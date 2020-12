矽谷鋼鐵人馬斯克2020成績斐然,不只特斯拉連5季獲利,更獲得資本市場認可,被納入美股三大指數之一的標準普爾500指數。他的狂想曲未來將如何譜寫?

2019年Model 3大規模量產時,特斯拉執行長馬斯克肩上扛著生產和物流雙重壓力,幾乎快被壓垮,但這位矽谷鋼鐵人狂催油門,終於讓特斯拉2020年繳出亮麗成績單,不只連5季獲利,更獲得資本市場認可,被納入美股三大指數之一的標準普爾500指數(S&P 500)。

特斯拉股價2020年起更一路狂飆,年初迄今已大漲逾650%,推升馬斯克身家躍至新高──曾經瀕臨破產的小子猛一回神,竟打敗比爾蓋茲,成為全球第2大富豪!

作為矽谷連續創業家,他的狂想曲是這樣譜寫的:

打造一條龍的金融服務、讓人們安全地使用e-mail網路購物。(1998年成立X.com,即PayPal的前身)

把人類載上火星生活,將生命延續到地球以外的地方,希望人類變成多行星物種。(2002年創辦SpaceX)

讓汽車、家庭和更多產業對化石能源的依賴,轉向永續能源,解決地球的一大難題。(2003年創辦Tesla、2006年創辦SolarCity)

催生人腦與電腦結合的「生化人」,從AI手上奪走未來世界的主導權。(2016年創辦Neuralink)

透過地下巨型隧道連接各個大型城市,解決交通壅塞問題。(2016年創辦隧道建設公司The Boring Company)

把狂想變現實的動力,來自著名科幻作家亞瑟·克拉克(Sir Arthur C. Clarke)的一句話:「最先進的科技看起來就像魔法(Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic)」,那讓少年馬斯克認為,發明最新科技就會像施展魔法一樣,很酷。

在科技上施了魔法的人,攬足了媒體的目光,但爭議也不斷。

例如2020年5月,馬斯克在推特上發文「特斯拉的股價太高了(Tesla stock price is too high imo)」,簡單7個字在金融市場火速炸開,當天特斯拉股價應聲重挫近12%。

還有2018年8月,馬斯克發推特表示,考慮將特斯拉私有化,讓投資人及美國證券交易委員會(SEC)相當感冒。這一事件最後以馬斯克辭去董事長職位、並繳納共計4,000萬美元罰款達成和解。

馬斯克總愛在推特上無預警發布公司政策,而非透過專業的公關團隊或公司,特斯拉的員工甚至傳出抱怨,公司的政策竟然是看到老闆(馬斯克)的推文上才知道的。

馬斯克特立獨行的作風令市場人士及投資人留下深刻印象,雖然不知道特斯拉股價是否將繼續飆漲,但可以確定的是,擁有鋼鐵般意志的馬斯克會繼續追夢,正如他所言:People should pursue what they're passionate about. That will make them happier than pretty much anything else.(人們應該追求他們所熱愛的事物,這將比其他東西更能讓他們快樂。)