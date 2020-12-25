歷經三次跳票，原先備受所有玩家期待的《電馭叛客2077》在發售後，慘遭各界吐槽與低分評價。這款遊戲有哪些痛點？遊戲開發商又用何種方式挽回玩家的心？

若要評選出本年度最受矚目的遊戲，《電馭叛客2077》肯定是榜上有名。連續跳票三次衝上各大社交媒體的熱搜、被玩家戲稱為「波蘭蠢驢」的開發商CDPR，將電馭叛客的風潮向外輸出的典型遊戲之一，每一項都足夠調動玩家的好奇心。

歷經第三次跳票後，《電馭叛客2077》終於在12月10日發售，當天就出現了各種遊戲相關的梗圖，而根據CDPR發布的數據，遊戲預購量和首日銷量的總數已超越遊戲研發、市場宣傳在內的總和。

遊戲售價為1,490元，一天內便能回收成本，足以顯示出玩家們的熱情。不過，在玩家們正式享用這款遊戲時卻出現了各種狀況，Bug、退款等情形直接導致《電馭叛客2077》的評分下跌。

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截至12月11日，Metacritic網站上《電馭叛客2077》PC版的用戶評分已經下跌到6.9分，PS4和Xbox版則更低，分別為2.9分和4.0分，已是不及格的分數。

即使在跳票三次後，《電馭叛客2077》仍是難以避免「後遺症」。

《電馭叛客2077》存在著不少遊戲痛點

作為一款被期待已久的遊戲，《電馭叛客2077》不乏熱度，CDPR釋出的宣傳廣告以及前作《巫師3：狂獵》的高口碑，都讓玩家對它充滿信心。因此，在連續跳票三次的情況下，仍然有不少玩家表示願意等待，但就算是按時發售的版本，也存在著不少問題。

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《電馭叛客2077》主機版，其差勁的遊戲體驗是玩家們反饋較多的問題。由於新世代主機PS5和Xbox Series X目前都是一機難求，PS5甚至被高價炒作，因此大部分玩家使用的幾乎是上一代的主機。

上一代主機PS4和Xbox one已是2013年發布的，即便是這兩款的升級版，相較於新世代主機，其性能也是相形見絀。而CDPR也因為時間緊迫，對主機的優化並不到位，導致遊戲運行的影格率較低，與新世代主機相比下來，其畫質更為粗糙。

作為一款要使用槍械的射擊類FPS遊戲，不到30的影格率足以對遊戲體驗造成破壞性的影響，也難怪部分主機玩家調侃「原來PPT才是真正的電馭叛客」。

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儘管換到性能上限更高的PC平台，遊戲體驗會有一定的改善，但同時也意味著玩家要付出不少成本。首先是遊戲配置的要求，根據CDPR官方發布的建議配置表，1080P分辨率就需要Intel Core i7-4790處理器和GTX 1060 6GB版顯示卡，而開啟光線追蹤之後，最低配置更是要求了RTX 2060顯示卡。

除了處理器、顯示卡之外，遊戲建議的基本儲存空間是70GB SSD。隨著遊戲時間的增長，數據量必然會繼續增加，對於儲存空間較小的部分用戶來說，必須再額外購置一塊硬碟。

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《電馭叛客2077》的售價並不算特別高，但若想較為舒適地玩下去，付出的成本也不低。

這些硬體成本只是第一道關卡，《電馭叛客2077》為了趕上發售日，還有一些偶發性的Bug，像是遊戲途中，突然出現一個無臉的NPC人物，害玩家嚇一大跳。

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人物穿透就更常見了，在一個廣為流傳的影片中，當玩家操控人物並攻擊坐在輪椅上的人時，會導致人物和椅子錯位、穿透，直接打破物理規則。令人更無奈的是，人物被攻擊、穿透後還會跑走，再次打破了醫學的規律。

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或者說，在遊戲Bug面前根本沒有物理規律，玩著遊戲時，突然出現一個站在天上的人，沒有任何理論能夠支撐。

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雖然像穿透這樣的Bug對遊戲不會造成太大的影響，卻讓玩家很容易出戲，說好的沉浸式電馭叛客世界呢？

儘管CDPR事後努力修復Bug，且迅速推出1.04的新版本改善了不少問題，但主機版的體驗差勁、偶發性Bug的情況還是存在。

除了遊戲Bug，CDPR的宣傳策略也受到不少玩家的質疑，前作《巫師3：狂獵》以及CDPR放出的宣傳畫面，讓不少玩家以為《電馭叛客2077》是一款可以隨意探索、自由度極高的開放世界遊戲。

然而，實際情況卻與玩家的期待有一些區別。有玩家在社交媒體上表示，和遊戲內NPC人物的互動不多，部分人物的交談只有一、兩句話，而遊戲中能夠使用的超夢並不多。

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在地圖探索的方面，遊戲地圖「夜之城」並不算太大，以及遊戲中的高層建築，也需要破解任務才能開啟，並不能隨心所欲地探索，與CDPR的宣傳對比，遊戲中有不少內容都沒能實現。

主機版超低的影格率、各種讓人哭笑不得的Bug、遊戲與宣傳內容不符等，紛紛構成玩家退款、打低分的原因。

在與多位《電馭叛客2077》的預購玩家溝通後，發現此次《電馭叛客2077》雖因跳票消息、負面口碑頻傳，卻仍吸引到一批非主機遊戲的玩家，而他們的體驗也有些許不同。

除了3D眩暈之外，還有這件事需要加強警惕

有好幾位首次接觸《電馭叛客2077》這類游戲的玩家表示，自己沒玩多久就退款了，遊戲時間大多在2-10小時內不等。

《電馭叛客2077》前期的遊戲劇情推進較慢，讓部分追求刺激的新玩家以及不習慣人物劇情類游戲的玩家卻步。

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由於《電馭叛客2077》僅有第一視角，再加上游戲本身畫面較昏暗、部分場景中有大量的霓虹燈閃爍，對於3D眩暈敏感的玩家來說，遊玩體驗並不好，噁心、乾嘔、暈眩已是常態。雖然部分玩家因個人體質不同，能克服3D眩暈，但還是建議玩家量力而為。

除了3D眩暈之外，《電馭叛客2077》有另一個更為嚴重的問題—— 它有可能會引發光敏感性癲癇 。即遊戲內容會引發癲癇患者發病，如果本人或身邊親友患有相關病史，就必須要注意。

根據癲癇基金會的說明，約3%的癲癇患者，在一定強度的閃光燈或特定的視覺場景中會引發癲癇，較常發生於兒童和青少年，隨著年齡增加會逐漸減少，這種情況被稱為光敏感性癲癇。

可別小看這3%，一旦出事，造成的影響相當大。1997年日本發生的「3D龍事件」就是前車之鑑，當時有不少小朋友正坐在電視機前觀看《精靈寶可夢》動畫，動畫中的導彈爆炸時，發出強烈且頻繁紅藍交替的閃光，引發了觀眾頭暈眼花、暫時失明、抽搐昏迷等症狀，根據日本消防部門的統計，當天有658名兒童不適送醫。

截圖自Youtube

這次《電馭叛客2077》也有相同的情況，媒體Game informer的編輯Liana Ruppert就表示自己遭遇了光敏感性癲癇，在俱樂部、酒吧等光源較多、閃爍頻率較高的遊戲場景中，容易引發癲癇。

由於電子螢幕的普及，光敏感性癲癇越來越受到重視，不只在遊戲當中會添加警告或去掉發光效能，影片類型的內容一樣也會做相同的處理。例如TikTok就加入了一個新選項，讓用戶可以選擇跳過可能引發癲癇的影片內容。

CDPR在媒體報導過後，迅速在遊戲內加入警告標語，並在Twitter等社交媒體上提醒玩家，在之後更新的版本中，更是直接拿掉了可能會引發癲癇的部分動畫，降低燈光閃爍的頻率和幅度，消除了會引發光敏感性癲癇的可能。

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 8, 2020

一般來說，在強光情況下能有一定的改善，但仍建議玩家們盡快更新至新版本，如果在玩《電馭叛客2077》的期間，有3D眩暈或其他不適的症狀，應盡快停止或到醫院檢查。畢竟遊戲再好玩，身體仍是最重要的。

現在恐怕不是推出新作的最佳時刻！

那麼，各種的遊戲Bug和問題能代表《電馭叛客2077》是一款不合格的遊戲嗎？答案恐怕是否定的。在社交媒體上，有不少玩家表示相信經過一段時間後的修復，實際的遊戲體驗將獲得一定程度的改善。

而CDPR日前也公佈了進一步的優化和退款方案，表示將推出多個更新檔，優化PS4和Xbox One的遊戲體驗與消除Bug，與此同時，主機玩家也能在一定時間內申請退款。

這次《電馭叛客2077》之所以引來這麼多的玩家反彈，除了遊戲自身的原因之外，也是先前《電馭叛客2077》連續跳票和開發方的好口碑，促使輿論拉高了玩家的期待值。

CDPR的上一款遊戲《巫師3：狂獵》，其高口碑以及免費推出多個DLC（下載包）擴展遊戲內容的行為，贏得了多數玩家們的認可。而它在自家遊戲平台GOG上設置30天的退款期，更是直接引爆輿論，畢竟一款主機遊戲的遊玩時間也不過幾十個小時。

也就是說，玩家可以免費遊玩後再進行退款，對比業界主流都用DLC擴展遊戲內容並拉升遊戲售價的行為，CDPR簡直是過於良心。

根據上述事蹟，讓不少非遊戲圈的人都知道了它，而開賣首日就能收回成本便是最好的影響力證明，但受到疫情影響以及CDPR自身的問題，這款遊戲明顯未到完善的可發售狀態。

《電馭叛客2077》並不符合玩家對於它的期待，尤其是主機平台的體驗，疫情期間嚴重降低了CDPR的辦公效率，再加上CDPR的工作人員只有一千多名，相較於大型遊戲廠商還是有不少差距，導致最後連續跳票了三次。又因疫情造成PS5和Xbox Series X供不應求、消費者只能高價購買的情況，都進一步導致《電馭叛客2077》的口碑逆轉。

CD projekt

不過，現在的情況對不少玩家來說也許是件好事，CDPR不僅在自家平台上給出了30天的退款期，甚至在主機平台商店PSN、Xbox等管道也提供了將近一週的退款期。這種情況先前幾乎沒有發生過，像Sony和微軟的退款政策都不包含如此長的試玩時間。

正因如此，CDPR延續之前的方式，總算用寬厚的退款政策挽回了一些口碑。

而多出來的這段「冷靜期」，剛好能讓玩家們思考一下，自己是否真的喜歡《電馭叛客2077》這款遊戲，受朋友、輿論影響的新玩家也可以藉此正視自己的意願，到底適不適合這種主機遊戲。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：愛范兒