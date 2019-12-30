蘇花改通車在即，全家搶下國道蘇澳服務區6年的經營權，在今（30）日正式開幕，成為最早迎接2020年第一道曙光的服務區，抓住跨年商機。

街頭巷尾都有超商，要做出與同業的差異化，除了在商品、服務上創新，像是車站、醫院、休息站這類半封閉型商圈，就成為業者的兵家必爭之地。

全家近年積極搶進交通幹道型的據點，繼拿下台鐵25站32據點經營權後，也搶下國道蘇澳服務區6年的經營權，在今（30）日正式開幕，全家搶下這個據點，究竟看上什麼機會？

看好蘇花改通車促進觀光，全家預估帶動業績成長3成

之所以搶下蘇澳服務區，除了是全台唯一的東部國道服務區外，更是因為蘇花改全線通車在即，未來往返宜蘭與花蓮間的行車時間，將足足省下一小時， 全家預估，這將促使東部觀光升溫，預估將創造近百個就業機會 。

捷運、廠辦、商辦、醫療院所這類半封閉型的場域，因為在同區域沒有其他競爭者，成為超商業者逼家必爭之地。目前全家一共有24個商場型據點，包含校園、國道服務區、捷運、廠辦、商辦、醫療院所等，業者預估，今年整體商場年營業額可達20億、服務人次破2,500萬。

目前全家有24個不同種類商場，業者預估，今年整體商場年營業額可達20億、服務人次破2,500萬。 全家

尤其，全家近年特別積極布局交通幹道型據點，目前在北捷中山站商場、台鐵新烏日商場、三義車亭休息站、國道新營服務區、國道石碇服務區等都設有據點，最新的蘇澳服務區，是全家搶下的第三個國道服務區據點。全家董事長葉榮廷預估，蘇澳服務區每年可服務百萬名旅客，將帶動全家整體國道商場業績再成長3成，加上因為地利之便，成為最早迎接2020年第一道曙光的服務區，全家也能搶賺跨年、新春走春商機。

此外，全家為了配合高公局的智慧國道政策，陸續在石碇、蘇澳服務區架設人、車流辨識以及物聯網數據分析系統，希望透過數據的蒐集，做為日後提升服務品質，以及商品策略擬定時的依據，此舉也創下國道商場的首例。

全家搶下國道蘇澳服務區6年的經營權，在今（30）日正式開幕，要搶賺跨年、新春走春商機。 全家

蘇澳服務區開幕，導入多家花東名產、現煮海味

國道蘇澳服務區位於國道5號終點、蘇花改的起點，作為東部唯一的國道休息站，在設計上也有不少巧思。

因為離漁業重鎮南方澳很近，服務區建築以「大船入港」的概念設計，像是一艘滿載漁獲準備入港的船隻。內部裝潢則融合蘭陽平原的稻浪、溼地棲息的水鳥、宜蘭外海的鯨魚、年產居冠的鯖魚等在地特色地景元素意象呈現。

內部裝潢融合蘭陽平原的稻浪、溼地棲息的水鳥、宜蘭外海的鯨魚、年產居冠的鯖魚等在地特色地景元素意象呈現。 全家

服務區營業面積占地500坪，提供250個座位，為了與西半部服務區做出區隔，全家在服務區導入多家宜花東特色名產，像是諾貝爾奶凍、登義漢方、曾記麻糬、悟饕池上飯包等品牌，許多品牌都是首次進駐國道商場，還有販售現煮海味，以及各樣冷凍海鮮食材。

服務區提供4台頭等艙等級的駕駛人休息室供民眾使用。 全家

此外，為了讓駕駛人能充分休息，服務區提供4台頭等艙等級的駕駛人休息室供用民眾使用，每人每次可以使用2小時，光是內部整體投資，金額就達6千萬，可見全家對於交通據點商場的重視。

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責任編輯：陳映璇