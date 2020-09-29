要辦貸款、信用卡，銀行會從聯徵中心資料評估客戶信用程度，而沒有固定薪資收入的「信用小白」，如何取得金融服務？用數據打造的「新信用評分系統」正在崛起。
1 沒有信用卡、薪轉帳戶，跟銀行借錢很難？「新信用評分模型」成金融小白救星
在台灣，平均每3,700人就有一家銀行提供服務、每800人就有一台提款機，金融服務過度密集，一直以來都有「overbanking（銀行數太多）」問題。
不過，即便擁有如此密集的金融服務，仍舊無法滿足每一個人的需求；對銀行來說，在市場過度競爭下，也很難有空間開拓新的市場與客群。
「數據」、「信用小白」，將有可能成為打破此局面的兩大關鍵字。
運將、YouTuber、電商賣家，為何銀行不敢借錢給他們？
一般白領上班族有每月的薪資往來紀錄，作為還款信用依據，他們向銀行申請信用卡、貸款等服務，一點都不難。
但計程車司機、市場菜販這些藍領階級就不同了，他們認真工作，月收入甚至可能高達數十萬，但收的是現金，缺乏與銀行往來紀錄；而且不只他們，像是經營網拍的小賣家、專攻外送市場的餐館、網紅、YouTuber，也可能因為沒有足夠的資料（如聯徵紀錄、信用卡交易紀錄、薪轉證明）讓銀行判斷信用為何，成為銀行的拒絕往來戶。
對此，國泰金控副總經理梁明喬直接了當地說，「當你不認識這個人的時候，你願意借錢給他嗎？」
除了個人，企業也遇到這個問題。根據聯徵中心資料，在台灣146萬家中小企業中，有高達130萬的商家 從來沒有 跟銀行借錢往來過，「當他們真正有資金困難時，向銀行借錢很容易吃閉門羹。」凱基銀行商業金融處資深副總王智勇坦言。
不一定要薪轉證明，你的信用，有全新評分標準
但這些工作者、商家並非沒有財力。所以，近年許多銀行開始與不同平台業者、場景串接數據，透過新的 信用評分模型 ，滿足這些「信用小白」需求。
舉例來說，銀行跟電商平台、餐飲POS系統商合作，在借款人的授權與同意下，取得平台上的 交易數據 、 來客數 等資料，經過數據分析得出借款人的償債能力，決定是否借錢給他，比起過去只看聯徵、銀行往來紀錄，更可以貼近借款人真實的財務、信用狀態。
玉山銀行副數金長溫學華認為，若能在消費者的同意下取得更多的數據資料，就能接觸到以前較難接觸到的市場（指過去少跟銀行往來的人），「這將是未來銀行業重要的競爭力。」
此外，過去處理信貸時，銀行都必須靠專人負責徵信，「不論是貸款10萬或50萬元，對銀行來說，審查花的時間是一樣的，但帶給銀行的效益卻是完全不同的。」溫學華解釋，銀行徵信一個信貸申請的成本，有時候就要約7、8,000元，若碰上利率比較低的時候，徵信成本幾乎跟利息差不多，銀行等於忙了一場，卻沒賺到錢。
小額借貸較難符合成本，所以過去小額借貸需求的賣家或個人常常碰壁。不過在銀行大量採用數據評估風險後，申貸過程的人力成本能因此降低，滿足顧客需求，打破了過往局面。
當數據成為主流，沒有數據的人該怎麼辦？
透過異業合作的數據交換，在用戶授權下，銀行能得到顧客更多的信用資料，提供服務給更多客戶。數據與信用、貸款結合，在近年成為一股新趨勢，不過，台灣仍處於數據金融應用相對早期的階段。
梁明喬指出，台灣聯徵系統非常普及，現階段納入的數據資料，比較像是讓銀行更認識客戶的一種參考，還是會搭配聯徵結果、個人財務狀況綜合評估，並非完全以搜集到的數據作為判斷的標準。
然而，當數據逐漸成為銀行決定是否與顧客網路的依據時，在網路世界較少「數位足跡」的人，是否有可能成為弱勢？又或者，在網路上的一言一行，是否將完全影響銀行對顧客的看法？
「數據來源只會增加不會減少。」信貸比較平台AlpahLoan創辦人黃亮銓認為，納入更多的數據，是提升銀行認識客戶的完整度，現代人無論是購物、就醫，多多少少都會留下數據資料，「要完全沒有數據，是很難的。」就算真的都沒有，也可以循舊有的聯徵體系，去篩選客戶。
玉山銀行副數金長溫學華則認為，未來傳統聯徵系統與數據會是彼此相輔相成，「短期很難完全取代一方。」
梁明喬分析，數據金融的重點，在於協助銀行做風險控管，數據現階段作為判斷的輔助，仍需線下的交易資料佐證，用戶若願意開放數據資料，則有助於銀行提供更好的服務與利率條件。
雖然愈來愈多金融機構會納入數位數據，不過黃亮銓認為，用戶並不需要刻意取改變自己在線上的行為，原因是，每個服務商需要使用的數據、目的都不太相同，「為了顧及A，而是故意改變行為，結果反而在B服務商被扣分。」黃亮銓認為，未來的數據來源只會愈來愈多，「很難在單一個來源上做假。」
數據金融崛起，更多的服務商，願意採用非傳統金融數據，讓過去被忽視的信用小白，能夠敲開金融服務大門；數據擁有者則能整合金融服務，開創新的商業模式。藉由數據，台灣離普惠金融又更近了一步。
責任編輯：林美欣
2 敢拿翻桌率、網拍紀錄當貸款信用依據！銀行蝦米貸、餐廳貸、電信貸靠什麼判定？
網拍紀錄、餐廳翻桌率、電信帳單，都可能成為替「信用」加分的利器。
餐廳，對銀行來說是高風險產業，凱基銀行商業金融處資深副總王智勇解釋，以餐廳為借款主體，向銀行申請融資案例少，絕大多數，都是負責人以申請個人信貸的方式，來取得資金維持營運，「據統計，有70％~80％以上的餐廳都是金融小白。」他觀察。
餐廳貸，以翻桌率、營業額作為信用評分
但從企業融資徵審角度看，負責人如果動用到現金卡或是預借現金，幾乎很難再申請到企業融資。因此，凱基銀行跟POS點餐系統供應商iCHEF合作，推出「餐廳貸」。
王智勇指出，小規模的餐廳很難提出財報數據，未必能反映真實營運狀況，凱基透過iCHEF的數據，以 餐廳營業額 、 來客數 、 翻桌率 作為依據，設計出一套專屬的信用評分模型，作為貸款給餐廳的依據，銀行依照餐廳規模評分，最高可以貸到額度300萬元。
對銀行來說風險高的產業，逾放比例通常較高（ 指過了期限未正常繳納本息的放款占總放款比率，用以顯示金融機構的放款中可能會面臨客戶無力償還本息的情況 ），不過王智勇表示，餐廳貸推出以來，因為有了客觀數據協助判斷風險，依舊維持0逾放的紀錄。
電信貸、蝦皮貸，採用非典型信用評分數據
同樣的概念，凱基也跟中華電信合作，透過電信帳單是否正常繳款作為依據，推出「電信貸」，日前已經通過金融監理沙盒實驗，結果發現，實驗中的4,000人，有約20％是從來沒跟銀行往來過的信用小白。
擁有大量會員資料、交易數據的電商平台，也是建立信用評分的重要來源依據。
國泰金控副總經理梁明喬觀察，許多電商個人賣家其實月收入都不低，卻因為沒有固定的薪轉資料，貸款條件比起一般上班族差。
「市場上沒有好的角度，去看待這群人的身分跟收入。」國泰跟電商蝦皮合作，推出「蝦米貸」服務。串聯蝦皮內部的數據，包括 過往交易紀錄 、 賣家評價 、 出貨頻率 等多達10多種的參考數據，透過分析，建立一套專屬的信用評分模型。
聊LINE也能增加信用積分
金融服務提供者必須掌握消費者行為，才能提供令人滿意的服務，利用非典型信用數據（ACD，Alternative Credit Data），分析用戶的信用程度，已經成為金融科技新趨勢，且已經有業者開始這麼做。
LINE去年（2019）在日本推出一套用戶計分服務「LINE Score」，這是一套由AI驅動的評分模型，用戶第一次使用時，需先填寫一份15個問題的問卷，系統會依據用戶行為，給出一個100到1000分不等的積分，如果用戶願意分享像是生日這類更細的問題，分數也會因此提高。
LINE Score的目的，是希望增加用戶使用其他服務的誘因，目前跟許多第三方品牌都已經達成合作，LINE總裁暨執行長出澤剛（Takeshi Idezawa）曾說，積分的高低會影響用戶取得優惠服務的差異，例如積分較高的人可以獲得Airbnb訂房優惠，或是有免費租車資格等等。當你使用愈多LINE的服務或分享更多數據資料，都會增加積分數字。
在出澤剛的藍圖中，LINE將跟更多第三方單位合作，透過API串接分享用戶積分數據，不過前提是，每次提供新的合作夥伴優惠跟合作時，一定會詢問用戶是否同意使用條款與條件，「你不同意我們就不做。」也會遵守包括歐盟GDPR（一般資料保護規範）在內的各國法規規範。
台灣的三家純網銀，將在今年底開業，LINE Bank總經理黃以孟曾透露，台灣市場也規畫導入類似的個人信用評分機制，降低年輕人接觸金融投資商品的門檻。年輕人累積個人信用很少，很難在金融機構得到貸款，」未來年輕人能夠在LINE生態圈中，創造出自己的信用分數，讓年輕人可以更容易取得小額信貸，實現普惠金融的願景。
銀行累積數據，放眼更大商機
不過，銀行背後想的，可不只是接觸信用小白客群，而是透過異業結盟、數據分析開創出新的商業模式，銀行的客源、市場，也會進一步打開。
王智勇指出，「餐廳貸」只能服務到iCHEF上的會員，下一步，希望能瞄準零售批發業、製造業、服務業等產業，他認為，未來慢慢也會有像iCHEF這樣的平台出現，可以透過與區塊鏈結合，讓各業者的數據自動上傳到鏈上，讓數據更加完整，應用更方便， 形成各個不同產業領域的金融生態系。
銀行業者從信貸產品，跟信用小白展開第一次接觸，透過各類非傳統數據，累積對客人足夠的認識後，就有先行者優勢，推薦更多適合、客製化的商品，給這群信用小白，開啟過去未能接觸到的新客群。
數據串聯背後，其實也有不少困難需要突破。梁明喬表示，並非所有的廠商都有數據交換的意願或是IT能力，此外，對方願意分享的數據可能只是部分，舉例來說，若賣家得到五星的評價，並不代表他不會倒帳，困難在於，必須在有限的資料中，模擬出用戶的還款能力。
對銀行內部來說，要參考傳統聯徵以外的佐證資料，以及重新串接新的內部系統，流程上來說，也需要勇氣與轉變的決心，而許多先行者，正勇敢跨出第一步。
責任編輯：林美欣
3 Alphaloan數位風控系統，讓信用小白活用2億資金！你的數位足跡透露哪些事？
「最近有沒有考慮買車或是投資呢？我們現在有一個利率很低的方案……」，許多人都曾接過這樣的信貸推銷電話，甚至有時候一天還會接上好幾通。
黃亮銓某次想了解自己能申請到多少利率的貸款方案，填了申請書、附上個人資料，專員卻告訴他要3天後才能得到答案。他很驚訝，想了解申貸條件，竟然還得經過繁雜的手續跟流程。
林建宏過去在大企業上班，繳款等信用紀錄都很正常，離職後想申請貸款創業，卻被銀行拒絕。他無奈：「在大公司上班，大家都求我貸款；當我離開公司，銀行評價對我卻不見得公平。」
黃亮銓與林建宏發現了台灣信貸市場背後的兩大問題： 貸款服務體驗的不友善 、 銀行對客戶理解不夠全面 ，為了找解方，科技業出身的兩人在2016年創辦信貸比較平台Alphaloan。
分析用戶資料，打造全台唯一個人化信貸比價網
林建宏觀察，利用數據協助商業決策是非常普遍的事情，「但在金融業，卻是非常落後的。」市面上的貸款比較平台，大多是抓取銀行產品頁面上的資訊，翻開幾個銀行信貸廣告，許多業者都標榜0.88％～1.98％的超低利率，看似誘人，但實際上優惠通常只限前2～3期。借貸者評估時得看「總費用年百分率」，這是利息、手續費（帳管費）加總後的百分率，也是貸款的實質利率。
而且，信貸是極度個人化的產品，會因為每個人身分背景而取得完全不一樣的利率條件，因此，在一般的信貸比價平台比較，意義並不大。
Alphaloan信貸比價網在用戶的同意下，根據用戶的個人資料，經過分析，試算用戶在各銀行的利率。這套資料分析系統也是目前市面上唯一一家能以「個人化方式」比較信貸利率的平台，而非只是單純比較銀行公告利率。
不過，實貸比價網終究只是「試算」，真正提供貸款服務的仍是銀行。服務上線後，順利取得銀行貸款的，只有占全體用戶的4成，「數字比我們想像低很多。」黃亮銓感嘆。
這背後的問題，跟傳統的金融機構風控機制有關，銀行只能透過現有與金融機構往來的資料判斷是否要貸款給客戶，「有時候銀行也知道客戶沒問題，只是沒有足夠的數據去佐證。」黃亮銓說。
數位風控系統，從社群、電商資料了解你信用
在台灣常聽到的信用評分，主要以聯徵中心的資料為主，然而，生活型態正在快速改變。林建宏觀察，許多人經營網拍賣場、自行接案、開店做生意，並非只領取固定薪資，單從傳統金融數據，實在很難客觀得出一個人的實際的信用狀況。
2017年開始，Alphaloan開始著手打造自己的風控系統，希望透過客觀的數據搜集與分析，讓服務提供商在第一次接觸到客戶時，就能快速、精準地對客戶分析，評估出風險承受度。
這正是因為隨著手機網路的普及，衍生出愈來愈多的數位數據，Alphaloan透過分析數據，補足了聯徵系統資料不足的部分，讓銀行得以更全面的認識一個人。
一開始，Alphaloan的風控系統利用爬蟲的方式，蒐集社群（包括FB、IG、LinkedIn）、電商（交易紀錄）、司法紀錄、大學榜單等數據，透過交叉比對分析，慢慢建構系統的模型。
哪些行為會影響這套信用評分系統呢？以社群媒體為例，系統會分析用戶按讚的類別，例如長期關注遊戲，或是長期關注寵物資訊的人，在信用解讀上，就代表著不同意義；LinkedIn則能看出一個人工作的穩定度，或是跟其他人的連結、交流方式；電商帳號則有商品買賣的交易紀錄、評價，像是是否有準時取貨，都能反映出用戶不同層面的性格。
林建宏強調，Alphaloan的風控系統資料來源，可以分為「公開資料」與「非公開資料」，像是司法判決書、學歷等公開資料，取得就不需要經由用戶授權，但像是電商、社群帳號等非公開資料，一定都是在用戶的許可與授權下，才會用爬蟲的方式去找。
黃亮銓強調，用戶並不需要擔心自己在社群媒體上按了什麼東西讚，會影響信用評分的好壞，他認為，社群資料能展現一個人在網路上的行為，「分析他可能的社群人格特質，藉由他的興趣，拼湊出人格特質。」
當成長遇上天花板，銀行必須靠「數據」攻下新市場
Alphaloan目前主要有兩種商業模式，第一種是實貸比價網，只要用戶透過比價成功申貸，就會以類似導購的方式向銀行收費，目前占營收來源7成。
不過，黃亮銓更看好的是數位風控系統的商業潛力，希望將這套系統推廣到銀行、租賃等需要信用評價的市場。目前的應用場景包括電商、無卡分期、P2P借貸平台，還有非金融領域的租賃業者，建立業者對客戶的理解，例如本來銀行評估不借錢，卻因為多了對客戶的理解，促成更多的交易。
黃亮銓透露，這套模型推出至今，透過各類業者授信出去的金額，已經接近2億新台幣，替無法在傳統金融機構取得服務的人，創造出更多交易機會，「商機就在這裡。」
接下來，黃亮銓也希望跟更多的銀行業者合作，翻轉目前的貸款體驗，「你去Agoda訂房間，總不可能找到房間後，還要跳轉到飯店官網下訂，然後填一大堆資料吧。」
Alphaloan希望透過信用評分模型，打造一站式的貸款體驗，結合更多的數據來源，讓銀行有更多的數據，在決定是否核貸時參考判斷，如同在Agoda上訂住宿，從比較利率、申請到撥款，全都可以在單一個網站上完成。
在用戶的授權下，納入更多資料數據，到現存的風控系統內，林建宏認為，對銀行失業上發展來說，也有許多好處。
台灣一直有銀行數太多（Overbanking）問題，過去銀行因為缺乏資料，而無法接受的客群，「台灣銀行競爭很激烈，如果大家都只爭取醫生、律師的客群，規模無法擴大。」林建宏分析，當成長到了天花板，「數據」就成了最新的競爭方法。
責任編輯：林美欣