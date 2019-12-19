不同於7-11、全家雙巨頭，萊爾富把火力集中在金融服務上，將無卡提款功能整合進APP中，創下業界首例。萊爾富背後盤算是什麼？

行動APP成為超商業者掏金的關鍵武器，當集點、咖啡寄杯成為基本功能，必須在服務上做出差異，才有機會吸引更多新客群。

不同於7-11、全家雙巨頭，萊爾富把火力集中在金融服務上，與國泰世華合作將「無卡提款功能整合進App」中，創下業界首例。

超商APP就是提款卡，非國泰世華客戶也能集點

在台灣找ATM提款並不難。根據金管會數據，截至10月全台已經有3萬台ATM，平均每775人可使用一台ATM，密度全球居冠。

不過，就算ATM數量再多，多數人還是會碰到忘記帶提款卡的窘境。萊爾富與國泰世華合作，在自家APP「Hi-Life VIP」中推出「Hi ATM 」服務，透過開放API（Open API）技術，串接國泰世華無卡提款功能。民眾只要綁定國泰世華銀行金融卡，就能直接在Hi-Life VIP中產生一組提款QR code，可於全台萊爾富近1,000台的國泰世華ATM進行提款。

眾只要綁定國泰世華銀行金融卡，就能直接在Hi-Life VIP中產生的提款QR code。 萊爾富

萊爾富是第一個在APP中，整合無卡提款服務的業者，不過目前僅限國泰世華用戶提款；非國泰世華銀行用戶雖然不能使用無卡提款功能，但只要在APP中綁定任何一家銀行的金融卡，往後在萊爾富ATM提款時，也可以賺取Hi點回饋，增加民眾到萊爾富提款的誘因。

頻頻瞄準金融服務，萊爾富的盤算是什麼？

多數銀行在網銀APP中，都已經有無卡提款功能，萊爾富這次推出「Hi ATM 」功能，背後看中什麼機會？

超商市場競爭激烈，點數、會員是各大業者近年積極經營的目標，面對超商雙巨頭，萊爾富必須推出差異性的服務，才有突圍的機會。在開放銀行（Open Banking）浪潮下，萊爾富近年積極拓展金融服務，今年八月先與彰化銀行合作，推出「App扣繳信用卡費」服務，民眾可以免拿帳單，直接透過萊爾富App內繳費用，目前已串聯五家銀行，成為台灣首家推出此服務的超商業者。

萊爾富表示，過去中國信託、花旗的帳單是無法在萊爾富繳交，串接彰化銀行API後，可以因此接觸到更多銀行的客戶。 萊爾富

做出差異化服務只是第一步，萊爾富真正的目的， 「是透過金融服務，接觸到那些過去從來不來萊爾富消費的客群。」

以這次無卡提款合作來說，因國泰世華在2013年搶下好市多（Costco）聯名卡獨家發行權後，國泰世華有效卡數與簽帳金額高居各銀行之冠，所以萊爾富與國泰世華雙方合作等於為App用戶開闢了廣大的潛在客群，此外藉由綁定金融卡送點數的誘因，也有機會吸引他行顧客到萊爾富提款，帶動店內商品銷售。

先前推出的「App扣繳信用卡費」服務更是如此。萊爾富表示自串接彰化銀行API後，公司因此接觸到更多銀行的客戶，預計帶動整體代收業績成長逾30%，目前也持續與更多銀行洽談合作中。

雖然不是超商龍頭，但萊爾富看準金融服務是民生必需，以此作為「引子」，一步一步把APP打造成完整的便利服務平台，壯大自己的會員生態圈，以及在消費者心中的分量。

責任編輯：蕭閔云