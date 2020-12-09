經過兩年的規劃，奧迪將首輛電動車e-tron引進台灣市場，還與台灣各界一同攜手，營造電動車友善環境，野心很大，奧迪策略究竟是什麼？

兩年前，《數位時代》採訪團隊前進美國舊金山，見證德系汽車大廠奧迪（Audi），第一台量產的全電動SUV 「Audi e-tron」的全球發表會，如今這台電動車，終於在台灣上市。

「如同駛離車站的火車，已經無法回頭。」選在剛開幕的台北流行音樂中心舉行e-tron發表會，台灣奧迪總裁Matthias Schepers站在偌大的舞台上，如此描述電動車趨勢。

經過兩年的規劃，終於將首輛電動車引進台灣市場，對奧迪來說，e-tron不只是一款新車，而是代表擁有百年歷史的奧迪，正式跨入電能新時代的篇章。

經過兩年的規劃，奧迪終於將首輛電動車引進台灣市場。 Audi

「奧迪不只是要在台灣賣電動車，」Matthias Schepers表示，更重要的目標是與台灣各界一同攜手，在全台各地打好充電基礎建設的地基，營造電動車友善環境，野心聽起來很大，但奧迪策略究竟是什麼？

百年工業結合新科技，e-tron有三大亮點

e-tron從2016年就展開技術測試，2018年正式在美國舊金山發表，奧迪的電動車轉型與佈局，要從2015年這個關鍵年談起。

當時母公司福斯集團（Volkswagen）傳出廢氣排放醜聞，美國國家環境保護局（EPA）指控福斯，在美國銷售的奧迪A3、福斯Golf、福斯新金龜車、福斯Jetta、福斯Passat等車款中，植入可規避官方檢驗的軟體，會在官方檢驗時自動調整相關參數以通過廢氣排放標準，但實際上這些車輛排放的廢氣全都超標10至40倍。

這起醜聞發生後，奧迪便全力改變策略，朝新替代能源發展，建議售價304萬元起的e-tron，就是首個關鍵力作。

e-tron是一台五人座休旅車，有藍色車身做為主打色。 Audi

e-tron是一台五人座休旅車，有藍色車身做為主打色，車身外型設計上，結合了單體式水箱護罩、流線楔形車頂等設計元素，「我們是一家百年車產，就算結合了最新的電能科技，開起來、感覺起來，依舊是一輛奧迪。」Matthias Schepers驕傲的這麼說著。

科技創新上，e-tron有三大亮點。

亮點一：數位虛擬後視鏡

奧迪用攝影機與OLED螢幕，取代傳統光學鏡片，能將後方車外狀況，顯示在兩側車門邊的7吋OLED高解析度螢幕上，駕駛可以透過觸碰面板來移動、放大、縮小顯示視野，彌補過去傳統後照鏡的死角，當其他車輛接近盲點時，螢幕會自動變色來警告司機。

奧迪用攝影機與OLED螢幕，取代傳統光學鏡片，能將後方車外狀況，顯示在兩側車門邊的7吋OLED高解析度螢幕上。 Audi

奧迪空氣力學負責人 Stefan Dietz 告訴採訪團隊，這樣的設計可以降低風阻以及噪音，更能讓車體造型更流暢，不過由於呈現的角度不同，駕駛勢必需要花時間適應。

亮點二：大面積觸控螢幕座艙

台灣奧迪產品經理朱昌甫表示：「汽車工業正面臨轉型，奧迪不會因為結合新科技，把車子設計的更複雜。」中控台設計上，奧迪盡可能減少按鍵設計，改以大面積的觸控螢幕取代，像是方向盤前方的螢幕，就能客製化提供車速、電量、導航等資訊，中控台也有兩片大螢幕，可以呈現車內娛樂選單，同時也是充電時的主要介面。

中控台設計上，奧迪盡可能減少按鍵設計，改以大面積的觸控螢幕取代。 Audi

特別的是，e-tron還可以串接智慧助理 Alexa ，以聲控的方式操控車內系統，像是播放音樂、檢查剩餘電量等，還能使用智慧家居功能，在到家前就能預先開燈 、開冷氣等等，大幅提升駕駛安全性。

亮點三：動力回充科技

在e-tron座艙下方，配有平整的水冷式高容量鋰電池組，可分別儲存71 kWh （50 quattro） 與95 kWh （55 quattro）總電量，同時保持在396 V定額電壓下穩定運作。

簡單來說，這能讓e-tron 穩定維持高效的高原式充電曲線，充電30分鐘就能有80%的電力，充電10分鐘即可行駛約115公里。

奧迪的電能回充科技，當駕駛者鬆開加速踏板讓車輛依慣性滑行時，就能啟動能量回收模式。 Audi

在電動化quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，以及電能回充科技相互輔助下，當駕駛者鬆開加速踏板讓車輛依慣性滑行時，就能啟動能量回收模式，在不需要充電的情況下，增加最多可使續航里程提升多達10%。

根據實測，e-tron Sportback 50 quattro車型，單次續航即可達到347公里；e-tron Sportback 55 quattro 車型，單次續航里程共可達到446公里。

攜手業界、政府，看懂奧迪在台充電策略

台灣奧迪總裁Matthias Schepers表示，奧迪的品牌目標是，在未來五年投入150億歐元研發電動車技術，並在2025年於全球推出至少20款純電動車產品。 以台灣市場來說，接下來品牌的火力都會集中在e-tron上，目標在2025年達成30%的台灣電動車市場市佔率。

台灣奧迪總裁Matthias Schepers表示，目標在2025年，達成30%的台灣電動車市場市佔率。 Audi

奧迪的目標很有野心，這並非喊喊口號，奧迪不是只單純在台灣推出一台電動車產品，而是要攜手經銷商、電力公司、充電營運商、政府單位、供應商，一同協力打造台灣充電基礎設施，「未來5-10年，不只是車子，我們生活的方式，也會有很大的改變。」Matthias Schepers如此預言。

充電策略上，奧迪針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向，各有不同做法。

家用充電服務：攜手Noodoe，幫車主跟管委會溝通

奧迪跟本土公司Noodoe（拓連科技）合作，借重Noodoe在北美設立充電站數年所學習到的經驗跟技術，並結合對台灣的居住環境的了解，打造「Audi x Noodoe Home Check行動安裝管理平台」。

購買e-tron的車主，能免費獲得 Noodoe 家用充電器，購車前，能先進行線上評估，判斷住家安裝充電樁設備的可行性， Noodoe 也會協助車主跟社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等前置作業等，輕車主安裝的煩惱與時間成本。

目的地充電服務：充電結合停車，做到「隨停隨充」

「充電不是加油，而是隨停隨充。」Noodoe拓連科技董事長王景弘直言，進入電動化時代，車主的思維必須要改變，認清加油充電的不同，他的觀點是，汽車大多數的時間是靜止不動的，停在車位的時間比例佔大多數，充電設備要跟停車位結合，做到「隨停隨充」而不是沒電了才要充電，不過，這樣全新的用車習慣，多數車主勢必須要花時間適應。

「充電不是加油，而是隨停隨充。」Noodoe拓連科技董事長王景弘直言，進入電動化時代，車主的思維必須要改變。 Audi

要做到任何地方都能「隨停隨充」，奧迪跟Noodoe、華城電機合作，透過策略聯盟串聯Noodoe EV環島充電網，及華城電機旗下EValue 充電據點，目前在全台百貨公司、飯店停車場等地，已經有近千座的公共充電裝置，可以滿足日常通勤、假日出遊及環島長程旅行等多元化充電需求。

奧迪表示，自車主交車日起算，可以免費使用一年Noodoe EV環島充電網服務，奧迪也會提供3800元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下EValue 充電據點，或EV OASIS旗下充電裝置 (兩品牌充電服務二選一），如車主無家用充電器的需求，奧迪將提供2倍的目的地充電補助金與高效充電基金。

高效充電服務：全台佈點，也開放相同規格的電動車主使用

至於快充布局，奧迪跟EV OASIS合作，目前EV OASIS已於新竹湖口交流道，與台南交流道旁提供120 kW快速充電站服務，並且將於明年擴增至少5個快速充站點，包含台北、苗栗，台中，彰化以及嘉義。

為進一步滿足車主對於高效充電站的需求，奧迪也在五大都會樞紐地區的原廠授權展示中心，設置「Audi極速充電站」，初步規劃了Audi內湖、Audi濱江、Audi新莊、Audi新竹、Audi台中及Audi高雄六個經銷據點，皆設置高達180 kW的高效充電服務，充電10分鐘即可滿足約100公里行駛里程的電力所需，奧迪表示，車主享有2萬元高效充電基金，可於全台6座「Audi極速充電站」進行使用。

奧迪在五大都會樞紐地區的原廠授權展示中心，設置「Audi極速充電站」。 Audi

同時也宣布，「Audi極速充電站」將開放給適用相同規格的電動車主使用，充電費率以NT$ 12/ kWh進行收費，期盼帶領更多消費者選擇電動車。

為了加速全台充電設備普及，奧迪也攜手飛宏科技公司、瑞典工業設備領導品牌ABB，以及東陽能源科技公司，共同與多個政府機關接洽，期盼透過合作方式，設立高效充電示範站，結合便捷的地理位置優勢，讓純電生活據點網絡更加緊密。

中國民國企業永續發展協會秘書長莫冬立表示，全球主要大城市，空氣汙染問題都來自汽車，在氣候議題下，電動車議題更顯得關鍵，要邁入電力時代，「沒有政策目標配合很難做到，」莫冬立建議：「政府應該要把電動車議題，拉高到國家政策藍圖。」

他認為，許多國際的研究都指出，發展電動車有許多好處，然而多數民眾仍對於充電設備、配套措施等有所疑慮，政府應該扮演起溝通橋樑，電動車的普及，需要政府與業者的共同努力，不只是奧迪，許多品牌都正跨出關鍵的第一步。

責任編輯：錢玉紘