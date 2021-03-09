雖然華為一直聲明不造車，但根據陸媒報導，華為將投入百人的研發團隊，與廣汽集團合作開發新一代電動車。

中國通訊大廠華為雖多次否認「自主造車」，但積極布局電動車產業的腳步並未停止。陸媒報導，華為將與廣汽集團合作開發新一代電動車，並與汽車整車製造商小康工業簽署合作備忘錄。

根據陸媒界面新聞、新浪財經與資本邦報導，業界人士透露，華為已經與廣汽集團旗下的新能源汽車公司廣汽埃安（Aion）達成協議，雙方將各自投入超過百人的研發團隊，著手開發新一代的智慧電動汽車。

受利多消息激勵，廣汽集團的股價集體大漲，A股股價漲幅一度超過8%、港股漲幅也一度逼近6%。

除了與廣汽埃安合作外，據報導，華為近日也與汽車整車製造商重慶小康工業，簽署合作備忘錄。

報導引述公開的備忘錄資料指出，是要將雙方各自優勢資源進行整合，藉此深化、推動新能源汽車領域的合作，共同打造高性能、智慧化移動出行解決方案，提供更加高效便捷的智慧汽車產品和智慧移動出行體驗。

根據業界人士透露，華為已經與廣汽集團旗下的新能源汽車公司廣汽埃安（Aion）達成協議，雙方將各自投入超過百人的研發團隊，著手開發新一代的智慧電動汽車。 華為

受限專利差距，合作尋求布局

據報導，雖然華為近期頻頻傳出將要涉足汽車產業，推出自有的電動車品牌，不過華為官方日前透過聲明強調，「華為不是汽車製造商。然而，我們盼藉由資通訊科技（ICT），成為以數位車輛為導向的新添零件供應商，協助OEM（代工）車廠製造出更好的車輛」。

外界解讀，華為定調的策略，是藉由協助汽車企業造好車，進軍汽車領域。

不過報導分析，華為遲遲無法獨立進軍汽車製造業，是由於發展汽車製造業需要有大量專利支撐，然而華為目前手上的專利和中國的汽車製造商相比，仍有一定差距。

報導引述企查查大數據研究院於今年1月公布的「新能源汽車專利20強企業榜單」分析，比亞迪以9426件有效專利居於榜首，長安汽車、北汽和蔚來汽車分別以5243件、4005件和1677件緊接在後。上榜企業主要是傳統車企和新興電動車企業為主，華為並不在榜上。

報導分析，小康工業旗下的電動車品牌賽力斯（SERES）手握多項零件核心技術，加上積極進行全球布局，正在申請及已獲得的技術專利超過1000項。對於華為而言，確實是一個理想的合作對象。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：郭昱彣