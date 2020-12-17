南山產物跟Gogoro合作推出UBI保險，這是台灣第一個，可以驗證騎乘里程數之UBI車險商品，讓車主「騎多少、付多少」，背後有那些創新？

傳統的保險商品，與科技結合有了新樣貌，南山產物跟Gogoro合作，推出「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，這是台灣第一個，可以驗證騎乘里程數之UBI車險商品，白話來說，就是「騎多少、付多少」。

這套模式的創新之處在於，車主可以直接在Gogoro APP上投保任意險，包含乘客險、車體碰撞與第三人責任險，更不用額外安裝車載裝置，隨著電動車、車聯網應用的普及，UBI定價模式，將成為保險重要趨勢。

Gogoro結合車險，背後有四大創新

近年保險產品的觀念，已經從「事後補償」轉變為「事前風險預防」，也就是說當客戶提高自我安全意識，就會降低事故發生，保險公司也能減少理賠之處，降低保費回饋客戶，對保險公司、保戶都有正面效果。

這概念就是所謂「外溢保單」，簡單來說，就是結合健康手錶、智慧血糖機這些裝置，透過這些數據驗證保戶健康狀況良好，就能減免或折抵保費，在台灣已經有很多業者推出類似商品。

那麼針對車子呢？這次Gogoro跟南山產物推出的「電動機車騎乘里程計費保險」，也是類似的概念，這是一款UBI車險（Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險）。

簡單來說，就是透過一段時間的駕車數據分析，只要駕駛行為優良，就能降低或減免保費，不再是以靜態的車主年齡、性別及肇事紀錄等項目進行費率釐算。

事實上，UBI車險新概念，市面上已經有許多類似產品，「Gogoro本來就很擅長使用數據，南山產物把它產品化。」Gogoro產品長彭明義分析，這款保險產品背後有四大創新，能做出跟同業明顯差異。

南山產物

創新一：不用裝車機

過去使用UBI保險的車主，都需要在車子上額外安裝一台車機（OBD），來監測、蒐集行車數據，

Gogoro 產品長彭明義解釋，因為 Gogoro 本身有電網，已經具備蒐集數據的功能，用戶不需要加裝任何設備硬體，「資料傳輸成本不會轉嫁消費者，這是其他車廠做不到的。」

創新二：靈活計費

Gogoro車主在更換電池時，「里程數」就會同步被記錄，南山 Gogoro UBI 保險的機制，就是透過 Gogoro 電池交換平台。

使用「電動機車騎乘里程計費保險」的車主，會由Gogoro每月將騎乘里程數加密傳遞到區塊鏈上，並在區塊鏈內驅動智能合約（Smart Contract）來計算保費，使用里程少的用戶，下個月的保費就會調降，整個過程都是全自動的。

南山產物董事長蔡漢凌表示，市面上有些UBI車險，都是透過車主前一年度的駕駛行為，來做為下一年度的保費計算基礎，缺點是，這樣無法將車主當下的駕駛狀況，馬上反映在保費上。

「電動機車騎乘里程計費保險」因為是每月計算，保費可以真的做到即時反應「這個月騎多少，下個月就付多少」，實現使用者付費的概念。

即時調整每月保費，也能省去等待退費的時間，在繳費方式上，是業界唯一採「基礎保費年繳、變動保費月繳」方式，且在投保過程中就讓車主直接設定信用卡繳費，之後月繳變動保費均依據上個月的里程數計算後自動扣繳，帳目清楚，也不用擔心因忘記續期繳費而喪失保障。

Gogoro車主在更換電池時，「里程數」就會同步被記錄，南山 Gogoro UBI 保險的機制，就是透過 Gogoro 電池交換平台。 侯俊偉攝影

創新三：導入區塊鏈技術

之所以使用區塊鏈，彭明義解釋，是因為車主的行車資料，會需要在機車、Gogoro 、南山產物、中華電信四方之間流動傳輸。

運作方式為，Gogoro會將不包含身份識別、行駛路線的里程數資料，透過區塊鏈傳送給南山產物，南山會依照里程數資料，調整下個月的保費，這些資料傳輸的區塊鏈平台，則由中華電信負責管理，做到去中心化管理。

這套UBI車險導入區塊鏈技術，以公私鑰憑證驗證身分，透過傳輸安全加密協定，同步彼此鏈上資訊，也在資訊傳輸上設置多道防火牆，任一方僅可取得被授權之資料，每次更新的歷程皆會留存軌跡。

彭明義認為，因為區塊鏈去中心化、不可竄改等特性，能夠確保資料傳輸時安全可靠，以及保戶的里程資訊能夠正確運用。

創新四：相容性高

因為是透過 Gogoro 電池交換平台蒐集數據，無論是2015年購買的車款，或是2021年才要交車的新車款，全部都可以適用「電動機車騎乘里程計費保險」，不需要特地升級新車，或是加裝軟硬體，「Gogoro 35萬車主都可以馬上用，相容性很高。」彭明義說。

值得一提的是，Yamaha、PGO等車廠都有委託Gogoro 製造車輛，電動車策略夥伴相當多，彭明義表示，只要這些車商跟南山產物達成協議，一樣可以購買這款UBI保險，「透過科技技術，把市面上車子都納入，這是很特別的。」

下一步：納入駕駛人行為，越安全保費越優惠

除了會記錄里程，Gogoro電動機車還配有陀螺儀及各種感測器，能客觀分析轉彎傾角、煞車狀況、是否打方向燈等車主的駕車行為。

展望下一階段發展，南山產物董事長蔡漢凌表示，未來只要車主同意分享這些行車數據給保險公司，經過分析判斷保戶是「低風險車主」，就能獲得保費的優惠，「透過保費減免來鼓勵駕駛行為良好的用戶，對於保戶和保險公司來說才是雙贏。」

彭明義補充：「未來保費計算只針對車主自身的行為，若是其他駕駛人造成的損害（如被其他車撞），則不會影響保費計算。」不過，未來南山具體會用什麼方法，偵測出「駕駛行為」與「意外損失」之間的區別，令人期待。

責任編輯：錢玉紘