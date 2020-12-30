嚴凱泰過世後，嚴陳莉蓮毅然決定冠上夫姓，接下集團經營大任，兩年過去，現在的裕隆，已經擺脫過去沉重的包袱，象徵著屬於嚴陳莉蓮的新時代，正式拉開序幕。

重新擦亮裕隆集團招牌，嚴陳莉蓮絕對是關鍵人物。

過去是籃球隊隊長的她，在2018年嚴凱泰過世時，毅然決定冠上夫姓，陸續接下集團旗下，包括裕隆、裕日車、台元紡織、中華汽車等多家子公司的董事長職務。

內部員工描述，在接班初期，嚴陳莉蓮遇到經營上不懂的事情，總會放下身段問身邊員工，親自參與大小會議，積極檢視各子公司財務，大刀一揮，解決過去許多集團內的問題，首先是調整集團組織，將旗下本來多達190家的子公司，明確畫分為汽車、金融水平、紡織和房地產四大事業體。

嚴陳莉蓮眼前所面對的，不是無憂無慮的貴婦人生，而是充滿挑戰的改革之路。過去的她，完全沒有任何的企業管理背景，卻成功帶領裕隆集團，走過最險峻的時刻。她心中非常清楚，唯有讓公司續命、活下去，才有資格談理想與未來。

在2019年10月，嚴陳莉蓮決定暫緩新店裕隆城開發，這筆500億新台幣規模的開發案喊停，減輕了集團內的資金壓力，同時，集團也開始改變策略，打破只為自家代理品牌代工的模式，開始爭取海外代工機會，客戶包括法國電動商用車MUSE等。這些，都是過去多年來裕隆集團從未做過的決策。

嚴陳莉蓮接班以來，自有品牌納智捷（LUXGEN）去留一直是外界關注焦點。

2020年3月，納智捷因為在兩岸市場銷量未如預期，使得集團2019年淨損達到244.65億元，這也使嚴凱泰一手打造的品牌夢面臨存亡危機。

嚴陳莉蓮認為，納智捷若要活，就必須朝向務實轉型，她拍板退出中國市場，更宣布裕隆旗下子公司華創車電，與鴻海結盟成立合資公司「鴻華先進公司」，發展電動車開放平台。

而納智捷過去就是鴻華先進公司的主要客戶，成為裕隆集團發產新能源車的關鍵拼圖。銷售策略上，納智捷陸續關閉了部分據點，未來將把銷售火力轉往線上，主打通路電商化，讓車主靠一支手機就能搞定各種服務。

嚴陳莉蓮上任以來，裕隆的財務狀況逐漸進步，2020年的第三季財報，裕隆單季稅後純益7.44億元，已經是連續三季獲利，累計前三季稅後純益15.09億元，優於去年同期虧損25.07億元，顯示逐漸擺脫過去虧損包袱，體質調整已經看到成效。

正視問題、解決問題，嚴陳莉蓮就如同當年那位在球場上的隊長，她花了兩年的時間，重新將裕隆集團整隊，慢慢擦亮這塊有點鏽蝕的招牌。現在的裕隆，已經擺脫過去沉重的包袱，朝向更多元、開放的策略前進，隨著與鴻海合資公司的正式成立，也象徵著屬於嚴陳莉蓮的新時代，正式拉開序幕。