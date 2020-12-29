矽谷鋼鐵人馬斯克2020成績斐然，不只特斯拉連5季獲利，更獲得資本市場認可，被納入美股三大指數之一的標準普爾500指數。他的狂想曲未來將如何譜寫？

2019年Model 3大規模量產時，特斯拉執行長馬斯克肩上扛著生產和物流雙重壓力，幾乎快被壓垮，但這位矽谷鋼鐵人狂催油門，終於讓特斯拉2020年繳出亮麗成績單，不只連5季獲利，更獲得資本市場認可，被納入美股三大指數之一的標準普爾500指數（S&P 500）。

特斯拉股價2020年起更一路狂飆，年初迄今已大漲逾650％，推升馬斯克身家躍至新高──曾經瀕臨破產的小子猛一回神，竟打敗比爾蓋茲，成為全球第2大富豪！

作為矽谷連續創業家，他的狂想曲是這樣譜寫的：

打造一條龍的金融服務、讓人們安全地使用e-mail網路購物。（1998年成立X.com，即PayPal的前身）

把人類載上火星生活，將生命延續到地球以外的地方，希望人類變成多行星物種。（2002年創辦SpaceX）

讓汽車、家庭和更多產業對化石能源的依賴，轉向永續能源，解決地球的一大難題。（2003年創辦Tesla、2006年創辦SolarCity）

催生人腦與電腦結合的「生化人」，從AI手上奪走未來世界的主導權。（2016年創辦Neuralink）

透過地下巨型隧道連接各個大型城市，解決交通壅塞問題。（2016年創辦隧道建設公司The Boring Company）

把狂想變現實的動力，來自著名科幻作家亞瑟·克拉克（Sir Arthur C. Clarke）的一句話：「最先進的科技看起來就像魔法（Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic）」，那讓少年馬斯克認為，發明最新科技就會像施展魔法一樣，很酷。

在科技上施了魔法的人，攬足了媒體的目光，但爭議也不斷。

例如2020年5月，馬斯克在推特上發文「特斯拉的股價太高了（Tesla stock price is too high imo）」，簡單7個字在金融市場火速炸開，當天特斯拉股價應聲重挫近12％。

還有2018年8月，馬斯克發推特表示，考慮將特斯拉私有化，讓投資人及美國證券交易委員會（SEC）相當感冒。這一事件最後以馬斯克辭去董事長職位、並繳納共計4,000萬美元罰款達成和解。

馬斯克總愛在推特上無預警發布公司政策，而非透過專業的公關團隊或公司，特斯拉的員工甚至傳出抱怨，公司的政策竟然是看到老闆（馬斯克）的推文上才知道的。

馬斯克特立獨行的作風令市場人士及投資人留下深刻印象，雖然不知道特斯拉股價是否將繼續飆漲，但可以確定的是，擁有鋼鐵般意志的馬斯克會繼續追夢，正如他所言：People should pursue what they're passionate about. That will make them happier than pretty much anything else.（人們應該追求他們所熱愛的事物，這將比其他東西更能讓他們快樂。）