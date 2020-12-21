鴻海、中油遭駭事件頻傳，究竟大企業中毒後該怎麼辦？大廠資源多，防範嚴密，為何還會中毒？駭客拿錢真的會辦事嗎？駭客如何佈局到拿贖金，專家一次解說。

「我們是Fancy Bear，即將在X月X日攻擊你們的伺服主機，除非匯款15個比特幣到指定錢包，否則你的客戶服務將完全中斷。 我的知名歡迎去Google搜查看看，先前紐西蘭交易所遭受的攻擊（編按：導致四天股市交易中斷）就是我做的，給你一週時間準備，跟損失的企業商譽跟客戶信任相比，這個金額其實很便宜。」—Fancy bear



一封真實勒索信，從一個名為Fancy Bear的駭客組織發出。 安碁

這是一封真實的駭客攻擊威脅信件，10月寄給一間台灣屬一屬二大型跨國集團，結局是這番攻擊預告被資安專家們擋下，但這封信背後顯示的，是跨國駭客集團的囂張，及網路攻擊事件的頻繁。

近期美國能源局、核子安全局遭駭，鴻海北美廠區也遭勒索病毒入侵，台灣境內包括仁寶、研華、中油先後傳中毒，網友間風傳駭客勒索信，都是指定受害者要在期限內支付比特幣，才能解毒。

比特幣因為交易隱密，不易被追蹤，全球企業拼雲端化，更使得駭客攻擊機率增加，在科技大廠事件頻傳下，資安重要性浮上檯面，為何愈來愈多大型企業被駭？究竟如何中毒的？誰交付「贖金」呢？《數位時代》透過訪談資安專家安碁資訊技術副總黃瓊瑩及資安長顧寶裕，將駭客勒索事件科普知識一次分享。

安碁技術副總黃瓊瑩。 安碁

安碁資安長顧寶裕。 王郁倫攝影

Q：為何大型企業常報導遭駭？他們不是在資源上，對資安防護意識上，都比中小企業更高嗎？

顧：這種大規模感染病毒事件，過去駭客是亂槍打鳥，到處攻擊，對方中毒後就會要求錢，偏向小型攻擊，但現在駭客多半組成大型團體組織，有分工，針對大企業動輒要求百萬美金贖金，因為更有效率賺更多。

Q：中勒索病毒的管道有哪些？

黃：中勒索軟體大致可以分四類。

1. 網站突破：最常見是「無主主機」，在很多大企業單位，很多沒在用的主機系統忘記下線

2. 具備上傳功能網站：比方政府各部會有民眾陳情功能，可以夾檔申報，這很容易被網頁木馬（Webshell）木馬程式攻擊，防毒軟體完全偵測不到，有些網站我們一查可以抓到100多個木馬程式

3. 控制AD（集中式目錄管理服務）帳密外洩

4. 很多資訊系統管理者，會到處登入不同電腦做主機維修，但很可能該電腦是被感染的，密碼就遭竊。

Q：可否讓我們理解，在防毒軟體或防火牆下，到底科技大廠怎麼中毒的？

顧：員工電腦跟網站是主要弱點，尤其員工工作上必須收信，點了就會連結到外網，比方駭客會寄發「免費抽獎/演唱會門票」之類的信，員工點進去，病毒就會進入企業網路摸索收集資料，探知哪些人是做業務的，然後寄發業務相關郵件給員工。

駭客都是有計畫的，他會先丟釣魚郵件，看員工會不會開啟，或從周邊裝置如隨身碟下手放毒，一旦侵入企業內網再埋伏搜索，很可能會花幾個月功夫；也有可能是給員工一個釣魚網站網址，或者掃描企業網站，找弱點，對他們來說，花一番功夫也沒關係，因為報酬很豐厚。

企業的資訊部門一定也會重兵防守，所以很多時候是發給企業員工釣魚郵件，慢慢感染同事電腦，再從內部網路鑽到漏洞，藉此側錄AD主機的帳號密碼，一旦拿到帳密，就能成功感染AD主機。

釣魚郵件難「零中毒率」，員工開信應提高警覺

Q：那麼訓練員工不要亂開信有用嗎？企業中毒後，會究責開釣魚信的員工嗎？

黃：我們10年做過100萬次釣魚郵件內部測試，沒有遇過中毒率零的，顯示這真的很難，但內部釣魚信測試只是要讓員工提高警覺性，不能保證不出問題。

曾經有一個案例是，醫院的人資部門收到一封來自雅虎信箱的求職信，很誠懇的內容，自我介紹工作經驗並附上履歷檔案，後來發現該檔案夾後門。人資工作就是徵才，究責這個很難，不可能要求人資不開履歷信，這也是駭客很用心的地方，難道你要人資「用肉眼掃毒」嗎？

另一個詐騙很簡單叫變臉郵件詐騙（Business Email Compromise, BEC），駭客模仿供應商來往信件，郵件地址只有差一個字，比方Ｏ打成0，銀行行員看跟往常往來信格式一樣，沒有看清楚，例行匯款就匯出去了，行員必須提高警覺。

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Q：駭客如何威脅企業付款？。為何會一下子大規模中毒，可否說明真實可能的現況？

顧：國際上有很多活躍的駭客組織，比方已經退休的MAZE，這些駭客集團有做分工，組織化，他們知道要廠商肯付錢，必須讓廠商「短期內大規模中毒」，否則難以迫使企業支付，企業會肯付錢是因為「需要快速恢復原狀。」

舉個例子，比方兩個小時內讓一萬台電腦中9000台電腦中毒，要一台一台修太耗時，企業老闆無法處理時，就可能會支付。這是駭客希望施壓壓力。

因此關鍵是短期內，大規模中毒，那麼關鍵就是就是透過「派送技術」，比方防毒軟體會更新病毒碼，他們最常攻擊AD伺服器/資產管理伺服器/防毒軟體中控台，一旦這些主機中毒，就跟更新病毒碼一樣，會派送病毒給所有企業內電腦，造成大規模中毒。

Q：中毒後會有什麼勒索模式？有些駭客威脅曝光企業機密？

顧：病毒有很多種，有些是有後門，可以加密企業資料時備份一份在駭客端，駭客會威脅不給錢就公佈企業資料，或地下網站再賣一次，但駭客必須有資料儲存容量，另一種最直接是加密企業硬碟內資料，不把資料拿走。

駭客也講究信用跟評價？企業真的會付錢嗎？

Q：真的有企業會付款嗎？

顧：你不會知道企業到底有沒有付錢，有時候你看新聞，外匯公司當機兩週後，突然就恢復正常了，但企業付款也不會講，真的支付也不會是公司名義支付，很多會透過第三方白手套支付，或者透過第三方跟駭客討價還價。

目前聽過的駭客拿到錢，都會給鑰匙，企業拿到鑰匙，9000台電腦同時複製金鑰，半小時內就會恢復所有資料。

Q：駭客這麼有「誠信」，拿錢會真的給金鑰？付款給駭客，會不會讓他食髓知味，再來攻擊？

顧：幾乎都不會發生（拿錢不給鑰匙），因為這樣一來，駭客圈都會知道這個人沒信用，且受駭客戶也會去到處講：中毒千萬別給XXX錢，因為XXX不會給鑰匙。

根據過去經驗，付款都能拿到鑰匙，駭客的信用是在的，但這是為了存活/繼續生活的手段，所以被駭者才會支付，甚至廠商都是透過白手套公司去打折討價還價，做一些協議，要求未來不再攻擊。

通常勒索完，已經給錢了，主機解密後還留有病毒，這真的沒辦法知道，當然企業必須立刻內部加強資安部署，但駭客拿錢後，目前還沒聽過哪家公司被打兩次。

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Q：可否給企業防駭幾個建議？

黃：建議AD最高管理者不能出門，權限要分層，或做很多設計SOP流程，否則只要一點被突破，最高管理者帳密就會曝光。

其次網段要切割，跟內部串連要做一些功能分工，不能暢行無阻，否則最高權限被瓦解後，駭客建立立足點後，就中毒了。

另外遠端連線或外部連線，國外協力廠商來更新軟體，網路芳鄰上傳下載檔案，都很容易中毒，若在家辦公，員工家裡電腦有污染或資訊服務託管業者中毒，連回公司主機也可能讓企業中毒。

未來趨勢：水電力等關鍵基礎設施做資安

Q：企業中毒後怎辦？

黃：廠商如何清理加強防護有兩點，一是復原、二是調查。

但兩者是矛盾的，復原後就不好調查證據，調查中如何復原。復原後，怎知道感染源頭清除了沒？所以企業要緊急應變，有步驟，統一指揮，才不會亂，不會把調查證據被抹掉。其次要先把把惡意程式清理乾淨，才復原。復原後，若源頭沒找到，會又被感染。所以這要有強有力指揮。

我給企業關鍵一句話：查找原因，弱點補起來。這考驗管理能力，主機管理能否即時，中毒後是否可以侷限只在這台電腦，不要蔓延，我們不可能零危險，但資安監控中心（Security Operation Center，SOC）是可以監控抓病毒。

Q：資安趨勢是什麼？水電公司也開始防毒？

顧：資料顯示OT（營運技術系統）攻擊事件增加中，比方伊朗駭客去攻打以色列淨水廠，希望控制加藥系統造成大規模中毒事件，這屬於國家級攻擊，關鍵基礎設施如金融醫療或民生水電若遭駭，會引發後果，所以國家也開始重視，行政院已經要求8大關鍵基礎設施要建立情資分享平台（ISAC）。

水電等基礎設施的機器設備，跟資安監控的電腦不同比方西門子或施耐德控制系統，與一般資訊系統不同，走封閉設備，學習攻擊的駭客少，有的話多半是國家級駭客。

不過，現在工廠管理電腦也開始用Windows，會連線，也常會導致IT（資訊技術）中毒，讓機器也不能運轉，導致生產停頓，工業控制系統（如煉油塔/發電機鍋爐）跟IT重疊度高，我們也要讓IT不會導致OT（營運技術）當機，現在觀察是工廠端資安教育訓練比較缺乏，廠區應變能力低，OT的資安人才也較少。

台灣券商在紐西蘭交易所被攻擊後，也收到很多威脅信。現在金管會也要求銀行保險業每年作DDoS演練，演練目的要測試電信業者ISP流量清洗力：比方中華電信要幫忙做第一波流量清洗，擋住網路攻擊。或測試內容服務網路（CDN）雲端，驗證耐不耐打，以及銀行內部資安設備測試。

過去OT資安是政府部會專案在做，慢慢民營業者也開始談，高科技園區及工廠慢慢看到有需要，2021年我們也會展開工廠攻防演練，加強OT對資安重視。

責任編輯：錢玉紘