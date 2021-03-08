大江生醫宣佈公開收購，以每股29元、溢價16%目標收購3成和康生技股票，公司方也預告這只是第一案，未來要打造生技大聯盟。

大江生醫擬以約新台幣6億元公開收購和康生技普通股股權，收購價為每股29元，預計最高上限為3成，大江生醫董事長林詠翔表示，這會是今年第一案，目標是在未來十年打造台灣生技大聯盟。

大江生醫今天召開重大訊息記者會，宣布公開收購期間為2021年3月10日起至同年4月16日止，本次公開收購預定最高收購數量為2083萬9500股（約為和康生技已發行股份總數30%），最低收購數量為347萬3250股（約為和康生技已發行股份總數5%），若參與應賣股數達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

公開收購價格訂為每股29元,，按和康生今天收盤價25元計算，溢價率為16%。

林詠翔表示，大江生醫過去20年已完成產業基礎建設，成功行銷全球56個國家，在資本上也已做好準備，接下來的10年將朝向多元投資，打造台灣生技大聯盟為目標，除了大江的研發技術能量外，也將藉由大江在全球的行銷布局資源，為台灣的保健食品、醫材、甚至製藥，帶向國際舞台。

林詠翔說，在瞬息萬變的時代，大江生醫一直以來深刻思考如何邁向下一階段的發展，以及如何整合台灣生技產業打世界盃。如果順利完成此次公開收購，期望能整合雙方研發能量、專業技術、銷售通路等資源，發揮互補效益。

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林詠翔強調，目標帳上現金超過40億元，此次將用自有資金進行收購，公開收購和康生技會是今年第一個收購案，仍有其他好的案子在洽談中，持續將以聚焦型多角化為方向，標的包括台灣及美國企業。

大江生醫2020年營收82.23億元，年減14.03億元，不過平均毛利率從前一年度的42%攀升至44%，營業淨利率23%，稅後盈餘18.39億元。董事會通過發放現金股利8.88元，維持與去年相同，按今天收盤價219元計算，現金殖利率4.05%。

責任編輯：王郁倫