繼Clubhouse之後，又一款社群App「Dispo」在矽谷竄紅，推出一週就收穫300萬下載量的這款新興社群服務，已獲得創投投資，市值上看2億美元。

繼Clubhouse之後，又有一款新崛起的社群平台席捲矽谷，一款名為Dispo的圖像社群平台在歐美爆紅，推出第一週即收穫超過300萬次下載，更被譽為是下一個Instagram，它究竟有何魔力？

Dispo是一款復古風的圖像社群App，模擬過往底片相機的拍攝風格，用戶只能透過螢幕上小小的取景窗捕捉景色，拍攝完照片無法立即檢視，必須等到隔日早上9點才能「洗好」，同時無法對照片進行任何編輯，以最真實的面貌示人。

Dispo將你的手機模擬成一台拍立得，不僅無法修改照片，還必須等到隔日早上才能「洗好」照片。 數位時代記者拍攝

此外，不僅用戶無法編輯照片，Dispo還會刻意替照片上一層復古風濾鏡──簡單說就是看起來更為老舊、畫質更差，模擬底片相機的拍攝效果。照片出爐後，你可以選擇和好友們分享單張或「一卷」照片，或者單純儲存在相片庫中。

乍聽之下，Dispo是款既不方便又不美麗的圖像社群，再加上復古風鏡頭的概念其實並不新鮮，模擬底片相機的App在App商店裡有一大堆，例如Gudak、Huji等App都已存在許久，為何Dispo能在歐美民眾間掀起熱潮？

不能修圖、照片還會變醜，Dispo幫你褪去偶像包袱

Facebook、Instagram淪為人們互相比較、炫耀的平台近年受到大量討論，每一張上傳的照片都必須精挑細選，甚至經過多次修圖，這種較勁心態早就成為許多人生活上的負擔。

雖然復古風攝影及圖像社群都不是新概念，但將兩者結合的Dispo卻成功利用復古風的特性讓人們擺脫「偶像包袱」，讓攝影回歸攝影，拍完照後就能享受當下，不必（也無法）為照片拍攝的好看與否斤斤計較。

例如，App Store上的其中一個評論就提到，「這是Instagram跟立可拍的完美結合，這款App要你活在當下，而不是關注照片品質或者拍攝得是否完美。Dispo擷取了Instagram的精華，並讓它好上10倍！」

根據《紐約時報》報導，一位31歲的家庭主婦也評論，她喜歡Dispo的簡單純粹，「我可以之後再觀賞照片，不用立刻查看或進行修圖，也不必再多拍上十多張照片。」

拍攝好的照片需要隔天才會「洗出」，無法立刻觀看。 數位時代記者拍攝

創投Bessemer分析師賈比．戈德伯格（Gaby Goldberg）表示，Dispo是對Z世代「讓Instagram再次休閒」訴求的一個答覆。

另外，就如目前當紅的Clubhouse，Dispo是採用邀請制，不過一個帳戶擁有20個邀請碼，遠較Clubhouse寬鬆。但這種「區別對待」依舊能提昇用戶對服務的凝聚力，同時也容易因「邀請碼得來不易」等念頭而增加使用。

Dispo執行長丹尼爾．利斯（Daniel Liss）曾透露，服務推出第一週就有超過300萬人下載，聲稱Dispo鼓勵用戶活在當下的特性讓它受到歡迎，推出約一個月的現在仍在攝影類排行榜上位居第6名。

推出一週下載量破300萬，估值上看2億美元

推出這款爆紅App的是一位年僅24歲的知名YouTuber大衛．督布里克（David Dobrik）。Dispo的概念源自於他和好友們的派對經驗，他們會在房子裡到處擺放立可拍，要參加者在一夜狂歡中盡量拍照，隔天早上再來回首前一天晚上的瘋狂，他和朋友們非常喜歡這種被偶爾紀錄下的片刻。

2019年底，督布里克推出了照片App「David's Disposable」，經過一年的時間才發展成Dispo，並在今年2月展開Beta測試，目前僅限iOS系統使用，Android版本還需要再耐心等等。

不光用戶傾心，Dispo也成功獲得創投青睞，今年2月才在Spark Capital領投的A輪融資中，獲得2,000萬美元資金，使估值達到2億美元。《The Information》指出，目前Dispo也正在接觸a16z、Benchmark及紅杉資本等創投公司。a16z曾大力投資Clubhouse，甚至親自加入董事會。

在Clubhouse的爆紅下，Dispo的崛起也格外受到外界關注，但有別於仍是未踏之地的聲音社交，圖像社群領域發展成熟，Instagram、Snapchat、Pinterest等早已瓜分市場，Dispo能否維持熱度，持續吸引新血加入，或許還需要時間證明。

資料來源：New York Times、CNBC、Business Insider

責任編輯：錢玉紘