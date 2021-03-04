誠品推出新會員制至今半年，會員數已成長至274萬人，其中，最高階的黑卡會員成長幅度最大，達44%。

在過去3年，誠品開始推動數位轉型，其中包含2018年開始啟動的CRM更新，以及在去年9月開始推動新版誠品人App以及全新會員制。

在推出新會員制半年之後，誠品端出了什麼樣的成績單？

誠品新會員制上路半年，人數達274萬、貢獻度突破6成

在去年推出的新誠品人會員制中，將會員分為白卡、金卡、黑卡三個等級。

只要申辦誠品會員，即可成為「白卡」會員，消費滿6千元後則晉升「金卡」會員。白卡與金卡會員享有的優惠折扣、項目不同，成為金卡會員後，要在一年內達到規定消費次數或金額，才可再續一年金卡會員身份。並且增加「黑卡」會員等級，是晉升為金卡會員後，必須消費滿5萬才能拿到的VVIP資格。

透過新會員制度，帶動了誠品人App會員人數成長，也讓會員來店消費率提升了1成。 蔡仁譯攝影

成為黑卡會員後，除了有升等禮、書店全年消費折扣更低之外，也多了其他級別沒有的誠品酒窖特殊優惠。可以想見，這一次推出黑卡會員，就是瞄準消費單價更高的客群。在點數機制方面，原誠品人40元累積一點，將轉換為白卡會員50元累積一點，金卡與黑卡會員50元累積二點。

透過新會員制度，帶動了誠品人App會員人數由250萬成長至274萬人，其中，白卡會員人數成長了8％、金卡會員持平、黑卡會員成長44％。同時，新會員制度也提升了會員黏著度，對比同樣的會員在下載新誠品人App前，來店消費率提升了1成。點數兌換專區的單月參與人次也成長20倍。整體而言，誠品人會員貢獻佔比也從去年9月的5成，成長至6成以上。

誠品會員關係處會員管理部資深經理陳冠伶觀察，由於新制改版中，降低了點數累積的門檻，「發現點數累積更快之後，會員兌換的人次跟量都有增加。」

展望未來，陳冠伶表示，在今年希望將會員總數推上300萬人，貢獻度期望能突破7成。同時，新電商平台「誠品線上」與新誠品人App也在整合中，目前若要購物的話，會由App購物轉到網頁版誠品線上頁面消費，今年將把兩者整合。

4月誠品生活南西店將首度舉辦「封館派對」。 誠品提供

看好女性經濟，4月選在南西店舉辦封館會員派對

在去年9月，新會員制上線時，誠品選在信義店首次舉辦連續3天的封館會員之夜。僅有誠品會員可以入場、參加活動，若要享受購物優惠，則必須進一步下載新誠品人App。在當時的活動，帶動了信義店人流比去年同期成長50％。

而在接下來的母親節檔期，誠品也將在南西店再次舉辦封館派對，期待能在4月的購物淡季中，帶動人潮成長20％。

誠品生活通路發展事業群商場行銷部經理曾喜琴分享，這一次會選在南西店舉辦封館會員派對，是因為南西店的女性消費者貢獻度是全誠品分店第一名。在2019年，誠品南西店的女性消費力約佔整體營業額7成，在2020年更成長到8.5成，比起最大店信義店的6成高上許多。

在4月的南西封館派對，大致形式會與去年9月舉辦的會員之夜相同，但確切活動、促銷內容未定。展望未來，曾喜琴表示，預期每年都會舉辦1~2場規模相當的大型活動，以促進會員參與度以及實體人流。

責任編輯：錢玉紘