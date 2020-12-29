2年1.8億元，不再只是歐美職業球賽中才會出現的數字。台灣電競好手胡碩傑帶領黑馬隊伍奪下全球亞軍後，被知名電競戰隊大手筆挖角，替台灣電競寫下新歷史。

2020年11月27日，北美知名的電競戰隊TSM宣布以2年600萬美元（約新台幣1.8億元）簽下台灣《英雄聯盟》電競選手胡碩傑（遊戲ID：SwordArt）。

這不僅是在《英雄聯盟》電競領域中，台灣選手加盟北美戰隊的首例，薪資方面更擊敗北美本土選手、南韓等外援，創下金額新高。就算放到一般的運動賽事中，1年300萬美元的薪資也絕對算是台灣最頂尖的數字。純論薪資，旅日棒球好手陽岱鋼於讀賣巨人隊的年薪約在290萬美元左右（3億日圓）。

遊戲中的「大腦」，帶領黑馬隊伍奪世界亞軍

胡碩傑今年23歲，在2013年加入電競戰隊橘子熊開啟電競生涯，後續投入另一支戰隊閃電狼，曾與隊伍一起獲得多次《英雄聯盟》的台灣賽冠軍。

他也以個人身分前往中國加入電競戰隊蘇寧，並於2020年打入世界賽。儘管賽前看好蘇寧的人並不多，但最終不斷過關斬將，獲得全球亞軍。

胡碩傑在《英雄聯盟》比賽中扮演的角色為輔助，需要在一場40分鐘緊湊的比賽中不斷搜集所有資訊，快速分析、指揮並替隊友在遊戲中開拓道路，因此也被稱為遊戲中的「大腦」。在國際賽事中優異與傑出的競技能力，讓胡碩傑被TSM看上，端出了2年600萬美元的薪資挖角。

看中胡碩傑國際賽事經驗，最具價值電競戰隊高薪挖角

而簽下胡碩傑的TSM，是北美的老牌電競戰隊，被《Forbes》選為2020年最具價值的電競隊伍，估值上看4.1億美元（約新台幣123億元）。對於給出驚人的薪資，TSM創辦人安迪・丁（Andy Dinh）認為，TSM有一天將成為NFL（美國國家美式足球聯盟）達拉斯牛仔隊、西甲足球（西班牙足球甲級聯賽）豪門皇家馬德里及巴塞隆納的「綜合體」，「600萬美元對於未來10年來說，只是一個很小的數目。」

安迪・丁希望胡碩傑能發揮過去征戰各種大大小小國際賽事的領導力，以及分享贏得比賽的方法給其他隊友。對國際戰總是失利的北美戰隊來說，的確需要更多贏得遊戲的方法來對抗曾統治國際賽事的南韓與中國戰隊。

對台灣電競環境來說，TSM簽下胡碩傑，除了破紀錄的薪資數字之外，在日漸職業化的大型電競比賽中，胡碩傑證明了出身自台灣的選手，還是能一步一步挑戰更高強度的國際聯盟，如同南韓、歐美的選手一樣簽下高額的薪資，這一紙合約也打開了台灣對於電競世界的想像。