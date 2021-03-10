全球高喊車用半導體缺貨潮，台積電如何解難題？
專題故事

2020年全球車用半導體的總產值為374億美元，台積電所貢獻的營收僅占全球車用半導體4.07％，為何各國政府仍來登門向台積電爭取產能？

半導體與電子產業

1 【圖解】車用半導體缺貨潮！全球市占僅4%的台積電，為何被請託？該如何解決難題？

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簡永昌 2021.03.10
台積電
2020年全球車用半導體的總產值為374億美元，台積電所貢獻的營收僅占全球車用半導體4.07％，為何各國政府仍來登門向台積電爭取產能？

台積電的晶圓產能向來是兵家必爭之地，但或許連他們自己都沒想到，自家營收占比經常「低於4％」的車用電子業務，竟會成為各大先進國家口中的「國安危機」。

1月底，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）向台灣政府求援，希望為處境艱難的汽車產業提高晶片供給量。短時間內，歐、美、日等國政府官員接連使出了「苦肉計」，盼晶圓代工產業幫幫忙，讓台積電成了千夫所指。

實際檢視台積電2020年季營收占比，車用電子每季占比皆不超過4％， 再比對研究機構Gartner報告，2020年全球車用半導體的總產值為374億美元（約合1.05兆新台幣），換算下來台積電所貢獻的營收（428億2,635萬新台幣）僅占全球車用半導體4.07％。

車用半導體缺貨，難道真的非台積電不可？

原因一：車用半導體客戶自己吃不下，找台積電救命

事實上，台積電等代工業者去年曾提醒車用半導體客戶，由於消費電子、高效能運算產品需求大，若車用電子因疫情短期砍單，這些產能可能就被拿走、一去不返。

摩根士丹利（Morgan Stanley）2月發布報告指出，車用半導體晶片多由IDM（垂直整合製造）廠自己研發、生產，外包的比重約為2～3成，主要是生產MCU（微控制器）、雷達傳感器以及車用資訊娛樂系統等產品。但當汽車市場逐步復甦，原先砍掉的外包訂單「回不來」，加上業者自己產能也只有恢復8成的情況下，仰賴晶圓代工就成了救命選項。

微驅科技總經理吳金榮表示，從台積電財報細節能看出車用半導體的訂單變化，如去年第二、三季時，車用電子營收季減都在雙位數，直到第四季隨著電動車、自駕系統的需求浮現，台積電車用電子的營收才出現正成長、季增27％。

台積電車用電子表現 營收占比（依技術平台區分） 金額（新台幣） 季增率（QoQ）
2020第一季 4％ 124億2,388萬 -1％
2020第二季 4％ 124億2,796萬 -13％
2020第三季 2％ 71億2,852萬 -23％
2020第四季 3％ 108億4,599萬 27％
台積電曾在年初的法說會上，對於車用晶片缺貨一事將以提升效率、優化生產流程的方式解決。
簡永昌攝影

原因二：台積電擁有先進製程關鍵，滿足未來自駕需求

手握獨步市場的7奈米、5奈米等先進製程，也是台積電成為事件主角的因素。

以目前常聽見的MCU（微控制器）來看，主要是扮演車用電子系統運作的要角，如車聯網、底盤控制等，依不同電子系統的需求不同可分為8、16及32甚至是64位元，其中32位元為當前主流應用，吳金榮也點出32、64位元的MCU多會以12吋晶圓廠投片為主。

另外，在自駕系統普及的同時，帶動的正是高效能運算（HPC）的需求，如以NVIDIA（輝達）為主的AI應用，而目前也只有台積電、三星能滿足；此外，台積電也揭露能提供符合ADAS（先進駕駛輔助系統）需求的先進CMOS（影像感測器）技術、用於5G的射頻技術，以及滿足光達（LiDAR）感測器的車用CIS技術等。

原因三：掌握12吋晶圓產能、良率品質

手握車用市場向前邁進不可或缺的先進製程技術外，拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋認為，台積電之所以在車用半導體領域重要，還因為它掌握了12吋晶圓的產能。

晶圓代工二哥聯電目前擁有4座12吋晶圓廠（台灣、日本、新加坡與中國各一座），但台積電有5座超大12吋晶圓廠，分別為台灣4座、南京1座，12吋產能上略勝一籌。

以汽車零組件裡常見的MCU、CIS（影像感測器）來看，正是仰賴12吋晶圓代工生產，其中又以28奈米、45奈米以及65奈米製程需求量最大，而台積電向來在「良率」表現上相當穩定，IC設計業者就曾透露，不只是換晶圓代工廠、就連同一家晶圓代工廠不同的生產線都可能影響良率，IC設計業者為了維持良好的交貨品質，即便台積電價格更高，他們也願意在此下單。

台積電之所以成為各國爭搶車用產能的目標，主要是因為目前車用的MCU、CIS等產品多以12吋晶圓代工，且伴隨自駕系統普及將對先進製程需求大幅提升。
台積電提供

車用電子殺出來，晶圓代工如何解產能吃緊難題？

不得不找台積電，也需要台積電，讓車用半導體業者傷透腦筋，只好選擇隔空喊話「緊急插隊」，這對於晶圓代工產業會帶來哪些變化？

IC設計業者與晶圓代工的下單流程複雜，不只是需要提前跟晶圓廠溝通月產量需求，晶圓代工也會針對客戶的未來發展性、產品利潤等評估產能規劃。
Gustavo Fring via Pexels

事實上，無論一般IC晶片、車用半導體晶片，都需要晶圓代工的產能協助生產，而晶圓代工業者則需要仰賴「更穩定、大量」的IC設計訂單來維持其產能利用率，甚至是透過擴增產能來增加其營運收入。

根據《數位時代》的了解，IC設計業者與晶圓代工的下單流程，經常沒有明文的白紙黑字合約，但會在前一年就先溝通好下個年度所需的月產能量，讓晶圓代工業者能有所準備。業內人士指出，晶圓代工廠的產能分配是一直在滾動的，但要想修正至少一季前是比較合理的商業行為，但由於產品屬性、客戶重要性等不確定因素，仍會有個案處理的狀況。

以向來重視客戶關係的台積電為例，看的不只是眼前IC設計業者能下的訂單，更會評估該公司在未來數年的發展給予產能或技術等支援，換取和業者一起成長的雙贏局面。

「現在車用電子要回頭跟人家要產能真的很困難。」旺宏電子總經理盧志遠日前如此評論車用半導體缺貨危機。

在這種情況下，台積電會如何生出產能協助車用半導體業者？

一般來說，下單流程中存有「未簽訂合約」、「滾動修正產量」的灰色地帶，因此在今年車用半導體登門拜托產能的情況下，晶圓代工的業務就能基於整體IC設計業者所下單產品的利潤、庫存水位及客戶表現等各種條勁進行評估並協調，「可能選擇將部分業者訂單延後交貨並給予金額上的補償。」

目前晶圓代工針對車用晶片缺貨一事，主要利用「超急單」、「去瓶頸化」以及「製程優化」等三個方向來解決。
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一位不具名的業內人士表示，滾動修正產量確實可能會生出多餘的產能，成了各IC設計業者「急單」的救星，但伴隨而來的需要重新討論報價。

另一方面，除了減少歲修時間、避免機台停止過久來爭取產能外，代工業者也會以「超急單（Super Hot Run）」、「去瓶頸化」以及「製程優化」等方式來解決車用半導體缺貨的狀況。

打個比方，超急單就像是「直達車」，過去如果需要45天完成的生產作業，透過超急單可能30天就能完成，縮短逾3成的時間。

至於去瓶頸化，則是要重新檢視生產環節，舉例若其中有個製造的環節表現比較弱，雖不影響生產、但會造成其他步驟的負擔而降低產能，這個環節就稱之為「瓶頸」。

而製程優化的方式則相對複雜，除了從製造端下手減少程序的步驟外，還要與IC設計業者溝通、重新設計新的製造流程。這種溝通時間較長，但同樣能在減少製作程序上增加產能。

外界預估，綜合目前供需失衡的狀況，晶圓代工產能吃緊可能到2022年都無法緩解，車用半導體業者學到重要的一課，除了不要輕易砍台積電訂單，也回過頭思考提升自己的產能利用率，如瑞薩（Renesas）開始規畫將外包產能移回、掌握話語權。

從台積電即刻救援事件學到的教訓，已讓這些車用半導體強者留下深刻記憶。

責任編輯：林美欣

每日精選科技圈重要消息

428億2635萬 新台幣
台積電2020年車用電子全年營收為428億2635萬新台幣。若以Gartner預估2020年全球車用半導體的總產值為374億美元（約合1.05兆新台幣）來看，台積電佔全球車用半導體為4.07%。
晶圓代工
Foundry
晶圓代工或晶圓專工（Foundry），半導體產業的一種營運模式，專門從事半導體晶圓製造生產，接受其他無廠半導體公司委託製造，而不自己從事設計的公司。有些擁有晶圓廠的半導體公司，如英特爾等，會因產能或成本等因素，也會將部份產品委由晶圓代工公司生產製造；反之，專門從事無廠半導體電路設計而不從事生產且無半導體廠房的公司稱為無廠半導體公司。無廠半導體公司依賴晶圓代工公司生產產品，因此產能、技術都受限於晶圓代工公司，但優點是不必自己負擔興建、營運晶圓廠的成本。 (來源： 維基百科 )
#台積電 #車用半導體
半導體與電子產業 5G通訊 電動車/交通科技

2 電動自駕車年複合成長率18.3%，這2項需求跟著大爆炸！晶圓代工業還能多熱？

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簡永昌 2021.03.03
特斯拉
電動車與自駕系統紛紛登場，對功率半導體及控制器的需求也劇增，在已經面臨晶片荒的現下，對全球半導體的產能更是「雪上加霜」。

車用半導體晶片大缺貨，主要是因為2020年疫情讓汽車業者擔心市場發展，因此在當下砍單，造成如今「要不到貨」。事實上，車用半導體市場的大量需求來自「電動車」和「自動駕駛」，商機大爆炸還在後頭。

研究機構IHS Markit指出，2020年全球車用半導體營收為380億美元，受疫情影響訂單與生產狀況，比起前一年少了20%，但預估市場將持續成長，2026年營收可望達676億美元，年複合成長率為7%（2019-2026）。

當未來車輛動力從燃油轉成電池，且車上搭載自駕車系統，這兩大現象能帶來哪些車用半導體變革？

需求一：電力驅動取代燃油，帶動「功率半導體」起飛

先來看電動車發展。台灣喊出2040年全面禁售燃油車，國外則跑得更早，如荷蘭、挪威要在2025年達標；英國、瑞典宣布2030年禁售汽、柴油新車，就連美國加州也宣布簽署行政命令，將自2035年禁售燃油新車。

有了政策幫忙，即便2020年全球電動車銷量約在240萬輛左右，但勤業眾信2020年9月發布的《2030電動汽車趨勢展望報告》中預測，全球電動車屆時會突破3,000萬輛，遠比當前多出10倍。

根據勤業眾信在《2030電動汽車趨勢展望報告》中的預測，全球電動車屆時會突破3000萬輛，相比2020所預估的240萬輛多出10倍。
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當電動車起飛，最被看好帶動的車用半導體類型就是「功率半導體」。

功率半導體是電子裝置中轉換電能、控制電路的核心，常被暱稱為功率變流裝置裡的「CPU」，主要用於改變電壓和頻率等功能。由於電動車追求「續航力」，車內需有多個動力電池模組，而這些模組需使用大量含有功率半導體的電力設備，因此比起一般燃油車的用量高出許多。

特斯拉與BMW i3使用的功率半導體IGBT（絕緣柵雙極電晶體；Insulated Gate Bipolar Transistor），每台車約120～150個，是過去車用的7～10倍。
維基百科

拓墣產業研究院舉例，像是特斯拉（Tesla）與BMW i3使用的一種功率半導體（功率離散元件）──IGBT（絕緣柵雙極電晶體；Insulated Gate Bipolar Transistor），每台車約120～150個，是過去車用的7～10倍之多。

需求二：自動駕駛普及，「感測元件」數量大增

另一方面，自動駕駛系統的逐年普及，進一步推升了車用半導體需求。IDC《全球自動駕駛汽車預測報告（2020-2024）》指出，2020-2024年L1-L5等級自動駕駛汽車的年複合成長率將達到18.3%，其中L1在2024年的全球出貨量達3,495萬輛、L2的出貨量則將達到1,843萬輛。

L1至L2級的自動駕駛程度，雖然是現行部分燃油車也有配備的ADAS（先進駕駛輔助系統），不過因為要做到自動停車、自動變化車道等功能，使得CMOS影像感測器（CIS）需求大增。

數位時代

如工研院（IEK）曾在報告中點出，當自動駕駛車輛的自動化等級愈高，所需要的感測元件將會愈多，如L2等級自動駕駛，基本需求4個以上的感測元件，若達到最高第5等級自動駕駛（在任何條件下，車輛都能達到完全自駕的程度），將需要高達19個以上的感測元件。

車用半導體元件成本將成長3倍

整體來看，當電池模組的數量倍增時，使用的功率半導體數量將比過去增加3～5倍；搭配的自動駕駛等級若是從目前的L2提升至L4，將使用更多的MCU（微控制器）、PMIC（電源管理IC）、記憶體，其半導體元件成本將成長3倍。

晶圓代工廠世界先進董事長方略日前公開表示，過去每輛汽車的半導體元件金額約為523美元（約15,690元新台幣），但在電動車、自駕系統等應用驅動下，預估今年每輛車的半導體元件金額將達到607美元（約18,210元新台幣），這當中包括了電源管理、影像感測、車窗或座椅等控制晶片等，而且多數是8吋晶圓產能支援。

方略曾在公開場合表示，在電動車、自駕系統等應用的驅動下，預估今年每部車的半導體元件金額將達到607美元（約合18210新台幣），配合今年整體車廠的出貨量，車用半導體元件將有24%的成長幅度。
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若是以今年車市的預估總出貨量，將從去年的7,200萬輛成長至7,700萬輛來看，今年車用半導體元件也將有24%的成長幅度。只不過當車用半導體需求大躍進，原先就已產能吃緊的晶圓代工廠應付得來嗎？

應用需求依賴8吋產能，建置成本與停產成供給阻力

「晶圓產能吃緊已經到了無法想像的地步，」力積電董事長黃崇仁先前如此表示。

自去年起，8吋晶圓的產能就不斷有「產能吃緊」、「漲價」等新聞傳出，原因無他，因為8吋晶圓主要提供類比IC、感測器、離散元件等以物聯網或車用為主的應用，加上指紋辨識感測器、面板驅動IC等大量導入手機、筆電跟平板的應用，其實只需要8吋晶圓代工就能滿足生產。

需求面有所成長，但8吋晶圓的「供給」卻沒有跟上腳步，正是造成全球產能吃緊、車用晶片荒的主因。

黃崇仁：2022年以前都無法解決產能吃緊問題

據了解，一座8吋晶圓的工廠需要投資需要至少400億新台幣，IC設計廠義隆董事長葉儀皓也表示，若現在建8吋晶圓廠、以每年攤提5%的成本來看，即便10年後都還不一定會回本，是目前晶圓代工業者不願再出手設廠的考量。此外，全球主流目前都是往12吋晶圓廠邁進，不少設備業者也早已不再生產8吋機台，也是8吋晶圓無法擴產的另一個因素。

黃崇仁表示晶圓產能吃緊已經到了無法想像的地步，他也預估這個狀況可能到2022年都無法解決。
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根據《數位時代》側面了解，目前全球主要的8吋晶圓廠約有105座，台灣就有17座，包括台積電4座、聯電6座、世界先進3座等，資策會統計台灣的8吋產能約占全球16%；然而8吋產能比重最大宗的其實正是車用半導體的大本營歐洲及中東地區，約占全球8吋產能的17.9%，在沒有擴增產能的前提下，企業要提升8吋晶圓的產能目前僅能靠「非有機」的併購方式，也因此去年世界先進才收購了格羅方德在新加坡的8吋廠。

依照方略先前說法，世界先進觀察未來5年8吋晶圓廠產能的年複合成長率僅有3%，但車用市場的復甦、車用半導體含量增加，以及受疫情驅動的遠距商機、5G布局等應用端需求湧現下，晶圓產能的吃緊將持續下去，黃崇仁更直指這個狀況可能到2022年都無法解決。

分析師：車用半導體業者將密切與台代工廠合作

至於至少會持續好一陣子的車用半導體「晶片荒」，會不會改變車用半導體廠跟晶圓代工業者之間的關係？拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋認為：「會有更高的依賴性」。

他指出，在「 產能不擴充 」、「 技術研發成本提高 」及「 自駕等級朝L5邁進 」這三種情況下，會需要更強大的運算力與先進製程的技術，這也讓恩智浦（NXP）、英飛凌（infineon）這些車用半導體廠不能僅以單純外包（Outsourcing）方式與晶圓代工廠互動，「車用半導體業者跟台灣的合作將更密切。」

責任編輯：林美欣

每日精選科技圈重要消息

延伸閱讀
607 美元
根據世界先進的觀察，過去每輛汽車的半導體元件金額約為523美元，但在電動車、自駕系統等應用驅動下，預估今年每部車的半導體元件金額將達到607美元。
自動輔助駕駛
Autopilot
電動車大廠特斯拉在官網上將Autopilot譯為「自動輔助駕駛」，當開啟Autopilot模式時，系統可自動控制馬達、煞車及轉向功能，有助避免正面及側面碰撞，並防止汽車偏離道路，還可以偵測停車位及自行路邊平行停車。特斯拉曾表示，該系統目前僅能「輔助」駕駛，駕駛雙手不應離開方向盤。 (來源： 特斯拉官網 )
電動車
Electric Car
「電動車」是指以事前已充滿電的蓄電池（大容量電瓶）供電給電動機，由電動機推動的車輛。電池的電量由外部電源補充，由於不會在路面排放廢氣，因此不會污染路面的空氣，雖然生產電力的過程中仍有可能製造碳排放，不過整個生命週期碳排放量仍相對較低，因此被視為較環保的交通工具。Elon Musk成立的Tesla是電動車的佼佼者，因其電池技術領先其它廠牌電動車，幾乎成為電動汽車的代名詞，風靡歐美，在台灣也已設有據點。 (來源： 維基百科數位時代 )
#台積電 #電動車 #自駕車 #車用半導體
半導體與電子產業 電動車/交通科技

3 車用半導體前五強吃下4成市占！為何旁人難以切入？這2大因素是關鍵

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簡永昌 2021.03.04
取自英飛凌官方圖庫
研究機構Gartner指出，2020年全球車用半導體產值為374億美元，其中前5名的市占率為43％，且主要以歐美企業為主，背後兩大因素是關鍵。

台灣是半導體王國，2020年整體產值突破新台幣3兆元，高居全球第二。但在車用領域裡，歐、美業者才是大咖。

研究機構Gartner指出，2020年全球車用半導體總產值約374億美元（1.12兆新台幣），由車用半導體大廠英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、德州儀器（TI）及意法半導體（STMicro）咬下全球43%市場大餅。其中，去年併購半導體廠賽普拉斯（Cypress）的英飛凌，更以11.6%的市占率（賽普拉斯約貢獻2%）一躍成為龍頭。

車用半導體大廠

公司名 2020全球車用半導體市占率 2020車用半導體銷售額（估） 主要產品
英飛凌（Infineon） 11.6% 43.38億美元（約合1301億新台幣） 驅動IC、IGBT、MCU、車用資安、MOSFET
恩智浦（NXP） 10.3% 38.52億美元（約合1156億新台幣） MCU、車用處理器、車用資安、乙太網路
瑞薩（Renesas） 7.6% 28.42億美元（約合853億新台幣） 車用面板驅動IC、MCU、車用處理器、乙太網路
德州儀器（TI） 6.8% 25.43億美元（約合763億新台幣） MCU、車用處理器、驅動IC、MOSFET、電池監控晶片、乙太網路
意法半導體（STMicro） 6.7% 25.06億美元（約合752億新台幣） 驅動IC、IGBT、MCU、車用資安、MOSFET、車聯網晶片

Gartner報告並指出，若不看業者單獨排名，光是以IDM（垂直整合製造）方式生產車用半導體的公司，就掌握了全球約84%市占率，換算產值為314.16億美元（約9,425億新台幣）。

這就讓人格外好奇，前五大車用半導體業者為何這麼「強」？

原因1：地緣優勢與產業供應鏈的裙帶效應

第一個原因，跟汽車生產鏈的環環相扣有關。

2020年全球汽車銷量冠軍為豐田Toyota（953萬輛），前十名還有福斯（Volkswagen）、通用（GM）、福特（Ford）跟賓士（Mercedes-Benz）等，除了韓國現代汽車（Hyundai Motor）外，其他品牌都來自於歐美日等國。這些汽車品牌並非從設計到生產自己一手包辦，而是會透過層層的供應鏈來完成，並根據供應商的前後順序而有Tier 1（一級）、Tier 2（二級）之分。而上述的英飛凌、恩智浦等車用半導體業者所生產的晶片，其實都還需要交到車用電子系統廠如博世（Bosch）、西門子（Siemens）等業者手中，再與整車廠如通用、福特等合作。

汽車產業發展向來受品牌廠驅動影響，市占率位於領先地位的車用半導體大廠，不僅企業總部位於歐洲、美國，擁有地利之便，不少公司更有自己獨特的「裙帶關係」。

如2015年被恩智浦併購的飛思卡爾（Freescale），是2004年從Motorola半導體部門獨立出來。過去Motorola與福特、通用等重要的車廠都是具有長久上下游供應鏈的關係，因此飛思卡爾投入時間早、又擁有相對完整的車用IC產品線，讓他們在車用IC市場掌握先機。

恩智浦在2015年併購飛思卡爾（Freescale），這間原本來自Motorola半導體部門獨立出來的企業，擁有相對完整的車用IC產品線，對恩智浦布局車用來說是大優勢。
NXP 官方部落格

像是目前市占第一的英飛凌，是於2000年從西門子集團獨立。西門子過去一直在車輛電子化研發的領域上有所投入，掌握不少功率半導體、汽車微控制器關鍵技術。

環境優勢加上與母廠的緊密關係，讓這些車用半導體廠有了「天時」加「地利」之便。而車用產品本身的「難度」，則幫他們再創造了另一項門檻。

原因2：車用電子認證複雜且漫長、耗時1至3年

「要知道車廠供應鏈是很複雜的，」微驅科技總經理吳金榮說。由於汽車是承載乘客移動的交通工具，「安全」就成了責無旁貸的最大考量，因此對於產品如各種晶片設計、製造的認證必須格外嚴謹。

拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋表示，打入汽車供應鏈的基本條件是獲得「國際汽車電子協會（AEC）車規驗證」，如通過AEC-Q系列車用電子產品驗證的IC晶片（AEC-Q100）、被動元件（AEC-Q200）、離散元件（AEC-Q101）等，驗證內容包括確保產品能承受各種環境溫度的考驗、震動或衝擊等嚴苛環境挑戰。比起手機壽命約1～3年，車用電子往往被期待能用至少5～10年，甚至更久，因此產品認證時間至少需耗時1～3年不等。

相較於ICT產業講求的是「上市時間」，車用半導體在乎的是「安全」，因此在成本非首要考量的前提下，對於產品的認證就顯得格外重要且複雜，通長需耗時1～3年。
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姚嘉洋補充，當英飛凌、恩智浦這些車用半導體業者要外包給晶圓代工業者製作時，晶圓代工廠的產線除了要獲得AEC-Q系列的驗證外，也需要跟客戶（車用半導體業者）進行認證，亦是另一個費時費力的過程。

因此，伴隨著車用電子供應鏈的裙帶關係，以及產品認證耗時等因素，都讓這些車用半導體業者能搶占先機，囊括逾8成的市占率，且旁人難以切入。

台IC設計全球市占第二，車用半導體還有機會嗎？

而有「矽屏障」美名的台灣來說，真沒有機會搶到一點商機嗎？

主要原因是：過去台廠的IC設計業者多以ICT（資訊與通訊科技）產業、追求上市時間（Time to Market）為主，需要耗時認證後再嘗試打進封閉汽車供應鏈的商業模式，似乎不符合成本考量。因此我國IC設計業以21.7%的全球市占率坐二望一、緊追美國，不過這回在如MCU（微控制器）、MOSFET（金屬氧化物半導體場效應電晶體）等主要車用電子的產品上，似乎沒有著力點。

台廠IC設計業者過去沒能打進汽車供應鏈，除了是商業模式的不同外，我國缺乏汽車工業的發展也是一個原因，但專家仍認為在「非安全」考量的產品上依舊有機會佈局。
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「台灣能做跟生命安全無關的晶片備援（SecondSource），」即便汽車供應鏈的生態盤根複雜，吳金榮仍看好在車用晶片缺貨荒後，台廠IC設計依舊有可以發揮的空間，因為缺貨事件凸顯了車用晶片因認證複雜而缺乏「多方供應」。

他認為，像控制電動窗IC、後車廂自動開啟等設計都是機會所在，若台廠IC設計公司能積極布局，未來絕對有機會打進汽車供應鏈。

延伸閱讀：電動自駕車年複合成長率18.3%，這2項需求跟著大爆炸！晶圓代工業繼還能多熱？

責任編輯：林美欣

每日精選科技圈重要消息

延伸閱讀
374 億美元
根據Gartner統計，2020年全球車用半導體總產值為374億美元（約1.12兆新台幣），其中IDM業者掌握了約84%的份額，換算成產值則為314.16億美元（約9425萬新台幣）。
先進駕駛輔助系統
ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)
「先進駕駛輔助系統」是近年來車廠積極發展的智慧車輛技術之一，為了將來可以達到無人駕駛智慧車輛境界的技術進階過程。ADAS並非全盤控制汽車，而是為駕駛人監測、分析車輛工作情形與車外環境變化等相關資訊，預警可能發生的危險狀況，讓駕駛人提早採取因應措施，避免交通意外發生。常見的輔助駕駛系統有：車載導航系統、自適應巡航控制系統、車道偏離警示系統、換車道輔助系統、防撞警示系統等。 (來源： 維基百科Innovative Funding Service )
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