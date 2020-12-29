在疫情下誕生的星宇航空（STARLUX Airlines），一舉一動都受到外界關注，不只是因為新進者的身分，更是因為背後的靈魂人物—張國煒。

對航空產業來說，2020年絕對是歷史上非常「特殊」的一年，疫情肆虐全球，讓原本應該繁忙的機場變得異常冷清。

星宇航空（STARLUX Airlines）就在這樣特殊的時空背景下開航。

它的一舉一動都受到外界關注，不只是因為新進者的身分，更是因為背後的靈魂人物──星宇董事長張國煒。

4年前，長榮集團創辦人張榮發過世後，二房獨子張國煒依照遺囑接任長榮集團總裁，遺產風暴隨即爆發，總裁位子都還沒坐熱，張國煒在某次執行台北至新加坡的航班途中，集團臨時召開股東會，有股權優勢的大房拔除張國煒總裁大位，雙方鬧上法院，劇情宛如連續劇般精彩。

張國煒不只是企業二代，他是國內少數擁有波音777正機師及維修證照的專業航空公司董事長，對於第一線員工的工作，非常了解。

不同於一般的航空公司經營者，張國煒本身就是一個話題性十足的人物，除了時不時會親在駕駛飛機載客，率真的個性、善用社群媒體溝通議題，讓他成為了航空界的「網紅」。

2020年1月，星宇航空正式啟航，但隨即碰上疫情亂流，載客量大減，根據交通部民航局數據，星宇第三季虧損6億7451萬元，累計前三季虧損19億8,729萬元，在六家國籍航空中，虧損金額排第三。

外界看似生不逢時，張國煒卻不這麼認為，他多次對媒體表示，「初期的虧損都屬於預期內。」

他說，成立一家航空公司，本來就要有開航前5~10年燒錢虧損的決心，疫情雖帶來影響，但可持續改善公司內部流程，強化競爭實力。此外，購買新機、新航線開航、興建運籌中心、保稅倉庫、維修廠棚等規劃，全部都按照進度執行。

疫情危機，並沒有打擊到星宇，反而讓星宇強化應變危機的能力。國際航空運輸協會（IATA）預測，最快要到2024年才有機會恢復疫情前的客運水準，在全球疫情未能控制的情況下，策略改變是必要的手段，沒有大集團的包袱，星宇反而擁有新創般的彈性。

從電商經營策略，就能看出這點。不同於一般航空公司只販售免稅商品、模型機，星宇航空的電商「星宇小舖」，推出多元類型的周邊商品，像是找來知名制服設計師林尹培袞操刀，推出「A321neo飛行夾克」、以航空貨運AKH集裝箱為設計概念的中秋月餅禮盒、安全帶造型的頸繩織帶等，吸引大批航空迷搶購，並在不能搭機的情況下維持品牌討論熱度，讓航空公司有了「潮牌」感。

張國煒有時也會參與商品企劃的發想，更不吝嗇將私下與同仁間的互動分享到社群平台上，讓星宇跳脫一般傳統航空公司的形象。

張國煒曾說，星宇不一定要成為產業中規模最大，但一定要做到最好，目標是成為台灣航空規格的制訂者。

從家族遺產的鬥爭到疫情的無情襲擊，張國煒一直以來擅長的，就是面對危機的能力，他一手創立的星宇航空，在2020年更是產業中獨特的存在，就算飛上天空的時間不多，星宇在這段時間累積的危機應變能力，將成為企業最寶貴的資產，蹲下才能夠跳得更遠，台灣的航空業，將迎來張國煒的新時代。

責任編輯：林美欣