AWS觀察到，在2020年由於疫情衝擊，民眾消費方式的改變，讓零售業者的工作大受衝擊。同時，這也帶動了相關雲端服務的需求。

在今年，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，亞馬遜公有雲服務AWS的年度開發者大會re:Invent改為在線上展開。

首先，在執行長安迪．傑西（Andy Jassy）的主題演說中，提到過去一年AWS的營運狀況。他表示，截至2020年9月底為止，AWS的年度營收達到464億美元，比去年同期成長29％。儘管這是AWS自發表財報後，首次成長率低於30％，但AWS依然以45%的市佔穩居市場龍頭。

2020年的AWS re:invent，在近日以全線上的方式展開。 程倚華攝影

疫情帶動零售雲端需求，AWS：資料上雲節省50%成本

另一方面，負責在零售領域推廣AWS雲端業務的總部主管湯姆・利奇福德（Tom Litchford）也觀察到，由於疫情影響，消費者的購物行為大量轉向電商，這讓零售領域相較於往年而言，產生了更多對於IT設備的需求。而在此狀況下，雲端是比傳統IT更為經濟的解決方案。他說，以目前AWS接觸到的零售客戶而言，從傳統的企業IT系統轉換到AWS雲端上，大約可以節省30%~50%的成本。

除了節省成本之外，AWS也有許多產品服務，可以提供給受到疫情衝擊的零售商。而利奇福德觀察到，零售業者迫切需要的應用主要分為兩大方向：供應鏈管理，以及消化消費者轉往線上購物時所帶來的大量客服需求。

消費行為改變，帶動供應鏈管理、客服2大需求提升

利奇福德提到，對於零售業來說，在疫情之中供應鏈管理是重要議題。

像是在疫情期間，許多食物與藥品通路面臨缺貨，必須要透過系統確保不同區域的需求，以調配不同的供貨量。但是對於服飾業者來說，由於實體店無法正常營業，而有過量的庫存在門市中。不同的零售業態，都正在面臨不同的供應鏈調配難題。

這也讓「精準預測未來訂單量」變得更加重要，因此，利用人工智慧、機器學習來管理供應鏈，逐漸成為全球零售業的主流方式，利奇福德也看到，業界對於機器學習的投資開始上升。

利奇福德以印度連鎖超市More quality 1st為例說明，More quality 1st旗下有22間大賣場、650間超市，規模相當大。透過AWS的機器學習相關解決方案「Amazon Forecast」，讓More quality 1st在疫情後的商品銷售預測的精準度由20%提升到76%。同時，鮮食報廢商品也減少了20%，庫存則減少3%。

在疫情期間，大量的消費行為開始轉往線上電商，以及網購店取、路邊取貨這類「無接觸」的購物方式。 AWS

另一方面，也由於在疫情期間，大量的消費行為開始轉往線上電商，以及網購店取、路邊取貨這類「無接觸購物」興起，為零售業者帶來了大量的客服電話。

利奇福德舉例，像是在英國擁有近500間分店的連鎖超市Morrison，就在疫情期間向AWS求助，表示無法負荷大量的客服來電。因此，AWS利用原先Amazon.com在使用的「Amazon Connect」解決方案優化客服系統，讓Morrison店鋪中的員工、總公司內的同仁、以及遠距工作的同仁都可以分擔客服中心的電話。

展望未來，利奇福德表示，會持續與AWS各部門的同事交流，了解更多能實現在零售產業的雲端應用，進而推薦給相關的客戶。

責任編輯：錢玉紘