Socializing）」是當時艾力・賽德曼一再重申的概念。

因此，Tinder陸續推出視訊功能、照片驗證功能，以及短影集《Swipe Night》，都是為了促成更深度的社交。

而今年8月新上任的執行長吉姆・藍佐（Jim Lanzone）也表示，Tinder會不斷致力於開發創新的社交方式，希望幫助用戶們在享受娛樂的同時，也能輕鬆認識新朋友，進行深度交流。

在Tinder內部則設有專注發展Z世代產品的「Z團隊（Z Team）」，《Swipe Night》則是看到遊戲《要塞英雄》與Marshmello共同舉辦了一場虛擬演唱會，團隊開始構思還能在Tinder上做些什麼嘗試。

「我們希望可以設計出一個第一人稱視角的體驗活動，讓用戶能做出代表其人格特質的某些行動，進而想要跟其他有共同經驗的人討論，就像看過電影或影集後，你會熱衷於和他人討論劇情。」Tinder的特別企劃副總裁說。

而《Swipe Night》在美國上線後，讓Tinder的配對率增加26%，訊息量提升了12%，的確有效地增加互動性。

責任編輯：蕭閔云