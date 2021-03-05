電子郵件行銷聽起來像是前幾年的過時做法，但為何到了2021年又重新被大眾關注討論，又有哪些與過去不一樣的地方？

今天跟好友才談到這個議題 ：2021年是電子郵件行銷重新被人們關注的一年。品牌與個人都應該開始做這件事，前不久我才在這篇文章裡分享過寫 Email 這件事，昨天就看到 2021 Is Email’s Time to Shine, Especially as an Outcomes-Based Channel 這篇文章，藉由這篇跟各位分享為什麼你要開始做電子郵件行銷。

根據 eMarketer 的最新預測表示， 2024 年美國使用 email 的人口將達 2.7 億，品牌與個人可以開始重新考慮做電子郵件行銷，與你的受眾建立更深的連結，例如透過電子報形式再行銷，跟過去不同的是，電子報不再只是廣告郵件，而是更為個人化、更私密的存在。

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1、有用資訊及趨勢見解受眾更愛看

電子郵件的內容是關鍵，如果再將你的產品塞滿電子報恐怕沒人要看，品牌與個人要用更「零距離」的口吻，分享獨到的見解及產業趨勢，將有質感的內容遞送到受眾面前，帶點對他們而言「有用」的內容給他們，而非想方設法的誘導點擊連結。

盡量於電子報裡展現品牌「真實的自我」，宣揚自己正面的影響力，並嘗試對品牌有幫助的事，例如，服飾品牌 Gap 在去年就透過電子報向兩個非營利組織捐款 25,000 美元的資訊曝光給訂戶，提高品牌正面形象及好感度。此外品牌也可以想一下，疫情之下，是否可以創造什麼價值，激發與激勵你的忠誠訂戶，給予他們一個信任品牌的理由，搭配節日也是不錯的辦法。

2、滿足消費者需求，非企業需求

昨天才提到品牌要避免「自我感覺良好」，由於認為自己的產品很棒，很想要讓世人知道，於是放了很多「消費者毫不關心」但品牌自認很重要的資訊在電子報內，這樣很容易被不讀不回。很多時候，行銷人員還是不免的會用舊思維操作電子報，鮮少從消費者思維出發，其實反觀自己的收信經驗，就可以立刻體會到，你真的不會去開啟「沒料」的信件。

目前大多數電子報發送系統都可從後台看到訂戶數據，包含開信頻率、信件連結點擊次數等，如果有更多數據，也可以深入在觀察消費者使用行為，關注你的消費者通常喜歡在幾點開信，優化一下你的電子報內容與形式，在不變動品牌印象風格下，做最好的調整，讓你的電子報表現亮眼，帶給消費者與品牌更多共鳴。

此外，如果你的產品有不同受眾族群，也要記得針對不同族群在電子報上做出差異，對症下藥，而非一個版本的電子報內容，觸及全部的受眾，透過分眾行銷，為品牌建立強而有力的關係。

3、如果是個人或自媒體，更該開始做電子報

上述兩點較偏向於大公司，其實個人及自媒體，或甚至是 KOL，都得開始做個人電子報行銷，雖然你的受眾小，沒有辦法做到大量數據觀察，但持續性的發電子信件，絕對是維繫你與粉絲之間的好管道，但也不要太頻繁。我就很喜歡透過電子信件發信給支持者，有時候也可以提供一些「你沒有在公開地方」發表過的內容，有種會員限定的概念。

有參加過歌手後援會的人，或許對歌手官網裡的「論壇」感到親切，那是明星唯一會親自發言給粉絲的地方，而且採會員制，一般人看不到。收到一封心意滿滿的電子郵件，好過在社群上滑一則被廣告干擾的貼文。

責任編輯：錢玉紘

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