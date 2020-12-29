2020年8月，蘇姿豐領軍的AMD（超微）市值首度站上1,000億美元（約新台幣3兆元）大關。

超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）的努力，以及她對AMD在技術上的信念，讓這間半導體公司的股價、市值不斷竄升。

隨著在ZEN架構的產品以及台積電先進製程的助攻下，AMD近年表現相當亮眼。

2019年，AMD股價成長幅度高達243％，2020年即便遭逢新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，但股價成長依舊高達237％，甚至在7月24日時與競爭對手英特爾（Intel）的股價呈現黃金交叉、正式超越老大哥；8月份AMD市值更是首度站上1000億美元（約3兆元新台幣）大關。

蘇姿丰自2014年坐上執行長一職，帶領AMD一路衝鋒陷陣的表現，美國半導體產業協會（SIA）宣布，將2020年象徵最高榮譽的大獎羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）頒給蘇姿丰，以表彰她個人在技術或公共政策對於半導體具有傑出的貢獻。這項紀錄更是繼過去台積電創辦人張忠謀（2008）獲獎後，第二位華裔人士、也是首位華裔女性獲此殊榮。

不過，蘇姿丰領導AMD的腳步並沒有因此而停歇。10月27日AMD宣布以350億美元（約1.05兆新台幣）的金額收購賽靈思（Xilinx），是2020年第二大金額的交易案、僅次於NVIDIA（400億美元、約1.2兆新台幣），預計將於2021年底完成收購，屆時AMD的觸角將可以延伸到5G以及車用市場，並且借重賽靈思於FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列晶片）市場龍頭的地位，推升AMD在高效能運算（HPC）市場的表現，此舉將有望讓AMD成為全球第四大IC設計業者，擠下聯發科。

被《財星》（Fortune）評選為2020全球最有影響力女性之一的蘇姿丰，從不畏懼市場上如何不看好AMD的表現，接手AMD這個燙手山芋後，選擇從最困難的題目下手、鞏固AMD在桌機、筆電的中央處理器以及遊戲主機的顯示晶片等相關核心技術，花了長達3年的時間才讓AMD由黑翻紅。

Mercury Research統計，截至2020年第三季AMD在x86市場的市占率已經來到22.4％，距離老大哥英特爾還有一段差距，不過在蘇姿丰「I Love to Win」的信念下，AMD發展依舊令人期待。