2020年全球車用半導體的總產值為374億美元，台積電所貢獻的營收僅占全球車用半導體4.07％，為何各國政府仍來登門向台積電爭取產能？
1 【圖解】車用半導體缺貨潮！全球市占僅4%的台積電，為何被請託？該如何解決難題？
台積電的晶圓產能向來是兵家必爭之地，但或許連他們自己都沒想到，自家營收占比經常「低於4％」的車用電子業務，竟會成為各大先進國家口中的「國安危機」。
1月底，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）向台灣政府求援，希望為處境艱難的汽車產業提高晶片供給量。短時間內，歐、美、日等國政府官員接連使出了「苦肉計」，盼晶圓代工產業幫幫忙，讓台積電成了千夫所指。
實際檢視台積電2020年季營收占比，車用電子每季占比皆不超過4％， 再比對研究機構Gartner報告，2020年全球車用半導體的總產值為374億美元（約合1.05兆新台幣），換算下來台積電所貢獻的營收（428億2,635萬新台幣）僅占全球車用半導體4.07％。
車用半導體缺貨，難道真的非台積電不可？
原因一：車用半導體客戶自己吃不下，找台積電救命
事實上，台積電等代工業者去年曾提醒車用半導體客戶，由於消費電子、高效能運算產品需求大，若車用電子因疫情短期砍單，這些產能可能就被拿走、一去不返。
摩根士丹利（Morgan Stanley）2月發布報告指出，車用半導體晶片多由IDM（垂直整合製造）廠自己研發、生產，外包的比重約為2～3成，主要是生產MCU（微控制器）、雷達傳感器以及車用資訊娛樂系統等產品。但當汽車市場逐步復甦，原先砍掉的外包訂單「回不來」，加上業者自己產能也只有恢復8成的情況下，仰賴晶圓代工就成了救命選項。
微驅科技總經理吳金榮表示，從台積電財報細節能看出車用半導體的訂單變化，如去年第二、三季時，車用電子營收季減都在雙位數，直到第四季隨著電動車、自駕系統的需求浮現，台積電車用電子的營收才出現正成長、季增27％。
|台積電車用電子表現
|營收占比（依技術平台區分）
|金額（新台幣）
|季增率（QoQ）
|2020第一季
|4％
|124億2,388萬
|-1％
|2020第二季
|4％
|124億2,796萬
|-13％
|2020第三季
|2％
|71億2,852萬
|-23％
|2020第四季
|3％
|108億4,599萬
|27％
原因二：台積電擁有先進製程關鍵，滿足未來自駕需求
手握獨步市場的7奈米、5奈米等先進製程，也是台積電成為事件主角的因素。
以目前常聽見的MCU（微控制器）來看，主要是扮演車用電子系統運作的要角，如車聯網、底盤控制等，依不同電子系統的需求不同可分為8、16及32甚至是64位元，其中32位元為當前主流應用，吳金榮也點出32、64位元的MCU多會以12吋晶圓廠投片為主。
另外，在自駕系統普及的同時，帶動的正是高效能運算（HPC）的需求，如以NVIDIA（輝達）為主的AI應用，而目前也只有台積電、三星能滿足；此外，台積電也揭露能提供符合ADAS（先進駕駛輔助系統）需求的先進CMOS（影像感測器）技術、用於5G的射頻技術，以及滿足光達（LiDAR）感測器的車用CIS技術等。
原因三：掌握12吋晶圓產能、良率品質
手握車用市場向前邁進不可或缺的先進製程技術外，拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋認為，台積電之所以在車用半導體領域重要，還因為它掌握了12吋晶圓的產能。
晶圓代工二哥聯電目前擁有4座12吋晶圓廠（台灣、日本、新加坡與中國各一座），但台積電有5座超大12吋晶圓廠，分別為台灣4座、南京1座，12吋產能上略勝一籌。
以汽車零組件裡常見的MCU、CIS（影像感測器）來看，正是仰賴12吋晶圓代工生產，其中又以28奈米、45奈米以及65奈米製程需求量最大，而台積電向來在「良率」表現上相當穩定，IC設計業者就曾透露，不只是換晶圓代工廠、就連同一家晶圓代工廠不同的生產線都可能影響良率，IC設計業者為了維持良好的交貨品質，即便台積電價格更高，他們也願意在此下單。
車用電子殺出來，晶圓代工如何解產能吃緊難題？
不得不找台積電，也需要台積電，讓車用半導體業者傷透腦筋，只好選擇隔空喊話「緊急插隊」，這對於晶圓代工產業會帶來哪些變化？
事實上，無論一般IC晶片、車用半導體晶片，都需要晶圓代工的產能協助生產，而晶圓代工業者則需要仰賴「更穩定、大量」的IC設計訂單來維持其產能利用率，甚至是透過擴增產能來增加其營運收入。
根據《數位時代》的了解，IC設計業者與晶圓代工的下單流程，經常沒有明文的白紙黑字合約，但會在前一年就先溝通好下個年度所需的月產能量，讓晶圓代工業者能有所準備。業內人士指出，晶圓代工廠的產能分配是一直在滾動的，但要想修正至少一季前是比較合理的商業行為，但由於產品屬性、客戶重要性等不確定因素，仍會有個案處理的狀況。
以向來重視客戶關係的台積電為例，看的不只是眼前IC設計業者能下的訂單，更會評估該公司在未來數年的發展給予產能或技術等支援，換取和業者一起成長的雙贏局面。
「現在車用電子要回頭跟人家要產能真的很困難。」旺宏電子總經理盧志遠日前如此評論車用半導體缺貨危機。
在這種情況下，台積電會如何生出產能協助車用半導體業者？
一般來說，下單流程中存有「未簽訂合約」、「滾動修正產量」的灰色地帶，因此在今年車用半導體登門拜托產能的情況下，晶圓代工的業務就能基於整體IC設計業者所下單產品的利潤、庫存水位及客戶表現等各種條勁進行評估並協調，「可能選擇將部分業者訂單延後交貨並給予金額上的補償。」
一位不具名的業內人士表示，滾動修正產量確實可能會生出多餘的產能，成了各IC設計業者「急單」的救星，但伴隨而來的需要重新討論報價。
另一方面，除了減少歲修時間、避免機台停止過久來爭取產能外，代工業者也會以「超急單（Super Hot Run）」、「去瓶頸化」以及「製程優化」等方式來解決車用半導體缺貨的狀況。
打個比方，超急單就像是「直達車」，過去如果需要45天完成的生產作業，透過超急單可能30天就能完成，縮短逾3成的時間。
至於去瓶頸化，則是要重新檢視生產環節，舉例若其中有個製造的環節表現比較弱，雖不影響生產、但會造成其他步驟的負擔而降低產能，這個環節就稱之為「瓶頸」。
而製程優化的方式則相對複雜，除了從製造端下手減少程序的步驟外，還要與IC設計業者溝通、重新設計新的製造流程。這種溝通時間較長，但同樣能在減少製作程序上增加產能。
外界預估，綜合目前供需失衡的狀況，晶圓代工產能吃緊可能到2022年都無法緩解，車用半導體業者學到重要的一課，除了不要輕易砍台積電訂單，也回過頭思考提升自己的產能利用率，如瑞薩（Renesas）開始規畫將外包產能移回、掌握話語權。
從台積電即刻救援事件學到的教訓，已讓這些車用半導體強者留下深刻記憶。
責任編輯：林美欣
2 電動自駕車年複合成長率18.3%，這2項需求跟著大爆炸！晶圓代工業還能多熱？
車用半導體晶片大缺貨，主要是因為2020年疫情讓汽車業者擔心市場發展，因此在當下砍單，造成如今「要不到貨」。事實上，車用半導體市場的大量需求來自「電動車」和「自動駕駛」，商機大爆炸還在後頭。
研究機構IHS Markit指出，2020年全球車用半導體營收為380億美元，受疫情影響訂單與生產狀況，比起前一年少了20%，但預估市場將持續成長，2026年營收可望達676億美元，年複合成長率為7%（2019-2026）。
當未來車輛動力從燃油轉成電池，且車上搭載自駕車系統，這兩大現象能帶來哪些車用半導體變革？
需求一：電力驅動取代燃油，帶動「功率半導體」起飛
先來看電動車發展。台灣喊出2040年全面禁售燃油車，國外則跑得更早，如荷蘭、挪威要在2025年達標；英國、瑞典宣布2030年禁售汽、柴油新車，就連美國加州也宣布簽署行政命令，將自2035年禁售燃油新車。
有了政策幫忙，即便2020年全球電動車銷量約在240萬輛左右，但勤業眾信2020年9月發布的《2030電動汽車趨勢展望報告》中預測，全球電動車屆時會突破3,000萬輛，遠比當前多出10倍。
當電動車起飛，最被看好帶動的車用半導體類型就是「功率半導體」。
功率半導體是電子裝置中轉換電能、控制電路的核心，常被暱稱為功率變流裝置裡的「CPU」，主要用於改變電壓和頻率等功能。由於電動車追求「續航力」，車內需有多個動力電池模組，而這些模組需使用大量含有功率半導體的電力設備，因此比起一般燃油車的用量高出許多。
拓墣產業研究院舉例，像是特斯拉（Tesla）與BMW i3使用的一種功率半導體（功率離散元件）──IGBT（絕緣柵雙極電晶體；Insulated Gate Bipolar Transistor），每台車約120～150個，是過去車用的7～10倍之多。
需求二：自動駕駛普及，「感測元件」數量大增
另一方面，自動駕駛系統的逐年普及，進一步推升了車用半導體需求。IDC《全球自動駕駛汽車預測報告（2020-2024）》指出，2020-2024年L1-L5等級自動駕駛汽車的年複合成長率將達到18.3%，其中L1在2024年的全球出貨量達3,495萬輛、L2的出貨量則將達到1,843萬輛。
L1至L2級的自動駕駛程度，雖然是現行部分燃油車也有配備的ADAS（先進駕駛輔助系統），不過因為要做到自動停車、自動變化車道等功能，使得CMOS影像感測器（CIS）需求大增。
如工研院（IEK）曾在報告中點出，當自動駕駛車輛的自動化等級愈高，所需要的感測元件將會愈多，如L2等級自動駕駛，基本需求4個以上的感測元件，若達到最高第5等級自動駕駛（在任何條件下，車輛都能達到完全自駕的程度），將需要高達19個以上的感測元件。
車用半導體元件成本將成長3倍
整體來看，當電池模組的數量倍增時，使用的功率半導體數量將比過去增加3～5倍；搭配的自動駕駛等級若是從目前的L2提升至L4，將使用更多的MCU（微控制器）、PMIC（電源管理IC）、記憶體，其半導體元件成本將成長3倍。
晶圓代工廠世界先進董事長方略日前公開表示，過去每輛汽車的半導體元件金額約為523美元（約15,690元新台幣），但在電動車、自駕系統等應用驅動下，預估今年每輛車的半導體元件金額將達到607美元（約18,210元新台幣），這當中包括了電源管理、影像感測、車窗或座椅等控制晶片等，而且多數是8吋晶圓產能支援。
若是以今年車市的預估總出貨量，將從去年的7,200萬輛成長至7,700萬輛來看，今年車用半導體元件也將有24%的成長幅度。只不過當車用半導體需求大躍進，原先就已產能吃緊的晶圓代工廠應付得來嗎？
應用需求依賴8吋產能，建置成本與停產成供給阻力
「晶圓產能吃緊已經到了無法想像的地步，」力積電董事長黃崇仁先前如此表示。
自去年起，8吋晶圓的產能就不斷有「產能吃緊」、「漲價」等新聞傳出，原因無他，因為8吋晶圓主要提供類比IC、感測器、離散元件等以物聯網或車用為主的應用，加上指紋辨識感測器、面板驅動IC等大量導入手機、筆電跟平板的應用，其實只需要8吋晶圓代工就能滿足生產。
需求面有所成長，但8吋晶圓的「供給」卻沒有跟上腳步，正是造成全球產能吃緊、車用晶片荒的主因。
黃崇仁：2022年以前都無法解決產能吃緊問題
據了解，一座8吋晶圓的工廠需要投資需要至少400億新台幣，IC設計廠義隆董事長葉儀皓也表示，若現在建8吋晶圓廠、以每年攤提5%的成本來看，即便10年後都還不一定會回本，是目前晶圓代工業者不願再出手設廠的考量。此外，全球主流目前都是往12吋晶圓廠邁進，不少設備業者也早已不再生產8吋機台，也是8吋晶圓無法擴產的另一個因素。
根據《數位時代》側面了解，目前全球主要的8吋晶圓廠約有105座，台灣就有17座，包括台積電4座、聯電6座、世界先進3座等，資策會統計台灣的8吋產能約占全球16%；然而8吋產能比重最大宗的其實正是車用半導體的大本營歐洲及中東地區，約占全球8吋產能的17.9%，在沒有擴增產能的前提下，企業要提升8吋晶圓的產能目前僅能靠「非有機」的併購方式，也因此去年世界先進才收購了格羅方德在新加坡的8吋廠。
依照方略先前說法，世界先進觀察未來5年8吋晶圓廠產能的年複合成長率僅有3%，但車用市場的復甦、車用半導體含量增加，以及受疫情驅動的遠距商機、5G布局等應用端需求湧現下，晶圓產能的吃緊將持續下去，黃崇仁更直指這個狀況可能到2022年都無法解決。
分析師：車用半導體業者將密切與台代工廠合作
至於至少會持續好一陣子的車用半導體「晶片荒」，會不會改變車用半導體廠跟晶圓代工業者之間的關係？拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋認為：「會有更高的依賴性」。
他指出，在「 產能不擴充 」、「 技術研發成本提高 」及「 自駕等級朝L5邁進 」這三種情況下，會需要更強大的運算力與先進製程的技術，這也讓恩智浦（NXP）、英飛凌（infineon）這些車用半導體廠不能僅以單純外包（Outsourcing）方式與晶圓代工廠互動，「車用半導體業者跟台灣的合作將更密切。」
責任編輯：林美欣
3 車用半導體前五強吃下4成市占！為何旁人難以切入？這2大因素是關鍵
台灣是半導體王國，2020年整體產值突破新台幣3兆元，高居全球第二。但在車用領域裡，歐、美業者才是大咖。
研究機構Gartner指出，2020年全球車用半導體總產值約374億美元（1.12兆新台幣），由車用半導體大廠英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、德州儀器（TI）及意法半導體（STMicro）咬下全球43%市場大餅。其中，去年併購半導體廠賽普拉斯（Cypress）的英飛凌，更以11.6%的市占率（賽普拉斯約貢獻2%）一躍成為龍頭。
車用半導體大廠
|公司名
|2020全球車用半導體市占率
|2020車用半導體銷售額（估）
|主要產品
|英飛凌（Infineon）
|11.6%
|43.38億美元（約合1301億新台幣）
|驅動IC、IGBT、MCU、車用資安、MOSFET
|恩智浦（NXP）
|10.3%
|38.52億美元（約合1156億新台幣）
|MCU、車用處理器、車用資安、乙太網路
|瑞薩（Renesas）
|7.6%
|28.42億美元（約合853億新台幣）
|車用面板驅動IC、MCU、車用處理器、乙太網路
|德州儀器（TI）
|6.8%
|25.43億美元（約合763億新台幣）
|MCU、車用處理器、驅動IC、MOSFET、電池監控晶片、乙太網路
|意法半導體（STMicro）
|6.7%
|25.06億美元（約合752億新台幣）
|驅動IC、IGBT、MCU、車用資安、MOSFET、車聯網晶片
Gartner報告並指出，若不看業者單獨排名，光是以IDM（垂直整合製造）方式生產車用半導體的公司，就掌握了全球約84%市占率，換算產值為314.16億美元（約9,425億新台幣）。
這就讓人格外好奇，前五大車用半導體業者為何這麼「強」？
原因1：地緣優勢與產業供應鏈的裙帶效應
第一個原因，跟汽車生產鏈的環環相扣有關。
2020年全球汽車銷量冠軍為豐田Toyota（953萬輛），前十名還有福斯（Volkswagen）、通用（GM）、福特（Ford）跟賓士（Mercedes-Benz）等，除了韓國現代汽車（Hyundai Motor）外，其他品牌都來自於歐美日等國。這些汽車品牌並非從設計到生產自己一手包辦，而是會透過層層的供應鏈來完成，並根據供應商的前後順序而有Tier 1（一級）、Tier 2（二級）之分。而上述的英飛凌、恩智浦等車用半導體業者所生產的晶片，其實都還需要交到車用電子系統廠如博世（Bosch）、西門子（Siemens）等業者手中，再與整車廠如通用、福特等合作。
汽車產業發展向來受品牌廠驅動影響，市占率位於領先地位的車用半導體大廠，不僅企業總部位於歐洲、美國，擁有地利之便，不少公司更有自己獨特的「裙帶關係」。
如2015年被恩智浦併購的飛思卡爾（Freescale），是2004年從Motorola半導體部門獨立出來。過去Motorola與福特、通用等重要的車廠都是具有長久上下游供應鏈的關係，因此飛思卡爾投入時間早、又擁有相對完整的車用IC產品線，讓他們在車用IC市場掌握先機。
像是目前市占第一的英飛凌，是於2000年從西門子集團獨立。西門子過去一直在車輛電子化研發的領域上有所投入，掌握不少功率半導體、汽車微控制器關鍵技術。
環境優勢加上與母廠的緊密關係，讓這些車用半導體廠有了「天時」加「地利」之便。而車用產品本身的「難度」，則幫他們再創造了另一項門檻。
原因2：車用電子認證複雜且漫長、耗時1至3年
「要知道車廠供應鏈是很複雜的，」微驅科技總經理吳金榮說。由於汽車是承載乘客移動的交通工具，「安全」就成了責無旁貸的最大考量，因此對於產品如各種晶片設計、製造的認證必須格外嚴謹。
拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋表示，打入汽車供應鏈的基本條件是獲得「國際汽車電子協會（AEC）車規驗證」，如通過AEC-Q系列車用電子產品驗證的IC晶片（AEC-Q100）、被動元件（AEC-Q200）、離散元件（AEC-Q101）等，驗證內容包括確保產品能承受各種環境溫度的考驗、震動或衝擊等嚴苛環境挑戰。比起手機壽命約1～3年，車用電子往往被期待能用至少5～10年，甚至更久，因此產品認證時間至少需耗時1～3年不等。
姚嘉洋補充，當英飛凌、恩智浦這些車用半導體業者要外包給晶圓代工業者製作時，晶圓代工廠的產線除了要獲得AEC-Q系列的驗證外，也需要跟客戶（車用半導體業者）進行認證，亦是另一個費時費力的過程。
因此，伴隨著車用電子供應鏈的裙帶關係，以及產品認證耗時等因素，都讓這些車用半導體業者能搶占先機，囊括逾8成的市占率，且旁人難以切入。
台IC設計全球市占第二，車用半導體還有機會嗎？
而有「矽屏障」美名的台灣來說，真沒有機會搶到一點商機嗎？
主要原因是：過去台廠的IC設計業者多以ICT（資訊與通訊科技）產業、追求上市時間（Time to Market）為主，需要耗時認證後再嘗試打進封閉汽車供應鏈的商業模式，似乎不符合成本考量。因此我國IC設計業以21.7%的全球市占率坐二望一、緊追美國，不過這回在如MCU（微控制器）、MOSFET（金屬氧化物半導體場效應電晶體）等主要車用電子的產品上，似乎沒有著力點。
「台灣能做跟生命安全無關的晶片備援（SecondSource），」即便汽車供應鏈的生態盤根複雜，吳金榮仍看好在車用晶片缺貨荒後，台廠IC設計依舊有可以發揮的空間，因為缺貨事件凸顯了車用晶片因認證複雜而缺乏「多方供應」。
他認為，像控制電動窗IC、後車廂自動開啟等設計都是機會所在，若台廠IC設計公司能積極布局，未來絕對有機會打進汽車供應鏈。
責任編輯：林美欣