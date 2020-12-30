在2020十大人物中，76歲的任正非應該是處境最艱難的一位，但面對一次次攸關生死的抉擇，也讓大眾認識了他乾脆俐落的硬漢形象。

2020年是華為成立33年以來，史上最艱難的一年。

美國領頭掀起「資安疑慮潮」，讓英國等歐洲國家必須得選邊站，開始禁用華為的電信基礎設備；另一方面，華為被切斷晶片生路，不僅沒了高通、聯發科的應援，台積電也被下令不准代工生產華為海思晶片，讓這一位「智慧型手機二哥」手機貨源斷炊。

「沒有川普（Trump）的宣傳，全世界人民不會知道華為這麼厲害！」

但是，在這一個生死存亡的危機時刻，一手成立了華為的「靈魂人物」任正非卻毫不避諱，頻頻露面。

「華為不會死！」

「美國政客低估了華為的力量。」

「在我們沒有受到美國打壓的時候，孟晚舟事件沒發生的時候，我們公司是到了最危險的時候——惰怠，大家口袋都有錢，不服從分配，不願意去艱苦的地方工作，才是危險狀態了。」

已經76歲的任正非過去極少拋頭露面，可謂相當低調，但在2020上半年卻頻繁地公開亮相，這一段時期接受媒體採訪的次數，比過去33年多了好幾倍。他知道，在這一個風口浪尖上，他不能再沉默，必須親自出馬；華為在跟美國的長期抗戰中，士氣不能輸，他更不能倒下。

2020年是華為成立33年來，最四面楚歌的一年。 華為

即便一次次笑臉對鏡頭，一次次精神喊話，華為的業務發展也見招拆招發展，但隨著中美關係反覆拉扯，9月15日「華為禁令」正式生效了。

兩個月後，面對生存壓力，任正非不得不想辦法在手機業務上止血，他做了一個令人意想不到的大膽決定：切割旗下主打中低階手機品牌「榮耀」，並將該業務賣給深圳市智信新資訊技術，華為與榮耀此後徹底「離婚分家」。

之後，任正非在內部的榮耀送別會上，發表了一場演講：

華為在美國的一波又一波嚴厲的制裁下，使我們終於明白，美國某些政客不是為了糾正我們，而是要打死我們。 華為短期的困難，我們有能力克服。我們不因自己受難，而要拖無辜的人下水。但分布在170個國家的代理商、經銷商，因渠道沒有水而乾枯，會導致幾百萬人失業，供應商也因為我們不能採購，而貨物積壓，銷售下滑，拖累股市，他們有什麼錯？* 榮耀是生產中、低階產品的，剝離後的榮耀在智信公司的領導下迅速恢復生產，解決上、下游合作夥伴的困難。

他在演講中表示，華為不能再為榮耀遮風擋雨，一旦「離婚」就不要藕斷絲連，未來華為會把榮耀作為競爭對手。

在華為處境最艱難時，任正非仍努力替自己創辦的公司找出路。即便他過去多處於幕後，但當公司面臨生死交關之際，也逼得這位銀髮領導者不得不重出江湖。