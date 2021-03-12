保險公司用科技來做生意，已經成為不得不做的事，自動駕駛普及後，可能讓產險公司難以釐清肇事責任，明台產險如何透過一台行車紀錄器，啟動轉型？

談到保險，多數人可能會想到複雜的保單條款，以及申請理賠東奔西跑，種種煩人的負面經驗，這樣的情況或許很快會出現變化。科技改變了人們生活、商業運作的方式，保險公司用科技來做生意、提供客人服務，不只是趨勢，而是不得不做的事情。

以產險來說，最大宗的商品是「汽車保險」，兩三年前，很多業者都投入「UBI車險」領域，這類保險需要取得保戶的行車數據，但是在過去，這些資料取得的完整性、客觀性一直存在不少疑慮。

小辭典： UBI車險（Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險） 透過一段時間的駕車數據分析，只要駕駛行為優良，就能降低或減免保費，不再是以靜態的車主年齡、性別及肇事紀錄等項目，進行費率計算的新型態保險模式。

此外，隨著自動駕駛技術、電動車的普及，未來理賠肇事的責任該如何釐清，也成為產業一大挑戰，明台產險用一台行車紀錄器，迎接交通革命的新挑戰。

車禍發生自動上傳影像，還能糾正危險駕駛行為

保險公司取得數據的來源有很多種，明台產險總經理陳嘉文分析，第一種是直接從汽車原廠取得，例如南山產險跟Gogoro的合作，在客戶的同意下，從Gogoro本身的電網取得騎乘數據，不過台灣國產車數量少，一般進口車的數據都會送回海外原廠，以汽車產險來說，這類模式在台灣推行難度較高。

第二種，是由保險公司提供蒐集數據的設備，讓車主安裝在車上，但這類模式消費者的意願通常最低，因為很少人會為了保險，特地安裝一台機器在車上，此外資料蒐集的正確性、隱私問題，也會讓消費者打上問號。

因此，明台產險選擇了第三種方式，將蒐集資料的功能，與行車紀錄器結合。

他們跟專注在車聯網軟體開發的新創創星物聯合作，推出「車聯御守UBI汽車綜合保險」，這是一款結合行車紀錄器的UBI車險，這台行車紀錄器很特別，上面配有許多創星物聯開發的新科技，讓理賠處理流程，出現了新的突破。

陳嘉文說，過去車禍發生時，車主要在電話上跟理賠人員描述很久，才能掌握車禍概況。而創星物聯研發的KARDI 4G 行車紀錄器，結合了高精地圖、機器視覺等技術，在車禍發生時會主動偵測，並自動上傳事故前後15秒的關鍵影像，即時回傳給明台產險作為佐證，理賠人員看影像就能大致掌握狀況，車主不需要解釋事故如何發生的，以及所在的地理位置。

明台產險總經理陳嘉文說，多數車主本來就有裝行車紀錄器，以此作為UBI保險的硬體工具，車主本身的使用習慣，完全不會被改變，接受度較高。 攝影 / 蔡仁譯

車主可以立刻跟客服人員語音連線，搭配遠端視訊車輛勘估系統，將車輛外觀受損部位照片與影像上傳，理賠速度除了可以加快，也因為有了更全面的素材當作證據，後續理賠爭議也會降低。

此外，如果駕駛人開車都很安全守規矩，還有機會得到保費優惠。創星物聯總經理林俊彥說，行車紀錄器每一秒鐘可以蒐集的數據總類多達500種，類別包括車況原始數據、路況辨識、行為辨識三大類。

這款行車紀錄器本身就具備邊緣運算能力，可以把數據中的行為特徵萃取出來，回傳到雲端後，會再透過機器學習、人工智慧演算法，把資料分類，歸納出車主的風險等級，並給予相對應的費率優惠。

行車紀錄器蒐集的數據除了用於理賠，還能有其他用途。因為配有機器視覺能力，當車主有超速、急加速、急煞車…等風險駕車行為時，能馬上透過聲音、畫面閃爍等方式，警示駕駛人避免意外發生，根據創星物聯實測，在接受到安全提示的5秒內，61.9％的駕駛會改善駕駛行為。

林俊彥舉例，透過車主駕駛行為特徵分析，還可以做到零件維修保養的週期預測；車內鏡頭能夠過影像辨識，辨別車主是否疲勞駕駛、分心駕駛等；對外鏡頭則能偵測車道偏移、施工道路、交通錐、散落物等駕駛風險，提前做出警示。

重新設計保費計價模式，半年金管會就說Yes

明台產險為什麼會想到把車險，跟行車紀錄器結合呢？

根據交通部自用小客車使用情形調查，台灣車主安裝行車紀錄器的比例，高達76%，遠高於全球平均的20%，陳嘉文說，多數車主本來就有裝行車紀錄器，若投保產險，只是把硬體換成與創星物聯特別設計的行車紀錄器，車主本身的使用習慣，完全不會被改變，接受度較高。

這套模式雖然方便，最大的問題在於，行程記錄器的成本該由誰負擔？陳嘉文分析，「車聯御守UBI汽車綜合保險」的成本，來自硬體、網路通訊、系統平台三大塊，不可能把成本全部要消費者負擔，過高的費用沒有誘因；叫保險公司負擔，也會影響利潤。

創星物聯研發的KARDI 4G 行車紀錄器，結合了高精地圖、機器視覺等技術，在車禍發生時會主動偵測，並自動上傳事故前後15秒的關鍵影像給明台產險。 攝影 / 蔡仁譯

於是明台產險找上金管會，希望能申請改變保險商品的計價設計方式，把軟硬體的成本費用，內含在保險費當中，用長期攤付的方式計價，在經過半年的溝通與審查後，金管會就點頭答應通過。

台灣共有800萬輛汽車，但出廠時沒有連網裝置的舊車，仍佔了整體比例8成以上，林俊彥自豪地說，這項技術已經商轉，目前在台灣市場上，還沒有看到明顯的競爭者；陳嘉文認為，這項合作可以降低賠款率，還可以提高客戶續保意願。

自動駕駛將讓產險公司受衝擊，怎解？

隨著聯網車以及自動駕駛技術的普及，林俊彥認為，這將對保險產業造成一定的衝擊。舉例來說，現在的車禍，只需要釐清肇事責任始於甲方或是乙方就可以，未來的世界，責任可能是車廠所提供的自動駕駛系統，情況更加複雜，這類爭論可能造成保險公司麻煩。

汽車生產商掌握了行車電腦數據、鏡頭影像數據、感測器的辨識數據，具有絕對優勢，與產險公司及保戶在事故發生時，某個程度上而言立場是對立的。

隨著聯網車以及自動駕駛技術的普及，林俊彥認為，這將對保險產業造成一定的衝擊。 攝影 / 蔡仁譯

「這種局面會在接下來的10~20年間持續影響產業。」林俊彥解釋，因為自動駕駛依程度分為Level 1~Level 5等級，在實現所有車輛Level 5的自動駕駛之前，估計傳統車輛、自動駕駛車輛，人類駕駛與機器駕駛會並存10幾到20年。

「我們的角色，其實是在幫助產險公司舉證，」創星物聯所提供的服務，可以提高產險公司的舉證能力，林俊彥認為，舉證能力越高、科技整合能力越好的產險公司，能持續具有優勢，反之會因為理賠損失造成經營上的劣勢。

下一步趨勢：智慧保險

陳嘉文認為，保險科技對產業發展其實帶來很多好處，以這次「車聯御守UBI汽車綜合保險」產品為例，透過科技的幫忙，有機會讓事故發生機率降低，整體保費也會變便宜。

而展望趨勢下一步，陳嘉文認為「智慧保險」將會興起。傳統的保險，有非常多複雜的條款，很少有保戶會花時間看完，就算看了也不一定全都能理解，此外，發生事故需要申請理賠時，理賠人員跟消費者的認知，也時常發生出入，就有可能進一步引發糾紛。

智慧保險的意思，是可以讓理賠流程變得高度自動化，舉例來說，投保旅遊不便險，如果遇上班機延誤，航班的資訊可以透過區塊鏈等技術，自動啟動理賠流程，釐清保戶是否符合理賠資格，以及理賠金額是多少，不再需要透過理賠人員認定。

「理賠簡便化，在未來非常關鍵。」陳嘉文說。

責任編輯：錢玉紘