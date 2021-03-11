半導體設備與再生晶圓廠辛耘走過2020，在旗下三大業務都已準備好的情況下，執行長看好在半導體市場成長的帶動下，今年的營收、獲利都有雙位數成長。

根據工研院（IEK）的預估，今（2021）年台灣半導體產業有機會較去年成長3.5%、整體營收更上看3.33兆新台幣。「而今年辛耘的營收跟獲利都會有雙位數的成長，」辛耘執行長許明棋樂觀預估。

主要業務範圍以濕製程設備、晶圓再生以及設備代理（含半導體、LED、太陽能等）為主的辛耘，在面對2020年新冠肺炎的衝擊時，營收表現較2019年衰退1成、為35億8000萬新台幣，「但2019年在預估2020年的時候，我們都認為相當看好。」

撇開疫情不談，許明棋表示當時公司遇見5G、AI（人工智慧）跟物聯網的應用將持續成長，會帶動先進半導體設備的需求，至少1-2年內市場都會有不錯的發展；配合辛耘近年來積極耕耘光阻去除、金屬玻璃設備等應用之緣故，整體成長動能將不只一座引擎。

雖然2020年不如預期表現，但辛耘仍準備好應戰，在晶圓再生、相關製程設備的佈局都已經逐步發酵，因此許明棋才能大聲喊出「雙位數成長」的預期。攤開目前辛耘的營收占比，製造部分（含晶圓再生及設備）2020年佔42%、代理產品2020年則是58%，不過許明棋強調，即便今年營收、獲利預期有大幅度成長，但因為三大品項都會進步，因此營收佔比的版圖將不會有太大的變動。

再生晶圓講求在地化，看好中國市場崛起

目前辛耘在再生晶圓這塊的佈局，台灣產線每月有12萬片，並且在今年年中就能再增加2萬片的月產能，達到每月14萬片，也預期各晶圓廠擴建的需求，許明棋表示，最快明年將會在台灣產線擴增2-3萬片的月產能，整體月產能將上看17萬片。

不只是台灣，辛耘也跟前紫光集團全球執行副總裁高啟光攜手，以「晶芯」的名義在湖北省黃石市投資建12吋再生晶圓廠，預計5月將開始試量產、初期產量每月約10萬片，到2023年將會擴產到每月20萬片、最大產能規模更可上看每月40萬片。

許明棋表示，再生晶圓除了有製造的Knowhow外，在地化提供也是一個重要的因素，能減少運輸的成本、加快提供客戶服務。 flickr cc by NASA's Marshall Space Flight Center

關於再生晶圓這個領域，許明棋透露除了對各種不同應用的晶片Knowhow外，「在地化」也是一個重點。由於將晶圓從代工廠送到辛耘重組完成再生晶圓的Cycle Time（循環時間），最快只需要1個工作天就能完成，因此要能在地化的提供服務就能減少海外運輸的成本跟時間，也是為什麼辛耘積極在台灣、中國佈局產能。

同時配合近期晶圓價格「漲聲響起」的傳言，對於測試晶圓能採用再生晶圓的方式，對於代工廠而言也是節省成本的做法，更是辛耘認為未來再生晶圓大有可為的地方。

自製設備賣進歐美，打入車用半導體領導品牌

另外，在自製設備的部分，辛耘也有濕製程、暫時性貼合及剝離設備等產品線。「我們要做的不是只是一個台灣企業，」許明棋表示，辛耘這幾年積極的拓展海外市場，其中暫時性貼合及剝離的設備客戶更是遍及歐、美、日、韓等國，許明棋也驕傲的說，辛耘是台灣第一家把半導體設備賣到歐美的公司。

暫時性貼合及剝離主要是應用於半導體及LED之先進封裝，大量應用於MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）及IGBT（絕緣閘雙極電晶體）功率元件之封裝，許明棋也透露這個設備已經打入全球知名的大型車用半導體企業。

在自製設備的部分，辛耘也有包括濕製程、暫時性貼合及剝離設備等產品線。部分產品也有打進晶圓代工廠以及歐美的半導體業者。 Flickr CC by Sandia Labs

在濕製程的部分，主要應用在光阻去除與濕蝕刻製程，隨著封裝與半導體製程的結合，辛耘也跨足到先進封裝濕製程的領域，許明棋表示，雖然市場上對於同為提供濕製程設備的競爭對手弘塑較為熟悉，但他很有自信地表示，目前在先進封裝領域的濕製程設備市占率，已經在5年內吃下了近50%的份額。

雖然許明棋沒有明白點出辛耘在該領域上的「絕對優勢」，但他表示對於企業客戶來說，扶植第二家（second source）供應商是一個分散風險的方式，而辛耘也積極投注研發資源，才能在短時間內衝出好成績。

產品組合多且廣，不怕營收過分依賴單一客戶

「大陸12吋晶圓廠半導體業者都是我們的客戶，」面對手上所擁有的客戶資源，加之近期中美貿易戰似乎有「趨緩」的態勢，許明棋認為不管是貿易規範的鬆綁或嚴格，對辛耘而言都是相當有機會。

他進一步表示，這一回的中美貿易戰也讓中國發現半導體必須要「自己來」，除了現在以矽為主的第一代化合物半導體，中國也積極發展第二代（砷化鎵）、第三代（氮化矽、氮化鎵）化合物半導體，作為提供自製設備或設備代理的辛耘肯定是能成為「神隊友」。

此外，另一個對辛耘重要的屏障就是豐富的產品線。「我們的產品現相當豐富，」即便打入台積電的供應鏈，但許明棋表示辛耘的產品組合跟提供的服務仍相當多元，無論市場會遇到怎樣的黑天鵝，許明棋都很有信心，辛耘都能用仰賴不同的產品組合跟靈活的特性來應付，「我們成立至今沒有虧損過，即便2008年金融風暴亦是。」

責任編輯：錢玉紘