ESG除了投資或企業經營熱門焦點外，其「三創加值」模式也能為智慧城市帶來更多可能性。

每個人從電影或小說創作中，或多或少都對智慧城市有所想像，像是垂直延展的建築空間、自動駕駛的懸浮車輛、可以觸控操作的立體投影、透過頭戴式裝置進入的虛擬實境……等，這些情節都刻劃著各種未來城市的可能樣貌。

根據聯合國統計，全球已有超過半數的人口居住於城市，且逐年攀升；據其預測，5年內將有68%的人口居住於城市。城市發展創造了大量的商業創新、工作機會、基礎建設等交互效益；而這些進步卻也同時伴隨著人為環境災害、空氣水源土壤汙染、貧富差距等複雜的公共議題，反噬人類與下一代的生活。不禁讓我們思考，這些硬性條件的提升，真的有讓我們「從此過著幸福快樂的日子」嗎？當然，隨著科技的發展，人類解決問題的手段也進化了，我們擁有更多的工具去管理城市智慧化發展的進程。但說到底，智慧城市的核心意涵，不應僅限於對科技光鮮亮麗的想像，而是如何有遠見地、有智慧地，運用科技發展與數據整合，推動人文、社會、環境永續發展才是重點。

ESG原則強調一反過往企業僅就財務表現進行評估，也應將環境、社會和公司治理等因素納入投資決策或者企業經營之考量。 PHYCOS

就如筆者在各式訪談中提到，現在大家談智慧城市、韌性城市、低碳城市，或是城市的數位轉型、智慧節電、循環經濟，其實都應該回歸到城市永續發展的本質。智慧、韌性、低碳只是我們希望城市應該具備的特質，但永續發展才是實質的目標。

統計資料不該只是報表

我們統計了那麼多城市用電、用水、廢棄物回收的數據，不該只被用來設計資源減量措施，而是應該更深入地思考：未來十年、二十年甚至百年，城市整體的永續發展藍圖和目標應該如何設定？否則，沒有被善加利用的數據可能淪為精美的報表，無更多用武之地。而在這個劇變的時代，我們沒有更多的時間躊躇不前，能否把握住未來十年的黃金轉型契機，便是城市崛起或沒落的歧點。

2015年，聯合國發布了永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，這份方針規劃出17 項目標及169項細項目標，作為至2030 年全球永續發展的指引，帶動了一連串的重大轉變，包含科技新創、銀行責任投資與機構投資者對於永續風險的關注，全球各城市也逐步開始發展智慧城市的相關規劃。2018年紐約市發布永續發展城市自願檢視報告 (Voluntary Local Review, VLR)，率先喊出「全球思考、在地實踐 (Global Vision, Local Action)」的永續發展目標。近兩年，新北、台北及桃園三座城市也陸續發布VLR，積極接軌國際，名列全球前二十座發布VLR的城市，顯示臺灣對永續發展議題的關注與積極進取。

我們統計了那麼多城市用電、用水、廢棄物回收的數據，不該只被用來設計資源減量措施，而是該把未來永續發展的藍圖納入考慮。 PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT via shutterstock

目標應該因地制宜

筆者也認為，不同的城市在永續發展的目標設定上，自然也應該有所不同。這取決於當地主要產業經濟特性、氣候環境特性、文化特性以及在地市民的需求。舉例來說，陽光充足、適合發展太陽光電的城市，在永續發展目標的設定上可以優先連結「可負擔的潔淨能源」；靠近海洋、以漁業為主要經濟來源的城市，則可以「海洋生態」為永續發展目標。地方政府可以舉辦公聽討論會或「世界咖啡廳 (World Café)』，讓市民自由參與，在願景藍圖或政策形成之前就納入市民的想法，是很不錯的民主決策方式。這樣的社會創新，不僅可以獲取第一手的市民需求資訊，更重要的是透過對話，讓市民彼此的想法產生激盪，即便意見不同，在公開討論的過程中也能清楚地溝通並傳達，甚至可以激發出更全觀的思考，讓眾人對「智慧城市」的想像變得更清晰且具象。

不同的城市在永續發展的目標設定上，自然也應該有所不同。比如陽光充足、適合發展太陽光電的城市，在永續發展目標的設定上可以優先連結「可負擔的潔淨能源」。 shutterstock

隨著城市發展的進程加速，城市公共議題的數位科技解決方案應運而生，各城市展現出打造智慧城市的政治意志與實際作為，已經為城市永續發展奠定重要的基礎。接下來，我們需要秉持永續理念作為城市發展的最高指導原則，重新盤點、整合、修正手上既有的資源，避免單純「打包」過時、無新意的舊計畫，強調整體生態系的依存關係，透過動員政府、企業、民眾、非營利團體、智庫及顧問團隊等利害關係人，以「合作」的角度展開各方對話，共同描繪出城市整體性的永續發展願景藍圖。

過去曾分享過「永續管理的三贏三創」也適合為永續城市作出註解：永續管理的核心精神，是以風險管理和創造價值為出發點，從ESG（環境、社會和企業管治）的角度考量，為投資人、企業以及社會創造「三贏價值」；而在實踐ESG的過程中，可透過商業模式創新、社會創新與科技創新三大面向進行系統性思考，透過此「三創加值」為城市發展帶來更多可能，進而創建宜居、互利共享且商機蓬勃的永續成果！

責任編輯：郭昱彣

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