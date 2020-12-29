從號令4,000人的英特爾全球副總裁轉戰台積電，陳俊聖從晶圓代工產業再跳到宏碁品牌賣PC，人生的兩度重大決策，全因他從來不被約定俗成的觀念困住。

「公司在失火，有沒有興趣來救火？」大約7年前，宏碁創辦人施振榮對仍在台積電任職的陳俊聖提出邀請，第一句話就開門見山，沒帶點修飾。

當時宏碁的狀況，確實沒什麼好修飾的。2013年第3季，宏碁認列商譽等無形資產虧損，全年大虧205億元，將宏碁283億元股本蝕掉7成，還有兩位宏碁老將相繼請辭。

危機中，宏碁「亟需找到一位執行長來扭轉困局」的消息人盡皆知。

收到施振榮的邀請時，陳俊聖坦言，他其實十分猶豫。直到一位朋友憂心忡忡地問他，「如果連宏碁都塌下去，台灣是怎麼樣，都投降嗎？」這才觸動了他的心。

於是，陳俊聖在身為台積電最年輕資深副總、且創辦人張忠謀即將選定交棒人選之際，為人生安排了一個大轉彎：空降宏碁，接下轉虧為盈的艱鉅挑戰。

「從來沒有人局限我們，是我們為自己設下框框！」陳俊聖不再局限於PC、迅速擴張品牌，帶領宏碁從虧損中再起。 蔡仁譯攝影

整整6年過去，「陳俊聖＋宏碁」合體已帶來累計逾百億元盈餘（未計入2016年一次性無形資產減損）。

2020年，宏碁不但本業的筆電需求大好，新事業則是發展AI（人工智慧）平台應用，還賣起能量飲與膠原蛋白，好不熱鬧。

在離開台積電前，陳俊聖曾任職英特爾（Intel）長達14年，兩家都是毛利率超過5成的拔尖企業，比起宏碁最風光時期的毛利率（2002年13.6％）數倍有餘。

外界關注宏碁這個逾40年的老品牌，如何從谷底爬起的同時，也好奇陳俊聖如何放下在半導體業的光環，轉換到硬體品牌擔任執行長，再寫下佳績。

對於在PC產業已做到極致的宏碁，陳俊聖想激發團隊思考，「我們還可以做什麼，再看自己能發揮什麼能力，而不要先看自己的能力，這樣就會被設限在這裡。」 蔡仁譯攝影

第一次破框：從晶圓代工跳品牌

一年內轉盈，帶領宏碁「從F變A」

回顧陳俊聖前半段職業生涯，都是扎扎實實的半導體訓練。他曾是英特爾管理層最高階的10位主管之一，擔任全球副總裁，掌管業務與行銷，部屬超過4,000人。

2005年，憑藉在英特爾的突出成就，台積電力邀陳俊聖加入。2014年他轉戰宏碁，接下了他從未想過的任務。

「MBA上課教的都是如何帶領企業從A做到A＋，沒有人教你如何從F變A！」陳俊聖的專業是企管，較之於宏碁歷任執行長都是電機背景、硬技術底子，他知道臨危授命的考驗，猶如開一架漏油的飛機，除了得邊飛邊修之外，機組同仁還不太相信你。

帶著使命感，陳俊聖加入宏碁第一年就大秀一手，順利轉盈，連牛津大學也驚豔於這份成績，力邀他演講，主題就是經營的最高境界：如何逆轉勝（turnaround）。

宏碁創辦人施振榮於2005年卸任董事長，然2013年宏碁又面臨巨虧，施振榮不得不重新接回董事長職務，直到2014年他再度功成身退，交棒予專業經理人陳俊聖接班。 蔡仁譯攝影

從半導體產業轉戰終端電子產業，陳俊聖能夠適應不同氣候，關鍵或許在於，世俗觀念的框框條條對他並不適用。

無論是「半導體」和「電子組裝業」的階級感，或是業界約定俗成「品牌比代工優越」的觀念，從未在他心中生根。

台灣過往不少品牌隕落，有科技界主管便倡議台灣不適合做品牌，這個論點也獲得不少認同。不過，早在陳俊聖還在英特爾美國總部工作時，就對於這樣的看法不以為然，「這句話對做品牌的人很挫折，一個觀念可以害死很多人。」

他回憶，台積電曾有一位同事，在台灣、美國都取得漂亮學歷，還面試過劉德音（現任台積電董事長）進入台積，後來卻選擇跳去旺宏電子十幾年，原因只是：旺宏做記憶體「品牌」，台積是「代工」。

人生就是如此戲劇化，陳俊聖加入台積後，張忠謀指派的第一個工作，是去買旺宏的工廠，因此碰見這位台積前輩。不到1年後，對方就找陳俊聖談想回台積。現在他雖然位居台積高管，位階卻跟劉德音差了一大截。

不是代工比較倒楣，一定要做品牌，或做終端產品才比較厲害，沒有一定的。 陳俊聖

陳俊聖感嘆，一個觀念讓人執著其中、花費了10～20年，其實很可惜。「不要被迷思給困惑住，沒有什麼是一定成功、該做或不能做的事情。」

「十幾年前我在台積，張忠謀一直告訴我們，要成為『不可或缺』的公司，我們的代工跟『那種代工』不是同一件事。」一開始大家相當困惑，後來慢慢領會，如今根本不必再講，所有人都明白「超級護國神山」台積電在做什麼了。

第二次破框：從PC轉戰能量飲

甩開迷思，發展宏碁生活風格事業

2020年起，宏碁從終端PC品牌，轉戰能量飲及膠原蛋白飲。陳俊聖還親自下海推廣，下令「Day One就要賺錢！」他明白說：先虧3年請公司投資的提案看多了，「我不吃這一套！」

當然，他也心知肚明，「這（能量飲）不會是多大的生意，要做幾千億元是不可能，但是把界線往外推之後，大家心就開了，眼界也開了。」

「從來沒人局限我們只能做PC及周邊產品，是我們為自己設下框框。」對於在PC產業已做到極致的宏碁，陳俊聖想激發團隊思考，「我們還可以做什麼，再看自己能發揮什麼能力，而不要先看自己的能力，這樣就會被設限在這裡。」

「生活風格就像是信仰，就像很多人不露營，但會嚮往那種生活。」在宏碁發展生活風格品牌，成為不可或缺的公司，可說是陳俊聖從張忠謀身上習得的最大禮物。

陳俊聖說，能量飲不是多大的生意，要做到如同PC營業額幾千億元不可能，但把界線往外推後，大家心就開了，眼界也開了。 蔡仁譯攝影

嚴謹生活，張忠謀親筆紙箋珍藏至今

「樂觀是優勢」，正能量航向新願景

長年來，陳俊聖始終維持著嚴謹的生活紀律，一舉一動總帶著一股明快的節奏感。他每天早上6點半起床跑步，洗澡換裝後上班。疫情爆發前，他的家在香港，每周四下班後，就搭機返港與家人相處，周日晚上回台準備上班，設法保持工作與家庭平衡。

離開台積電時，陳俊聖皮夾裡唯一帶著跟台積有關連的，就是張忠謀親手寫的紙箋，上面寫著5個英文字：Optimism is A Competitive Advantage.（樂觀是競爭優勢）。

而不斷分享正面成果，鼓動員工士氣，也正是陳俊聖最擅長的事。近兩年，他成為虔誠基督教徒，信仰強化了他對人生使命的理解，更堅持為社會帶來正面影響。

陳俊聖隨身皮夾放著一張護貝紙箋，是張忠謀親手寫的勉勵小語，他也將恩師的教誨融入管理心法中。 蔡仁譯攝影

為什麼會從台灣地方信仰，變成基督徒？說來微妙，全因牧師的一句話。

「在座有很多成功人士，有沒有想過，你是周遭最聰明的一個嗎？你是最努力的一個嗎？為什麼是你比他們還要成功？」陳俊聖原本只是應朋友之邀，輕鬆參加教會禮拜，沒想到竟當場被牧師這番話「電到」，全身起雞皮疙瘩。

做事情要有目標，定一個稍微高一點的目標，能極大化我們的利潤。說穿了，要變成不可或缺（的企業），保證錢不會少。 陳俊聖

陳俊聖回想在台積電時，座位前後左右都是博士，自己並不是最聰明的一位；來到宏碁，他傍晚5點就搭電梯下樓，準備回新竹家，透過電話會議完成最後兩個會議。

「比我聰明、努力的人多了！」翻讀聖經後，陳俊聖領悟：一切都是（神）安排好的。

「這個（董事長職位）是有任期的，如果談的是數字目標，離開後沒有人會記得，但願景（成為不可或缺的企業）可以。」有了目標，宏碁在2020《富比士》的員工滿意度調查評分竟超越台積電，居台灣企業之冠。陳俊聖帶著張忠謀的手卡，正大步帶領宏碁從F走向A＋。

責任編輯：張庭銉、林美欣